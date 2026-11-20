El calentamiento del mar y la elevada humedad disponible en el ambiente contribuyen a la persistencia de las lloviznas en la capital, según el experto del Senamhi (Créditos: Exitosa)

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Las lloviznas registradas en diferentes distritos de Lima continuarán durante las próximas semanas y podrían alcanzar una mayor intensidad en los próximos días. Así lo advirtió Nelson Quispe, ingeniero meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El especialista explicó que las condiciones actuales del océano Pacífico y la elevada humedad atmosférica favorecen la persistencia de estas precipitaciones, que ya ocasionaron acumulaciones de agua en zonas vulnerables de la capital.

El representante de la institución señaló durante una entrevista a Exitosa que el calentamiento del mar constituye uno de los principales factores que propician este escenario. Según explicó, la humedad disponible en el ambiente facilita la formación de pequeñas gotas cuando entra en contacto con masas de aire más frescas. Este proceso genera las lloviznas que aparecen durante las noches y madrugadas, aunque sus efectos pueden prolongarse hasta las primeras horas del día.

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Durante la entrevista, Quispe precisó que Lima registró 3,5 milímetros de precipitación durante aquella mañana, una cantidad equivalente a 3,5 litros de agua por cada metro cuadrado. Aunque pueda parecer un volumen reducido, su acumulación sobre superficies extensas representa una cantidad considerable de líquido y puede generar dificultades para los ciudadanos, especialmente durante los desplazamientos hacia sus centros de trabajo o estudios.

El Senamhi prevé que las precipitaciones en Lima podrían alcanzar una mayor intensidad durante la próxima semana, por lo que persistirán las dificultades para el tránsito vehicular. (Créditos: Andina)

Villa María del Triunfo registró 11,7 milímetros de lluvia

Uno de los sectores que experimentó mayores complicaciones fue Villa María del Triunfo, donde se reportaron 11,7 milímetros de precipitación al inicio del mes. Quispe indicó a Exitosa que este registro ocasionó la acumulación de agua en las partes más bajas del distrito, situación que afectó la circulación vehicular y generó inconvenientes para los vecinos.

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El especialista sostuvo que este panorama no será aislado, debido a que las condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo la presencia de precipitaciones. Asimismo, explicó que las gotas pequeñas pueden concentrarse progresivamente durante varias horas, formar charcos y complicar el tránsito, sobre todo en las zonas con dificultades para evacuar el líquido.

Lima registró 3,5 milímetros de lluvia durante la mañana de la entrevista, equivalentes a 3,5 litros de agua por metro cuadrado (Créditos: Andina)

Durante los últimos días también se reportaron episodios de llovizna en otros puntos de la capital, como Miraflores, Barranco y Santiago de Surco. Estos eventos evidencian que las condiciones húmedas no se limitan a un solo sector, sino que pueden presentarse en distintos distritos, principalmente durante la noche y la madrugada.

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Quispe advirtió que las precipitaciones podrían intensificarse durante la semana siguiente. Por ello, pidió prestar atención a las condiciones meteorológicas, considerando que los episodios de mayor acumulación pueden generar inconvenientes en las vías y afectar las actividades cotidianas.

Tumbes y Piura concentran las mayores precipitaciones en la costa norte

En cuanto al panorama nacional, el ingeniero meteorólogo indicó que la zona norte del país registra las condiciones más complicadas. Tumbes presenta lluvias prácticamente diarias, con acumulados que pueden superar entre diez y treinta veces los valores habituales para determinados periodos.

Piura también experimenta episodios de consideración, especialmente en los sectores ubicados hacia el interior de la región y en dirección a la sierra. En contraste, Lambayeque todavía registra eventos esporádicos; sin embargo, el representante del Senamhi señaló que estos aumentarán progresivamente conforme avancen las semanas.

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Tumbes registra lluvias prácticamente diarias, con acumulados que superan entre diez y treinta veces los valores habituales para determinados periodos. Piura también presenta precipitaciones de consideración - Créditos: Andina.

El comportamiento de las precipitaciones cambiará hacia el verano. De acuerdo con Quispe, durante diciembre se espera que los episodios lluviosos comiencen a generalizarse desde el norte y se extiendan progresivamente hacia otros sectores del litoral peruano.

Este escenario estará acompañado por condiciones variables, debido a la presencia de humedad y temperaturas elevadas en diferentes puntos de la costa. El especialista remarcó que el calentamiento del océano y la disponibilidad de vapor de agua en la atmósfera son elementos que favorecen la continuidad de estos fenómenos.

Mientras tanto, Lima deberá afrontar nuevas jornadas de lloviznas, con posibles episodios de mayor intensidad durante los próximos días. La acumulación de agua en las vías, especialmente en zonas bajas, representa uno de los principales inconvenientes para los ciudadanos que utilizan el transporte público o particular durante las primeras horas de la mañana.

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