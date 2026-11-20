Cobertura periodística sobre la muerte de un escolar tras ser atacado con un arma punzocortante durante una gresca dentro del mercado Virgen de Saron, en San Juan de Miraflores. Las cámaras de vigilancia del establecimiento registraron la persecución y el enfrentamiento entre jóvenes cerca de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla. El informe incluye grabaciones del incidente, testimonios de padres de familia y declaraciones de autoridades de la DRELM.

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Una vez más la violencia escolar acaba con la vida de un menor en el Perú. Esta vez, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM) se registró una gresca entre estudiantes que acabó con la vida de un adolescente de 15 años de edad. El hecho ocurrió cerca a las instalaciones del colegio Mariscal Ramón Castilla, en el horario de ingreso al turno tarde.

Según informó Latina Noticias, las cámaras de seguridad de un mercado de la zona captaron el enfrentamiento que dejó al menor con una herida mortal en el pecho provocado por un objeto punzocortante. Las autoridades educativas llegaron a la institución para conocer lo sucedido y brindar asistencia a los familiares.

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Escolar murió tras enfrentamiento en mercado de San Juan de Miraflores

El adolescente, quien cursaba el segundo año de secundaria, recibió el impacto de un objeto punzocortante en el pecho durante una gresca registrada en el mercado Valle Sharon, ubicado a pocos metros de su centro educativo.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el enfrentamiento entre varios jóvenes, aparentemente escolares. En las imágenes se observa una confrontación física y la persecución de uno de los adolescentes por parte de otros participantes. Durante el altercado, uno de ellos resultó herido y salió del mercado con una lesión en el pecho, antes de desplomarse en el exterior.

El menor fue auxiliado por personas de la zona y trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora, donde llegó sin signos vitales. El hecho ocurrió alrededor de la una de la tarde del jueves 19 de noviembre, cuando el estudiante estaba próximo a ingresar al turno tarde de su colegio.

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Una cámara de vigilancia registra el momento de una agresión física entre menores en un incidente de violencia escolar. (Latina)

La Policía Nacional, a través de efectivos de la comisaría de San Juan de Miraflores y de la Depincri, inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento e identificar a los responsables.

Padres de familia denuncian peleas y presencia de armas blancas en colegio

El asesinato del adolescente provocó temor e indignación entre los padres de familia del colegio Mariscal Ramón Castilla. Algunos acudieron a la institución educativa para conocer lo sucedido y expresar su preocupación por la seguridad de sus hijos.

Una madre de familia aseguró que anteriormente se habría encontrado un cuchillo dentro de la mochila de otro escolar.

“Ya han encontrado a un muchacho adentro con cuchillo. En la mochila le han encontrado el cuchillo. Entonces, si no toman las medidas adecuadas, que es no solamente revisar el cabello, revisar si viene con las uñas limpias, también yo creo que revisar la mochila, revisar el uniforme, los bolsillos de los chicos”, manifestó.

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La mujer también sostuvo que las peleas entre estudiantes estarían relacionadas, en algunos casos, con conflictos por motivos sentimentales o enfrentamientos con alumnos de otros colegios.

Otra madre de familia expresó su preocupación por el riesgo al que están expuestos los menores cuando salen de sus casas para asistir a clases.

“Uno no sabe que manda a sus hijos al colegio y no sabe si va a regresar o no. Con miedo, ya no hay seguridad. Ahora los niños ya no están seguros en ninguna parte”, declaró.

DRELM se pronuncia tras asesinato de escolar

Representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y de la UGEL acudieron al colegio para conocer los antecedentes del caso y coordinar las acciones correspondientes.

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Cornelio Gonzáles, director de la DRELM, señaló que la institución educativa había revisado la información disponible sobre el adolescente fallecido. Según indicó, el menor era considerado un estudiante tranquilo y no registraba problemas de convivencia dentro del plantel.

“El hecho ha sucedido afuera de la escuela, al frente, a una cuadra de la escuela. No sabemos los antecedentes de ese momento. Ha sido que el alumno ya estaba ingresando en camino hacia la escuela porque él ingresaba a la una de la tarde. Que el menor es un niño tranquilo, que siempre asiste a la escuela, no ha tenido problemas dentro de la institución”, manifestó.

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El funcionario también informó que el comité de convivencia escolar se encontraba reunido para evaluar las consecuencias del hecho y las medidas de apoyo a la familia del adolescente. Asimismo, aseguró que se brindaría acompañamiento emocional y psicológico a los padres del menor fallecido.

Minedu aprobó expulsión de escolares por faltas muy graves

El asesinato ocurre semanas después de que el Gobierno de Keiko Fujimori aprobara nuevas disposiciones para sancionar las conductas que afectan la disciplina y la convivencia en las instituciones educativas.

El 7 de noviembre se publicó el Decreto Supremo N.º 021-2026-MINEDU, que establece los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica. La norma contempla la separación definitiva de un estudiante de su colegio (expulsión) cuando cometa una falta muy grave que lo amerite, acumule tres suspensiones durante el año escolar o incurra sistemáticamente en conductas inadecuadas pese a las medidas correctivas anteriores.

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Entre las faltas muy graves figuran el acoso escolar que afecte la integridad de otros estudiantes, la violencia sexual, las amenazas, la extorsión y el ingreso, porte o utilización de armas blancas y objetos punzocortantes que puedan poner en riesgo a integrantes de la comunidad educativa.

La disposición también establece que las faltas que puedan constituir una infracción penal deben comunicarse a la Policía o Fiscalía. En caso de expulsión, la UGEL debe intervenir para garantizar que el estudiante pueda continuar sus estudios en otra institución educativa pública.

Los nuevos lineamientos no reemplazan los protocolos de prevención y atención de la violencia escolar. Además, establecen que los colegios deben garantizar medidas de protección y acompañamiento socioemocional para los estudiantes involucrados.

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