Emisión en formato de noticiero que presenta una visita oficial a Japón. Las imágenes muestran a Keiko Fujimori junto a autoridades japonesas durante una ceremonia protocolar frente a las banderas de Perú y Japón, acompañada por la rendición de honores militares y la presencia de comitivas oficiales.

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Keiko Fujimori posicionó este viernes a Perú como la “puerta de entrada a Sudamérica” ante la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en una reunión cumbre celebrada en la Oficina de la Primera Ministra, en Tokio, que marcó el décimo aniversario de la Asociación Estratégica bilateral entre ambos países.

La cita, que se extendió por unos 20 minutos, estuvo precedida por una ceremonia de bienvenida con honores militares y la entonación de los himnos nacionales de ambos países. Fujimori presentó a Takaichi a los integrantes de su comitiva oficial, entre ellos el canciller Carlos Espá y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, antes de dar inicio a las conversaciones de fondo.

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Keiko Fujimori y la primera ministra de Japón permanecen sobre un estrado durante la interpretación de los himnos nacionales frente a sus delegaciones.

El encuentro con Takaichi —primera mujer en conducir el gobierno japonés— sirvió para reafirmar el compromiso de Lima y Tokio con sus relaciones bilaterales, sustentadas en valores compartidos como la democracia, el Estado de derecho y el respeto al derecho internacional. La jefa de Estado peruana lo describió como un espacio indispensable para “la generación de oportunidades, tanto para Japón como para Perú”.

La visita se produjo tras la participación de Fujimori en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen. El Senado peruano había autorizado el desplazamiento de la mandataria con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, en el marco de una gira del 15 al 21 de noviembre.

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Keiko Fujimori encabeza la delegación peruana durante un encuentro bilateral oficial con representantes del gobierno de Japón en una sala de conferencias.

Cooperación ante desastres y aporte japonés al desarrollo peruano

Fujimori subrayó el valor estratégico de la cooperación japonesa en materia de gestión de riesgos. En particular, agradeció el apoyo para la preparación frente al fenómeno El Niño, que incluyó la provisión de maquinaria, equipos de emergencia y tecnologías de inspección. La mandataria también resaltó la reciente entrega de cinco vehículos de emergencia a los bomberos voluntarios del Perú como muestra concreta de esa colaboración.

En ese mismo bloque temático, la presidenta puso en valor el aporte de las inversiones japonesas al desarrollo del país, con especial énfasis en los sectores de minería, manufactura e infraestructura hídrica. Desde Tokio, planteó extender esa presencia inversora hacia nuevos ámbitos: infraestructura, transporte y logística, con garantías de igualdad de trato y seguridad jurídica para los capitales nipones. Por su parte, el Ministerio de Exteriores japonés indicó en un comunicado posterior que Takaichi “manifestó su satisfacción” por la firma de un acuerdo sobre suministro de equipos para la respuesta ante desastres.

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Una guardia de honor militar rinde honores con las banderas de Perú y Japón en la recepción oficial para la mandataria Keiko Fujimori.

Minerales críticos, hidrógeno verde y satélites en la agenda bilateral

Uno de los ejes más relevantes de la reunión fue la propuesta de fortalecer la asociación en torno a los minerales críticos, con el impulso de mayores oportunidades de exploración, procesamiento y generación de valor agregado en territorio peruano. El comunicado de la cancillería japonesa precisó que “ambos líderes coincidieron en la necesidad de seguir impulsando la colaboración para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos, incluido el cobre”.

Fujimori también planteó ampliar la cooperación hacia el hidrógeno verde y el gas natural, dos sectores con creciente demanda global, así como avanzar en el uso de información satelital para la gestión de desastres. Estas propuestas se enmarcan en la agenda de diversificación económica que el gobierno peruano busca profundizar con sus socios del Indo-Pacífico.

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Keiko Fujimori y la primera ministra de Japón asisten a la ceremonia de recepción oficial frente a las banderas de sus respectivos países.

La Hoja de Ruta Perú-Japón y la presidencia peruana del CPTPP

Durante la reunión, Fujimori reafirmó la voluntad de Lima de continuar impulsando los 61 compromisos de la Hoja de Ruta Perú-Japón 2024-2033, un instrumento que establece las prioridades de la asociación estratégica para la próxima década. La presidenta también expresó el interés de albergar en la capital peruana la próxima reunión del Mecanismo de Diálogo Político entre ambos países.

En el plano multilateral, la mandataria planteó una coordinación estrecha con Japón en torno al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), acuerdo que Perú presidirá en 2027. Ese compromiso adquiere mayor peso en un contexto en que la región Asia-Pacífico debate los términos del comercio libre y justo, postura que Takaichi también respaldó desde la perspectiva japonesa.

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Keiko Fujimori y la primera ministra de Japón escuchan los himnos de ambos países frente a la guardia de honor durante una visita oficial.

Firma de acuerdos y visita al emperador Naruhito

Tras la cumbre con Takaichi, Fujimori tenía previsto suscribir una serie de memorandos de entendimiento con Japón en áreas que abarcan desde la gestión de desastres y los minerales críticos hasta las tecnologías de la información, la promoción de inversiones, la educación y la agricultura. Los documentos formalizan compromisos que las dos delegaciones venían negociando en el marco de la visita oficial.

La agenda de la mandataria en Tokio incluyó además una visita de Estado al Palacio Imperial, donde el emperador Naruhito la recibió con una bienvenida en español. En el mismo recinto, el monarca recibió también al presidente de Chile, José Antonio Kast, quien realizó en paralelo su propia gira por Asia tras participar en la cumbre APEC. Fujimori partió del aeropuerto internacional de Haneda a las 22:55 horas del viernes, con llegada prevista a Lima el sábado.

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Keiko Fujimori estrecha la mano de la primera ministra de Japón durante una reunión oficial ante las banderas de Perú y Japón.