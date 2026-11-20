Reporte periodístico sobre la denuncia de los familiares de Jorge Chirinos Cavero, un paciente intervenido por un trasplante de médula que contrajo viruela del mono dentro del Hospital Guillermo Almenara. Sus allegados declararon que el centro médico no les facilitó la receta para los fármacos requeridos para su tratamiento. Por su parte, la institución de salud informó mediante un comunicado que gestiona las medicinas de urgencia e investiga el origen de la infección.

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La familia de un paciente trasplantado en el Hospital Guillermo Almenara, en Lima, denunció que el hombre contrajo viruela del mono dentro del propio centro de salud durante su recuperación, lo que reabrió la pregunta sobre la capacidad real de contagio de esta enfermedad y el riesgo que representa para la salud pública en el Perú. Jorge Chirinos Cavero, de 53 años, ingresó el 28 de octubre para someterse a un trasplante de médula ósea y, días después, comenzó con fiebre alta, desmayos y ampollas en la piel que terminaron por confirmarse como mpox, nombre con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) rebautizó a la enfermedad.

Según el relato de su esposa, el personal médico le informó que “no hay cura” para la infección y que el trasplante había fracasado debido al deterioro de su sistema inmunológico, por lo que el paciente permanece en estado crítico. El episodio, ocurrido en un hospital público de EsSalud, instaló la inquietud sobre un eventual contagio intrahospitalario en una unidad donde se atiende a personas con las defensas severamente comprometidas.

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La mpox es una enfermedad viral causada por un orthopoxvirus, el mismo género al que pertenece el virus de la viruela humana. Se transmite por contacto estrecho con una persona infectada, pero a diferencia de patógenos respiratorios de alta transmisibilidad, no se propaga con facilidad a través del aire ni por contactos casuales, lo que condiciona de manera decisiva su capacidad de generar brotes masivos.

Un hombre de mediana edad viaja en avión mientras la ilustración circular muestra el contagio del virus mpox a nivel celular, simbolizando la propagación global de enfermedades infecciosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote global iniciado en 2022 cambió el patrón tradicional de la enfermedad, que hasta entonces se consideraba una zoonosis propia de zonas boscosas de África. Desde ese año, la transmisión se concentró de manera casi exclusiva entre personas, con una incidencia particularmente alta en redes sexuales de hombres que tienen relaciones con hombres, un dato confirmado por estudios médicos internacionales y por los propios boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud (Minsa) en Lima.

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En agosto de 2024, la OMS volvió a declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al recrudecimiento de casos en la República Democrática del Congo y otros países africanos, donde circula un clado del virus considerado de mayor riesgo. Para entender si ese escenario puede repetirse en territorio peruano, es necesario revisar cómo se transmite el virus, qué síntomas provoca y cuáles son los datos oficiales disponibles sobre su circulación en el país.

El virus de la mpox es un agente de ADN de doble cadena que se replica en el citoplasma de las células infectadas y que guarda un estrecho parentesco genético con el virus de la viruela humana. Esa cercanía explica por qué las personas vacunadas contra la viruela en décadas pasadas conservan cierto grado de protección cruzada frente a la enfermedad actual, aunque la mpox suele cursar con menor gravedad.

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El paciente afectado por el mpox clado Ib permanece en buen estado y bajo monitoreo, sin registrarse casos adicionales ni cadenas de transmisión vinculadas en el país - crédito Academia Nacional de Medicina de Colombia

De acuerdo con la OMS, el contagio se produce principalmente por contacto directo piel con piel con las lesiones de una persona infectada, por contacto sexual, por el contacto boca con boca o boca con piel durante un beso, y por el contacto cara a cara prolongado que permite la emisión de partículas respiratorias al hablar, toser o respirar cerca. También puede transmitirse a través de objetos contaminados con material de las lesiones, como ropa de cama, toallas o prendas de vestir.

Las interacciones breves sin contacto físico, en cambio, se consideran de bajo riesgo. Esa diferencia resulta clave para dimensionar el peligro real de propagación: mientras virus respiratorios como el de la COVID-19 pueden contagiarse en espacios cerrados sin contacto directo, la mpox exige una proximidad física sostenida o un vínculo íntimo para transmitirse de una persona a otra.

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Existe además un periodo de contagio presintomático de entre uno y cuatro días antes de que aparezcan los primeros signos de la enfermedad, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). La persona infectada sigue siendo contagiosa hasta que todas las lesiones cicatrizan por completo, las costras se desprenden y se forma una nueva capa de piel sobre la zona afectada, un proceso que puede extenderse entre dos y cuatro semanas.

Una representación del virus de la viruela del mono (Clado I) con el horizonte de Nueva York simboliza un caso de la enfermedad en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiebre, ganglios inflamados y erupciones son los principales síntomas

El cuadro clínico de la mpox comienza habitualmente con síntomas generales similares a los de un cuadro gripal: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, inflamación de los ganglios linfáticos y una sensación marcada de agotamiento. Entre uno y cuatro días después aparece la manifestación más característica de la enfermedad, una erupción cutánea que evoluciona por etapas, desde manchas y ampollas hasta pústulas y costras.

