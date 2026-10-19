Perú

Ciclovías en Lima: Alternativa de movilidad frente al tráfico vehicular en la capital

La red conecta Lima Centro con Miraflores, San Isidro y Surco a través de ejes como la avenida Arequipa y los malecones

Casco, luces y carriles exclusivos, las reglas para circular en bicicleta por Lima
Casco, luces y carriles exclusivos, las reglas para circular en bicicleta por Lima| Foto: Municipalidad de Miraflores
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La red de ciclovías de Lima conecta tramos de Lima Centro, Lince, San Isidro, Miraflores y Santiago de Surco, con la avenida Arequipa como uno de los ejes para los traslados en bicicleta entre el Cercado y los distritos del sur. La infraestructura busca ofrecer una opción de viaje ante la congestión vehicular, aunque su uso requiere atención a las normas de tránsito y a la continuidad de las rutas.

El recorrido por la avenida Arequipa permite avanzar desde el Cercado de Lima hacia Miraflores, con pasos por Lince y San Isidro. Desde ese eje existen conexiones con vías distritales y con rutas próximas al litoral, donde se concentran varios tramos destinados a ciclistas.

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Qué rutas conectan Lima Centro, Miraflores, San Isidro y Surco en bicicleta| Municipalidad de Miraflores
Qué rutas conectan Lima Centro, Miraflores, San Isidro y Surco en bicicleta| Municipalidad de Miraflores

Red de ciclovías interconectadas en Lima Centro, Miraflores, San Isidro y Surco

  • Lince: La avenida Arequipa es uno de los principales ejes de conexión entre estos distritos. Lince es otro de los distritos que conecta con la vía.
  • Miraflores y el malecón: Cuenta con tramos de ciclovía en avenidas como José Pardo, Larco y 28 de Julio, además de rutas junto al malecón. Algunas conexiones permiten continuar hacia San Isidro y Barranco.
  • San Isidro: La red distrital se conecta con la avenida Arequipa y con sectores próximos a Miraflores. La municipalidad publica un plano específico de las ciclovías y otro de los estacionamientos para bicicletas.
  • Santiago de Surco: Tiene ciclovías en distintos sectores, como la avenida Las Nazarenas. También se han planteado nuevos tramos en vías como Pedro Venturo, Higuereta, Primavera y Velasco Astete; hay que verificar en el mapa cuáles están habilitados actualmente.

Reglamento de tránsito para ciclistas y usuarios de scooters eléctricos

La normativa peruana establece obligaciones para quienes utilizan bicicletas y scooters eléctricos, con el objetivo de prevenir accidentes y ordenar la circulación en las vías públicas. Cabe recordar que, las motos o motocicletas están prohibidas ingresar a esta vía.

Para ciclistas:

  • Circular por las ciclovías: deben utilizar la infraestructura ciclovial cuando corresponda y respetar las señales de tránsito.
  • Usar casco protector: es obligatorio para circular en bicicleta.
  • Contar con elementos de seguridad: la bicicleta debe disponer de frenos, sistema sonoro y elementos reflectantes; las luces y las prendas retrorreflectantes son exigibles en las condiciones previstas por el reglamento.
  • Respetar los semáforos: deben obedecer las señales y las indicaciones de los agentes de tránsito.
  • Evitar distracciones: no deben manipular teléfonos celulares u otros objetos portátiles con las manos mientras conducen.

Para los scooters eléctricos:

La regulación denomina vehículos de movilidad personal (VMP) a los vehículos eléctricos que cumplen las características técnicas establecidas en la norma, incluida una velocidad máxima de fabricación de hasta 25 km/h.

  • Velocidad máxima: 25 km/h en la infraestructura ciclovial y vial habilitada para estos vehículos.
  • Vías permitidas: deben circular por ciclovías o, cuando corresponda, por calles y jirones donde los vehículos automotores no excedan el límite de 40 km/h.
  • Prohibición de circular por las veredas, solo caminando junto a la unidad.
  • Uso individual: el scooter debe transportar únicamente a una persona.
  • Equipamiento obligatorio: debe contar con frenos, elementos reflectantes y alumbrado cuando corresponda. El conductor debe usar casco y, de noche o en condiciones de baja visibilidad, una prenda retrorreflectante.
  • Prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol: no se permite conducir con una concentración de alcohol en la sangre superior a 0,5 gramos por litro ni bajo los efectos de estupefacientes.
Red de ciclovías conectará transporte público y zonas clave de Lima. (Foto: Agencia Andina)
Red de ciclovías conectará transporte público y zonas clave de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Respeto del carril de ciclovía por parte de conductores de autos y motocicletas

Las ciclovías están destinadas a la circulación de bicicletas y otros ciclos en los supuestos previstos por la norma. La invasión de estos carriles por autos y motocicletas expone a los usuarios a maniobras imprevistas y afecta la continuidad del viaje.

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El reglamento indica que, en áreas urbanas, las bicicletas deben transitar por la ciclovía cuando exista. Si no hay infraestructura de ese tipo, el ciclista debe usar el carril derecho de la calzada y no la vereda, que está destinada a peatones.

Los cruces con vías vehiculares demandan atención adicional. Conductores, motociclistas y ciclistas deben respetar semáforos, señales y prioridades de paso para evitar conflictos en intersecciones y accesos a cocheras.

Combinación de bicicleta y transporte público: Acceso a estaciones con cicloparqueaderos

Cicloparqueaderos del Metropolitano refuerzan la conexión entre bicicleta y buses| Foto: ATU
Cicloparqueaderos del Metropolitano refuerzan la conexión entre bicicleta y buses| Foto: ATU

¿Dónde hay cicloparqueadores gratuitos?

El Metropolitano permite que los usuarios lleguen en bicicleta, la dejen en un espacio habilitado y continúen el viaje en los buses del sistema.

Estos se encuentran en el terminal Matellini, Naranjal y la estación Plaza de Flores, en Barranco. Los tres cicloparqueaderos tienen una capacidad conjunta para 170 bicicletas y están disponibles todos los días dentro del horario de operación del Metropolitano, de 5:30 a. m. a 10:30 p. m.

El servicio es gratuito. Para utilizarlo, el usuario debe registrar la bicicleta ante el personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presente en la estación.

Además, debe asegurarla con su propio candado. La recomendación es usar un modelo tipo U-lock, que ofrece una mayor protección frente a cortes o manipulaciones.

Los espacios admiten bicicletas convencionales, bicicletas con asistencia de pedaleo y scooters convencionales o eléctricos cuya velocidad máxima no supere los 25 km/h.

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