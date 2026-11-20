La escasa nubosidad alrededor del mediodía favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta, lo que elevará la exposición a los rayos solares. (Andina)

Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las temperaturas diurnas continuarán en aumento desde el sábado 21 hasta el martes 24 de noviembre, con una intensidad que variará de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra. El pronóstico comprende diversos sectores de 18 departamentos del país, además de la provincia constitucional del Callao, donde se esperan condiciones meteorológicas que podrían representar un riesgo para la población.

De acuerdo con el organismo, durante este periodo se registrará escasa nubosidad alrededor del mediodía, situación que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Este escenario requiere especial atención de las personas que realizan actividades al aire libre, debido a la exposición prolongada a los rayos solares.

PUBLICIDAD

Asimismo, el reporte contempla ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. A estas condiciones se sumarían posibles precipitaciones dispersas en algunas localidades de la costa norte, por lo que no se descartan cambios en el comportamiento atmosférico de esa zona.

El pronóstico también contempla ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las tardes, además de posibles lluvias dispersas en localidades de la costa norte. (Infobae Perú/Paula Elizalde)

¿Qué temperaturas se esperan en la costa y la sierra?

Para el sábado 21 de noviembre, las temperaturas máximas alcanzarían entre 26 °C y 37 °C en la costa norte. En la zona central, los valores oscilarían entre 25 °C y 32 °C, mientras que en el litoral sur se registrarían entre 24 °C y 32 °C.

En las localidades altoandinas, el panorama también presentará registros elevados durante las horas diurnas. La sierra norte tendría valores de entre 22 °C y 32 °C; la parte central alcanzaría entre 15 °C y 30 °C, y el sector meridional presentaría marcas de 14 °C a 30 °C.

PUBLICIDAD

Para el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre, el pronóstico mantiene los mismos rangos térmicos en ambas regiones. En la franja costera norte se esperan máximas de hasta 37 °C, mientras que en los sectores central y sur los indicadores llegarían a 32 °C.

En la sierra, durante ambas jornadas, las temperaturas podrían alcanzar los 32 °C en el norte, los 30 °C en el centro y los 30 °C en el sur. Estas condiciones evidencian la continuidad del episodio de calor, que también estará acompañado por una mayor exposición a la radiación solar.

El martes 24 de noviembre se mantendrían los registros previstos para el litoral: entre 26 °C y 37 °C en el norte, de 25 °C a 32 °C en el centro y de 24 °C a 32 °C en el sur. Sin embargo, en la zona andina se proyecta una ligera variación: la sierra norte presentaría valores de 20 °C a 30 °C, mientras que los sectores central y meridional alcanzarían máximas de 30 °C y 29 °C, respectivamente.

PUBLICIDAD

El Senamhi alertó que las temperaturas diurnas aumentarán entre el sábado 21 y el martes 24 de noviembre en diversas zonas del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué departamentos podrían verse afectados?

El aviso meteorológico comprende algunos sectores de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes.

El Senamhi calificó el peligro como correspondiente a fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Ante este escenario, recomendó a la ciudadanía mantener una actitud de extrema precaución, informarse permanentemente sobre la evolución de las condiciones climáticas y cumplir las indicaciones emitidas por las autoridades competentes.

Los ciudadanos deben prestar especial atención a los cambios previstos durante las próximas jornadas, principalmente en las zonas donde se esperan temperaturas más elevadas y mayores niveles de radiación ultravioleta. Las personas que permanezcan expuestas al sol deberán adoptar medidas de protección para reducir los efectos de estas condiciones ambientales.

PUBLICIDAD

El organismo meteorológico continuará proporcionando información sobre el comportamiento de las condiciones atmosféricas en el territorio nacional. Por ello, exhortó a mantenerse atentos a sus comunicados oficiales durante la vigencia del aviso, que se extenderá hasta el martes 24 de noviembre.