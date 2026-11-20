Martín Vizcarra fue operado de emergencia por una hernia inguinal y permanecerá dos días hospitalizado, según informó su abogado Alejandro Salas

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El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) fue intervenido “de emergencia” este miércoles debido a una hernia inguinal y deberá permanecer dos días hospitalizado, además de guardar 15 días de reposo relativo, confirmó su abogado, Alejandro Salas, durante una audiencia judicial.

El jurista informó a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que el exmandatario fue “sometido a anestesia general por una hernia inguinal que, de acuerdo a lo que nos han dicho sus familiares, podía explotar dentro del tracto intestinal y que ha tenido que ser operado de emergencia”.

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Precisó que la operación no estuvo vinculada a problemas de salud previos, como una dolencia renal y una complicación cardíaca que motivaron su ingreso semanas atrás al área de trauma shock del Hospital de Lima Este, en el distrito limeño de Ate Vitarte.

“No tiene nada que ver con las circunstancias anteriores en las cuales tuvo una afectación a los riñones y, por supuesto, también se le evidenció una afectación cardíaca”, sostuvo.

El abogado agregó que los médicos dispusieron dos días de internamiento y 15 días de reposo relativo, durante los cuales Vizcarra deberá evitar esfuerzos físicos, razón por la que no asistió a la audiencia de apelación de esta jornada.

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Los médicos ordenaron además 15 días de reposo relativo, con restricción de esfuerzos físicos, lo que impidió su asistencia a una audiencia judicial

El Poder Judicial informó que recibió un reporte de la clínica Maison de Santé y otros documentos que acreditan la intervención quirúrgica y la permanencia hospitalaria del exmandatario, por lo que justificó su ausencia en la sesión.

La audiencia, centrada en la apelación de la sentencia condenatoria contra Vizcarra por el caso de la ampliación del hospital de la sureña región de Moquegua, uno de los hechos por los que fue hallado responsable de cohecho, continuó con la participación de su equipo legal.

Salas indicó que la exposición estaría a cargo de su homólogo Miguel Alonso Álvarez, quien abordaría los cuestionamientos relacionados con el denominado hecho dos. “Mi patrocinado tiene absolutamente la voluntad de querer participar en cada una de las audiencias que ustedes convocan”, afirmó.

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La defensa pidió que la sala revoque la condena o, de manera alternativa, anule ese extremo del fallo. Sostuvo que no se acreditó que Vizcarra condicionara una decisión funcional a cambio de dinero y cuestionó las declaraciones de colaboradores eficaces, los registros de llamadas y la falta de una prueba directa sobre el supuesto acuerdo ilícito.

El Poder Judicial validó la ausencia de Vizcarra tras recibir documentos de la clínica Maison de Santé que acreditan la cirugía y su internamiento

También objetó la reparación civil de 2 millones 336 mil soles, al considerar que fue calculada sobre la base de los presuntos pagos ilícitos y no de un daño concreto al Estado. La sesión concluyó antes de las intervenciones de la Fiscalía y la Procuraduría, que presentarán sus alegatos en la próxima audiencia.

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En noviembre de 2025, Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio al considerar el tribunal a cargo del juicio que recibió más de 2,3 millones de soles cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

No obstante, él ha dicho que es víctima de una persecución política por haberse atrevido a enfrentar “al pacto mafioso” que en su opinión dominó el Congreso, un conjunto de fuerzas conservadoras a las que se enfrentó en 2019 al cerrar el Legislativo.