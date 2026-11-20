Mayra Alexandra Mucha Lancha, de 29 años, fue asesinada a balazos mientras realizaba un alisado de cabello a una clienta en un salón de belleza de Lince (Créditos: Panamericana TV)

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Mayra Alexandra Mucha Lancha, de 29 años, fue asesinada a balazos la noche del último jueves mientras realizaba un alisado de cabello a una clienta en un salón de belleza ubicado en el jirón Belisario Flores, en Lince. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto armado ingresó al establecimiento y abrió fuego directamente contra la trabajadora. Después de perpetrar el homicidio, escapó junto con un cómplice que lo esperaba en una motocicleta negra.

Las imágenes, que fueron difundidas por el programa 24 horas de Panamericana TV, muestran que el presunto sicario vestía completamente de negro, utilizaba guantes y llevaba un casco para cubrir su identidad. El individuo se aproximó al ingreso del negocio y, sin mediar palabra, disparó contra la joven, quien permanecía concentrada en atender a una usuaria. La agresión ocurrió de manera repentina y no le permitió reaccionar para ponerse a salvo.

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Una persona que se encontraba cerca del inmueble relató que escuchó la primera detonación y, al voltear, observó cómo el responsable regresaba para efectuar otro disparo. Según su testimonio, el segundo impacto alcanzó el rostro de la estilista. Otros ciudadanos precisaron que el objetivo habría sido exclusivamente Mucha Lancha y no el local comercial.

La violencia desatada generó temor entre quienes se encontraban en los alrededores. Los vecinos expresaron su preocupación por la falta de protección en el sector y advirtieron que los episodios delictivos representan una amenaza cada vez más cercana a sus viviendas y centros laborales.

Un testigo aseguró que el sicario regresó después del primer disparo y efectuó otro impacto que alcanzó el rostro de la víctima (Créditos: Panamericana TV).

Sicario escapó en una motocicleta junto con un cómplice

Luego de atacar a la trabajadora, el criminal abandonó el salón y tomó el pasaje Conococha como ruta de escape. En esa vía lo esperaba otro individuo a bordo de una unidad menor de color negro, con quien huyó hacia un destino desconocido. Hasta el momento, ambos involucrados no han sido identificados, según 24 horas.

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Una residente manifestó su indignación por la ausencia de medidas efectivas para combatir la inseguridad ciudadana. También cuestionó la falta de respuesta de las instituciones responsables de garantizar la tranquilidad pública, pues considera que ninguna persona está libre de convertirse en víctima de la delincuencia.

“Acá ya no hay nada de seguridad. Cada vez más cerca de donde nosotros estamos viviendo y la verdad que no sé qué está esperando el Gobierno para que nos pueda apoyar. Pues ya nadie está seguro”, declaró ante las cámaras.

El atacante vestía ropa negra, utilizaba guantes y llevaba un casco para evitar que su rostro fuera identificado (Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV).

Otro poblador se sumó al reclamo y pidió que las autoridades incrementen las acciones de vigilancia para prevenir nuevos hechos violentos. Asimismo, lamentó que los ciudadanos estén expuestos a situaciones de peligro incluso cuando cumplen con sus actividades cotidianas.

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“Ya no se puede hacer nada, así que pedimos a las autoridades que trabajen un poquito más con la seguridad y puedan resguardar nuestra integridad para no caer así. Mira, ahora es ella, más adelante no sé quién seremos”, expresó.

Policía investiga el asesinato de la estilista en Lince

Tras conocerse el homicidio, peritos de Criminalística y agentes de la Depincri llegaron al lugar para desarrollar las diligencias correspondientes. Los especialistas inspeccionaron el escenario, recopilaron evidencias y realizaron las primeras acciones destinadas a esclarecer las circunstancias de la agresión.

De acuerdo con información policial, la arrendataria del negocio manifestó que no había recibido mensajes extorsivos durante los años que llevaba trabajando en el establecimiento. Esta declaración forma parte de los elementos que deberán evaluar los investigadores para determinar si existieron amenazas previas o algún otro antecedente relacionado con el caso.

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Por ahora, el móvil del asesinato permanece sin esclarecerse. Los agentes buscan establecer si el ataque fue planificado, identificar a los dos participantes y reconstruir sus desplazamientos después de la balacera. Las grabaciones de videovigilancia serán fundamentales para avanzar con las pesquisas y determinar las responsabilidades por la muerte de Mayra Alexandra Mucha Lancha.