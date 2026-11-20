En un esfuerzo por combatir la inseguridad, el gobierno peruano ha aprobado nuevas medidas. El Ministro de Justicia explica la estrategia que incluye la revisión del sistema penitenciario y la posibilidad de adoptar un modelo similar al de El Salvador para enfrentar a los delincuentes. (Crédito: Canal N)

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El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, descartó que el país busque replicar el modelo de cárcel de máxima seguridad implementado en El Salvador, conocido como CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo). La afirmación la realizó durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, recogida por Canal N.

“¿CECOT? No, ese no es nuestro modelo de cárcel de máxima peligrosidad”, señaló el funcionario. Álvarez explicó que la situación actual del país corresponde a una ola de criminalidad que, de no enfrentarse con medidas eficaces, podría derivar en un escenario de descontrol similar al de “países hermanos limítrofes” en un plazo de 10 años.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Ernesto Álvarez Miranda, interviene durante una conferencia de prensa sobre las medidas legislativas del Ejecutivo. (Foto: Ministerio de Justicia)

Alerta por el avance de la criminalidad

El ministro sostuvo que el fenómeno delictivo en Perú “recién está empezando” y que resulta necesario “cortarlo de raíz” antes de que alcance niveles comparables a los de otros países de la región. Según explicó, esta urgencia no implica la adopción de medidas que restrinjan los derechos fundamentales al extremo que caracteriza al sistema penitenciario salvadoreño.

“No es necesario, felizmente, hacer un CECOT o tomar medidas que restrinjan los derechos fundamentales a tal extremo”, afirmó Álvarez ante los periodistas. El funcionario diferenció explícitamente entre el modelo de confinamiento masivo impulsado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador y la estrategia que impulsa el Gobierno peruano frente al crecimiento de la delincuencia.

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Un agente de policía permanece de pie mientras los presos observan desde una celda durante una visita del ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori (no aparece en la imagen), al Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 29 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Juicios rápidos para criminales peligrosos

En lugar del esquema salvadoreño, el ministro detalló el avance de un subsistema de justicia acelerada orientado a los delincuentes más violentos y peligrosos. Este mecanismo ya opera en su primer módulo en la ciudad de Trujillo y se extenderá próximamente a Lima Norte y Lima Este.

El objetivo, según Álvarez, es juzgar “de la manera más rápida posible” a los implicados en delitos graves, sin dejar de atender sus derechos fundamentales durante el proceso. La finalidad de este esquema es extraer a estos individuos de la sociedad e incorporarlos a centros penitenciarios donde las autoridades mantengan un control efectivo sobre la población reclusa.

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Presos observan desde una celda durante una visita del Ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, y la Presidenta de Perú, Keiko Fujimori (no aparece en la imagen), al Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 29 de octubre de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

¿Qué modelo carcelario se busca imitar?

Pese al rechazo al CECOT, el ministro reconoció que el Gobierno peruano sí pretende imitar otro aspecto del sistema penitenciario salvadoreño: el esquema de trabajo carcelario. Álvarez relató que visitó la granja penitenciaria Santa Ana, en El Salvador, donde más de 10.000 internos desarrollan labores productivas a cambio de beneficios penitenciarios.

El funcionario precisó que estos reclusos acceden a una reducción de condena bajo la modalidad de dos por uno en beneficios de libertad, a cambio de tareas laborales que, según describió, constituyen trabajo real dentro del recinto.

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública de el Salvador, Gustavo Villatoro, y el Ministro de Defensa de el Salvador, René Francis Merino Monroy, acompañan al Presidente de Perú, Keiko Fujimori, durante una gira por el Centro de Confinamiento Terrorista (CECOT) en Tecoluca, el Salvador, el 29 de octubre de 2026. REUTERS/José cabezas