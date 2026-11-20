Reporte periodístico sobre la denuncia de los familiares de Jorge Chirinos Cavero, un paciente intervenido por un trasplante de médula que contrajo viruela del mono dentro del Hospital Guillermo Almenara. Sus allegados declararon que el centro médico no les facilitó la receta para los fármacos requeridos para su tratamiento. Por su parte, la institución de salud informó mediante un comunicado que gestiona las medicinas de urgencia e investiga el origen de la infección.

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La familia de Jorge Chirinos Cavero atraviesa momentos de angustia por el estado de salud del paciente, quien permanece entre la vida y la muerte tras ser diagnosticado con viruela del mono en el hospital Guillermo Almenara, de EsSalud. El hombre, que además enfrenta un proceso oncológico, había ingresado a una intervención para recibir un trasplante de médula ósea.

Su esposa denunció en América Noticias que, después de conocer el diagnóstico, recorrió distintos establecimientos en busca de los medicamentos que necesitaba su pareja, pero no consiguió obtenerlos. También cuestionó la atención recibida en el hospital y aseguró que no le entregaban la receta para adquirir las medicinas.

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Fiebre y ampollas días después del trasplante de médula ósea

Según el testimonio de su esposa, Chirinos Cavero ingresó al quirófano el 28 de octubre para someterse al trasplante de médula ósea. Los médicos le comunicaron inicialmente que el procedimiento había sido exitoso. Sin embargo, su estado comenzó a complicarse pocos días después.

El 5 de noviembre empezó a presentar fiebre de hasta 40 grados. Cuatro días más tarde, el paciente advirtió la aparición de una ampolla en su cuerpo. Las lesiones comenzaron a extenderse por distintas zonas y aumentaron de tamaño, por lo que el personal médico tomó muestras para determinar qué estaba ocurriendo.

La fachada del Hospital Guillermo Almenara acompaña el retrato de un paciente oncológico que contrajo viruela del mono tras una intervención quirúrgica. (Infobae Perú)

La confirmación llegó el viernes de la semana pasada, cuando, según relató su esposa, los médicos le comunicaron que su pareja tenía viruela del mono.

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“Le salió acá, por acá, en distintas partes. Y pasando el tiempo, recién el día viernes, me dice: “Señora, su esposo tiene viruela del mono”, contó.

Sin medicamentos

Tras conocer el diagnóstico, los familiares comenzaron a buscar los medicamentos que, según les habían indicado, necesitaba el paciente para tratar la infección. La mujer aseguró que recorrió distintos lugares, pero no conseguía obtener la receta médica para adquirirlos.

La esposa manifestó su indignación porque, pese a que le habían entregado un papel con los nombres de los medicamentos, no le facilitaban la prescripción correspondiente.

“Me han dado un papel escrito con el nombre de las dos ampollas y no me quieren dar la receta”, denunció.

Asimismo, aseguró que recibió comentarios desalentadores sobre las posibilidades de recuperación de su esposo y el riesgo de contagio. Según su versión, le dijeron que, si lograba recuperarse, podría transmitir la enfermedad a otras personas.

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La mujer negó que la infección se hubiera producido en su vivienda y sostuvo que su esposo se contagió dentro del hospital Almenara.

Estado de salud de paciente es crítico, según su esposa

La situación de Chirinos Cavero se complicó aún más debido a su condición oncológica y a las dificultades que, según su familia, enfrenta su organismo después del trasplante.

Su esposa contó que también recibió la noticia de que el procedimiento no había tenido el resultado esperado y que el sistema inmunológico del paciente presentaba fluctuaciones.

Un nuevo brote de la viruela del mono

“Que no hay cura, que ya se infectó la viruela del mono y que el trasplante no ha sido un éxito y su sistema estaba sube y baja y ahorita ya está entre la vida y la muerte, que solamente espere nada más”, relató.

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A sus 53 años, Chirinos Cavero había dejado su trabajo como técnico dental y se desempeñaba como conductor hasta que fue diagnosticado con cáncer. Ahora permanece hospitalizado mientras su familia espera que pueda superar las complicaciones.

Por su parte, EsSalud informó, mediante un comunicado, que viene gestionando con carácter de urgencia los medicamentos necesarios para atender al paciente. La institución también señaló que investiga las circunstancias en las que se habría producido el contagio.

La familia espera una respuesta sobre las condiciones en las que el hombre contrajo la infección y la atención que recibió después de su diagnóstico.

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