El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
Últimas actualizaciones
Sismo en Lima
Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 03:35 del 20 de noviembre, con epicentro a 38 kilómetros al suroeste de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 50 kilómetros y fue percibido con una intensidad de entre II y III en Mala.
La profundidad y el epicentro influyen en cómo se percibe un movimiento
Un sismo que se percibe con fuerza no siempre alcanza una magnitud elevada. La intensidad que siente la población depende de varios factores, entre ellos la distancia hasta el epicentro, la profundidad del foco sísmico, el tipo de suelo y las características de las construcciones.
Los movimientos superficiales, que se producen cerca de la corteza terrestre, pueden sentirse con mayor intensidad en localidades cercanas. Los sismos profundos, en cambio, pueden abarcar una zona extensa, aunque su impacto en superficie puede ser menor en comparación con un evento de igual magnitud y menor profundidad.
Ante cualquier movimiento, las autoridades piden verificar la información a través de los reportes del Instituto Geofísico del Perú y de los organismos encargados de la gestión del riesgo. La difusión de datos sin confirmar puede generar confusión, especialmente en las horas posteriores a un temblor.
- Revise los comunicados oficiales antes de compartir información en redes sociales.
- No difunda alertas de tsunami ni mensajes de evacuación sin confirmación de las autoridades.
- Identifique si el epicentro se ubicó en el mar o cerca de zonas habitadas.
- Considere que la percepción de un sismo no determina por sí sola su magnitud.
Perú registra sismos por la interacción entre las placas tectónicas
El territorio peruano forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad sísmica y volcánica que bordea buena parte del océano Pacífico. En esta zona, varias placas tectónicas se desplazan de forma constante y acumulan tensión durante largos períodos.
En la costa peruana, los terremotos de mayor magnitud se relacionan con la subducción, un proceso por el cual una placa oceánica se introduce debajo de otra placa continental. La fricción entre ambas estructuras acumula energía en el subsuelo, que puede liberarse de forma repentina mediante un sismo.
La placa de Nazca avanza bajo la placa Sudamericana frente al litoral peruano. Esta interacción explica la formación de la cordillera de los Andes, parte de la actividad volcánica del sur del país y una proporción relevante de los movimientos sísmicos que se registran en el territorio nacional.
- Los sismos pueden originarse en el contacto entre placas tectónicas.
- También pueden producirse por fallas geológicas ubicadas dentro del continente.
- La profundidad condiciona la forma en que la población percibe el movimiento.
- La ocurrencia de temblores frecuentes no elimina el riesgo de un terremoto de mayor magnitud.
Lima y Callao mantienen atención sobre el silencio sísmico desde 1746
Especialistas del IGP han advertido sobre el silencio sísmico en el segmento costero frente a Lima y el Callao. El término describe el tiempo transcurrido sin un gran terremoto que libere parte de la energía acumulada en una zona determinada del contacto entre placas.
El último gran terremoto acompañado por un tsunami que afectó Lima y Callao ocurrió el 28 de octubre de 1746. Desde entonces, han pasado cerca de 280 años, un período que mantiene bajo observación a la comunidad científica y a las instituciones responsables de la prevención de desastres.
El silencio sísmico no permite anticipar una fecha para un terremoto. La información científica sirve para identificar escenarios de riesgo, fortalecer la planificación urbana y promover medidas de preparación en viviendas, escuelas, centros de trabajo e instituciones públicas.
Durante un terremoto se debe buscar protección dentro de una zona segura
Ante un sismo fuerte, se recomienda mantener la calma y ubicarse en una zona segura que haya sido identificada previamente dentro del inmueble. Durante el movimiento, no se debe correr hacia escaleras, ascensores o puertas de salida, salvo que la estructura presente un peligro inmediato.
Las personas deben alejarse de ventanas, vidrios, estantes y objetos que puedan caer. Una mesa resistente o un espacio junto a una columna pueden ofrecer protección frente a elementos desprendidos, siempre que no exista riesgo de colapso de la estructura.
Cuando termine el movimiento, la evacuación debe realizarse de manera ordenada hacia los puntos de reunión establecidos. También corresponde verificar si hay heridos, cortar el suministro de gas y electricidad cuando se adviertan daños y seguir las indicaciones oficiales. En zonas costeras, una alerta de tsunami exige dirigirse hacia áreas altas y seguras.
- Aléjese de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- Protéjase debajo de una mesa resistente o junto a una columna.
- No use ascensores durante ni después del movimiento.
- Evacúe por las rutas señalizadas una vez que finalice el sismo.
- Si se encuentra en la costa, evalúe trasladarse a zonas altas ante una alerta de tsunami.
La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas
La mochila de emergencia reúne suministros básicos para responder durante las primeras horas posteriores a un terremoto u otro desastre. Debe permanecer en un lugar accesible, con una identificación visible y al alcance de todos los integrantes del hogar.
Su contenido varía según las necesidades de cada familia. Los hogares con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes que requieren tratamientos permanentes deben añadir medicamentos, artículos de higiene, documentos y suministros específicos.
Es recomendable revisar la mochila de forma periódica para reemplazar alimentos, pilas, medicamentos y productos vencidos. La preparación previa permite reducir riesgos cuando los servicios básicos, las vías de comunicación o el transporte enfrentan interrupciones.
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y silbato.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Mascarillas, alcohol en gel, mantas y ropa de abrigo.
- Copias de documentos, dinero en efectivo y teléfonos de emergencia.
Sismo en Ica
Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 00:56 del 20 de noviembre, con epicentro a 105 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en Nasca, región Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 kilómetros y se localizó en las coordenadas -15,12 de latitud y -76,11 de longitud.