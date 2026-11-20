Luis Galarreta afirmó que no ha podido conversar con el canciller desde que este viajó a Asia para acompañar a Keiko Fujimori en las actividades oficiales vinculadas con la cumbre APEC

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El jefe del gabinete ministerial, Luis Galarreta, afirmó este jueves que no ha podido comunicarse con el canciller Carlos Espá debido a su viaje a Asia, en medio de los cuestionamientos por las fallas técnicas registradas durante la misa de clausura de la visita del papa León XIV a Perú, celebrada en la base aérea Las Palmas.

Consultado sobre las explicaciones que había ofrecido el titular de Relaciones Exteriores por los problemas de sonido y otros aspectos de la organización del evento, el primer ministro señaló que todavía no ha conversado con él, debido a que acompaña a la presidenta Keiko Fujimori en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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“Desde que el canciller viajó, después de que me acompañó en la despedida de Su Santidad, ya no veo comunicación con él porque está en Asia. Entonces, está en otros horarios”, declaró durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Galarreta tampoco pudo precisar si la misa en Las Palmas implicó dos contratos que suman S/ 11 millones 52.689. El primero, por S/ 8 millones 399.800, fue adjudicado a Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., empresa responsable de los equipos de audio e iluminación. El segundo, por S/ 2 millones 652.889, recayó en Facogem Industrial, encargada del suministro de grupos electrógenos y cableado.

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La organización de la misa en la base aérea Las Palmas involucró dos adjudicaciones que suman S/ 11 millones 52.689, destinadas al sonido, la iluminación, los grupos electrógenos y el cableado

Al ser consultado por el monto, recordó que inicialmente se había estimado un gasto estatal cercano a los S/ 80 millones para el conjunto de actividades vinculadas con la visita papal, aunque precisó que el sector privado realizó aportes.

“No tengo la cifra exacta de cuánto ha costado en general. Para este evento se hablaba incluso de casi 80 millones en general por parte del Estado, pero ha habido un sector privado que ha apoyado también generosamente y ha puesto fondos. Entonces, la cifra entera no la tengo”, manifestó.

El jefe del gabinete indicó que, cuando Espá regrese al país, deberá revisar la información y evaluar las acciones correspondientes. “Me imagino que cuando él venga tendrá que solicitar las medidas respectivas, evaluar la información”, señaló.

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Asimismo, sostuvo que el canciller y los demás integrantes del Ejecutivo están dispuestos a responder ante el Parlamento, en medio de los pedidos de interpelación que comienzan a plantearse desde Renovación Popular, bancada aliada del oficialismo.

El premier reconoció que desconoce el costo total de la visita papal y recordó que inicialmente se habló de un desembolso estatal cercano a los S/ 80 millones, además de contribuciones privadas

Una de las voces críticas fue la senadora Lourdes Alcorta, quien cuestionó las consecuencias de las deficiencias técnicas durante la ceremonia religiosa y planteó que el dinero destinado a su organización se redirija a la atención de las poblaciones vulnerables ante el fenómeno de El Niño.

“Lo que no se va a poder reivindicar, lo que no se va a poder reparar, es la frustración, el desastre que ha habido, el resentimiento, la herida que llevan, la esperanza que tenían de tener un único contacto. Eso no se va a poder reparar nunca”, declaró.

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“Por eso digo que esos once millones que se han botado a la basura se los resten al presupuesto de Cancillería y que Cancillería vea cómo recupera esos once millones que nadie sabe dónde están. Y esa plata que vaya a la población más vulnerable que va a ser afectada, perdiéndolo todo, a través del fenómeno de El Niño”, agregó.