Camila Domínguez relata en un programa de televisión el distanciamiento temporal que mantuvo con su padre, Christian Domínguez.

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Camila Domínguez abrió una ventana a la etapa más compleja que atravesó con su padre, Christian Domínguez, y reveló que ambos estuvieron cerca de un año sin contacto. La joven, que acaba de cumplir 18 años, reconoció que la distancia familiar fue el episodio que más le dolió en medio de los conflictos que se hicieron públicos.

Durante una entrevista en Amor y Fuego, la joven habló del vínculo que mantiene hoy con el cantante y de los hechos que llevaron a la interrupción de la comunicación. Aunque recordó ese período con tristeza, dejó claro que ahora prioriza la reconciliación que alcanzaron.

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“Lo que más sufrí fue la distancia con mi papá”, expresó Camila Domínguez. De inmediato, remarcó que la relación cambió con el paso de los meses: “Hoy en día estamos muy bien y ahorita es lo único que me importa en realidad”.

Durante una entrevista en el programa de televisión Amor y Fuego, Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, se presentó en el set ante los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. En el espacio televisivo, Domínguez abordó el periodo de un año en el que mantuvo una interrupción en la comunicación con su progenitor, así como las circunstancias que llevaron a la posterior recomposición de su vínculo familiar.

La hija del artista contó que los problemas no surgieron por una relación fría o distante desde el inicio. Por el contrario, sostuvo que antes del conflicto existía una cercanía importante entre ambos, aun cuando sus padres llevaban años separados.

“Siempre hemos sido muy unidos”, afirmó. Para la joven, el quiebre se produjo cuando dejaron de conversar de forma directa y los desacuerdos comenzaron a acumularse. “Creo que nos jugó en contra lo que es la falta de comunicación entre nosotros”, añadió.

Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron cuánto tiempo permanecieron alejados. Camila Domínguez respondió que el silencio se prolongó mucho más de lo esperado y precisó que no hubo diálogo durante varios meses.

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“Estuvimos un año sin comunicación aproximadamente”, dijo la joven frente a la reacción de los conductores de Amor y Fuego.

Camila Domínguez ofrece declaraciones en el programa de televisión Amor y Fuego sobre el distanciamiento que mantuvo con su padre, Christian Domínguez.

La declaración puso en perspectiva el conflicto que padre e hija atravesaron cuando ella todavía era menor de edad. En ese contexto, la joven expresó que la ausencia de Christian Domínguez fue el aspecto que más impacto tuvo en ella, pese a que actualmente ambos han retomado el vínculo.

Camila Domínguez afirmó que no volvería a exponer un problema familiar en TikTok

El conductor Rodrigo González también le consultó por los videos que publicó en TikTok, donde expuso el distanciamiento que tenía con su padre. Aquellas publicaciones generaron comentarios en redes sociales y colocaron el tema en el centro de la atención pública.

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Camila Domínguez reconoció que esa decisión estuvo marcada por el momento emocional que atravesaba. “Yo creo que en ese momento las emociones me ganaron”, señaló al evaluar la forma en que reaccionó frente al conflicto.

La joven aseguró que hoy no actuaría de la misma manera. Consideró que la experiencia le permitió replantear los límites que desea mantener entre sus asuntos personales y las plataformas digitales.

Camila Domínguez ofrece declaraciones sobre la relación con su padre durante la transmisión del espacio de espectáculos Amor y Fuego.

“Es algo que ahora no haría otra vez, porque creo que de cada suceso que te pasa en la vida, Dios te enseña una lección”, manifestó. Luego, enfatizó que no volvería a convertir un tema de su intimidad en contenido público.

“Yo ahora mismo no volvería a hacer algo público que sea de mi vida privada”, sostuvo la reina de belleza.

La hija de Christian Domínguez afirmó que su cambio de postura también responde a un proceso personal. Según dijo, con el tiempo logró analizar lo ocurrido desde otra perspectiva y asumir que debía manejar las diferencias familiares de una manera distinta.

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“La verdad también he mejorado mucho, he crecido y creo que estoy madurando poco a poco”, comentó.

Camila Domínguez explicó que la reconciliación con su padre requirió voluntad de ambas partes. Aclaró que no habría bastado con que uno buscara el acercamiento si el otro no estaba preparado para modificar su actitud o aceptar retomar el diálogo.

Christian Domínguez y su emotivo mensaje a su hija por sus 18 años. IG

“Ha sido también poner parte de ambas”, indicó sobre el proceso que permitió recuperar la relación. La joven sostuvo que hoy tienen una comunicación distinta y que incluso comparten espacios laborales.

Para ella, el vínculo con Christian Domínguez quedó fortalecido después de superar el período de silencio. “Ahora la tenemos mucho mejor”, afirmó al describir la relación actual con su padre.

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