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Las lesiones pueden aparecer en manos, pies, pecho, cara, boca y también en la zona genital y perianal. Durante el brote global de 2022, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine sobre 528 infecciones en 16 países determinó que el 73% de los pacientes presentaba lesiones anogenitales y que el 98% de los casos correspondía a hombres gais o bisexuales, con una mediana de edad de 38 años.

En la mayoría de las personas con buena salud, la enfermedad es autolimitada y se resuelve en dos a cuatro semanas sin necesidad de hospitalización. Sin embargo, en pacientes con el sistema inmunitario comprometido —personas con VIH sin tratamiento, trasplantados o con cáncer avanzado— la infección puede volverse mucho más grave, con lesiones extensas, mayor riesgo de infecciones secundarias y, en casos extremos, desenlace fatal.

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Un nuevo brote de la viruela del mono en A Coruña (Canva)

Esa vulnerabilidad es la que explica la gravedad del cuadro que atraviesa el paciente del Hospital Almenara. Un trasplante de médula ósea implica, durante el proceso de recuperación, una supresión deliberada y profunda del sistema inmunológico para evitar el rechazo del injerto, lo que convierte a cualquier infección viral en una amenaza potencialmente letal, incluso cuando se trata de una cepa del virus considerada de menor virulencia.

Los casos en Perú se concentran en grupos específicos y muestran una tendencia a la baja

El primer caso de mpox en el país fue notificado en 2022, según los boletines epidemiológicos de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur. Ese año se registraron 595 casos confirmados en esa jurisdicción, una cifra que cayó a 29 en 2023 y a apenas 10 hasta la semana epidemiológica 33 de 2024, lo que refleja una contracción sostenida del brote en los últimos tres años.

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Los propios reportes oficiales detallan que, de los 10 casos confirmados hasta ese corte de 2024, nueve correspondían a hombres que admitieron tener relaciones sexuales con hombres y siete eran portadores de VIH en tratamiento antirretroviral. La distribución geográfica también se redujo: si en 2022 doce de los trece distritos de Lima Sur reportaban casos, en 2024 esa cifra bajó a cuatro o cinco distritos, entre ellos Chorrillos, Santiago de Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Un dato adicional resulta relevante para evaluar el riesgo sanitario en el país: la vigilancia genómica realizada hasta la fecha identificó únicamente la circulación del clado IIb del virus, la misma variante responsable del brote global de 2022-2023 y asociada a un perfil clínico generalmente más leve que el clado Ib, que impulsa la actual emergencia declarada por la OMS en varios países africanos.

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Esa concentración de casos en redes específicas —y no en la población general— es consistente con el patrón observado en otros países de la región. En noviembre, Paraguay confirmó un brote de ocho casos importados desde España y Brasil, que se sumaron a un total de nueve registrados en lo que iba del año. “Estamos ante un brote y podrían aparecer más casos si no se toman las medidas adecuadas”, advirtió la directora general de Vigilancia de la Salud de ese país, Andrea Ojeda.

El control de infecciones hospitalarias es clave para evitar contagios como el de Almenara

La posibilidad de un contagio dentro de un hospital, como el que denuncia la familia del paciente peruano, pone el foco en los protocolos de bioseguridad que deben aplicarse en unidades donde se atiende a personas inmunosuprimidas. Las guías del CDC recomiendan que los pacientes con sospecha o confirmación de mpox sean aislados en habitaciones individuales con baño propio, y que el personal utilice bata, guantes, protección ocular y respiradores N95 durante cualquier contacto.

Foto: Gobierno de Baja California Sur

La limpieza de superficies y el manejo de ropa de cama también requieren procedimientos específicos: se desaconseja sacudir prendas o realizar limpieza en seco, prácticas que podrían dispersar en el aire material infeccioso proveniente de las lesiones cutáneas. El incumplimiento de estas medidas en unidades de trasplante u oncología puede derivar en episodios como el ocurrido en el Hospital Almenara, donde un paciente de alto riesgo quedó expuesto al virus durante su internación.

La vacunación dirigida a poblaciones de mayor exposición también forma parte de las estrategias de contención que han dado resultado en otros países. Un estudio del CDC que analizó datos de 12 jurisdicciones de Estados Unidos durante el brote de 2022 determinó que la vacuna JYNNEOS alcanzó una efectividad de 75% con una dosis y de 86% con el esquema completo de dos dosis, independientemente de la vía de administración utilizada.

La combinación de vigilancia epidemiológica activa, aislamiento oportuno de los casos confirmados y refuerzo de los protocolos de bioseguridad en los hospitales constituye, según la evidencia disponible, la principal barrera para evitar que la mpox se expanda más allá de los grupos donde hoy se concentra. Los datos oficiales de Lima Sur, con una caída sostenida de casos desde 2022, sugieren que esa respuesta ha logrado, hasta el momento, contener la circulación del virus en el país, aunque el episodio del Hospital Almenara expone la necesidad de reforzar los controles en los centros donde se atiende a los pacientes más vulnerables.