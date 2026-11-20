Los integrantes de la banda de rock Río posan antes de su participación en la jornada cultural Noche MALI en Lima.

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El Museo de Arte de Lima (MALI) prepara una nueva edición de Noche MALI para el 27 de noviembre de 2026, con una programación que reunirá rock nacional, danza urbana, talleres participativos y recorridos por sus exposiciones. Río, una de las agrupaciones más representativas del rock peruano, encabezará la jornada con un concierto que cerrará la noche entre las 9:00 y las 10:00 p. m.

La convocatoria reunirá también a Black Sugar, referente del latin funk, el soul y la psicodelia en el Perú, y al Elenco de Street Dance de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), que llevará la danza urbana al patio del museo. La jornada comenzará a las 6:00 p. m. y se extenderá con actividades simultáneas en distintos espacios del recinto.

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Los integrantes de la banda de rock Río posan para una sesión fotográfica antes de su presentación en la Noche MALI.

Río lleva décadas construyendo un catálogo que atraviesa generaciones. Su presencia en Noche MALI no es la de una banda de ocasión: es la de una agrupación que ha sostenido al rock peruano en momentos en que el género necesitaba referentes propios. El concierto promete un recorrido por las canciones que marcaron etapas, ante un público que las conoce de memoria.

Antes de que Río tome el escenario, Black Sugar abrirá la parte musical de la noche con una presentación entre las 6:30 y las 7:30 p. m. en el Patio MALI. Con más de cinco décadas de trayectoria, la banda desplegará un repertorio que cruza ritmos afroamericanos y latinos en una propuesta que mezcla el funk con la psicodelia y el soul propio de la escena peruana.

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Los miembros de la banda de rock peruano Río posan junto a un bajo eléctrico con motivo de su presentación en la Noche MALI.

El Elenco de Street Dance UPC lleva la danza urbana al museo

Entre las 7:30 y las 8:00 p. m., el Patio MALI recibirá al Elenco de Street Dance UPC, bajo la dirección de Shinichi Tokumori. Los estudiantes de la UPC llevarán al escenario una propuesta que combina ritmo, movimiento y expresión corporal, con el street dance como eje de una puesta en escena que conecta a los jóvenes con su entorno cultural.

La participación del elenco forma parte de la iniciativa UPC Cultural, que busca vincular el talento artístico universitario con la escena cultural de Lima y acercarlo a públicos más amplios. La presentación en Noche MALI ofrece una plataforma de visibilidad para el trabajo escénico que desarrollan los alumnos de la universidad fuera del aula.

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Los integrantes de la banda de rock Río posan en un estudio antes de su concierto programado en el Museo de Arte de Lima.

El karaoke de rock en español y un taller de carteles rockeros para el público

La programación contempla actividades participativas que involucran directamente a los visitantes. De 7:30 a 8:30 p. m., el Auditorio MALI acogerá el karaoke “Lo mejor del rock en español”, donde el público podrá interpretar canciones representativas de la música latinoamericana en un formato de participación abierta.

En paralelo, de 6:00 a 9:00 p. m. se desarrollará un taller de carteles rockeros en el que los asistentes crearán composiciones visuales mediante la técnica del collage, tomando como inspiración canciones de Río. La actividad apunta a conectar la música con las artes visuales en un formato accesible para todos los asistentes.

Las exposiciones del MALI también forman parte de la noche

Noche MALI no se agota en los escenarios. El museo habilitará recorridos por sus muestras durante toda la jornada, entre ellas “Pacchas, agua, ritual y ofrenda en los Andes”, una experiencia de exploración con Tambo, y una visita guiada a “Donación Patricia Phelps de Cisneros. Obras para el MALI”, que permitirá conocer diez piezas vinculadas con distintos momentos y territorios del arte latinoamericano.

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Además, habrá recorridos temáticos por las obras más representativas de la colección permanente del museo. De esta manera, la jornada propone un cruce entre la música en vivo, la danza y las artes visuales, con el MALI como escenario de encuentro entre distintas expresiones culturales de Lima.

Experiencias fotográficas y activaciones interactivas completan la jornada

Un grupo de músicos de rock peruano posa junto a grandes amplificadores de audio en una fotografía de archivo vinculada a la historia del género.

La noche también incluirá experiencias fotográficas con Nikon y activaciones interactivas a cargo de Tambo, que estarán disponibles desde las 6:00 p. m. Estas propuestas suman una dimensión lúdica y tecnológica a una programación que combina conciertos, danza, exposiciones y talleres en un mismo espacio.

Para quienes deseen asistir, la información sobre entradas y modalidades de ingreso está disponible en www.joinnus.com.