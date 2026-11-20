Jossmery Toledo interviene en una entrevista en un estudio de podcast frente a un micrófono y con auriculares puestos.

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Jossmery Toledo contó que, durante un tiempo, las personas que atendían sus pedidos por teléfono la trataban como si fuera un hombre. La modelo explicó que la situación se repetía cuando solicitaba delivery o un viaje por aplicación, a raíz de los cambios que experimentó en su voz.

La exchica reality abordó el tema durante su participación en el podcast No aclares que oscureces, que se emite en el canal de YouTube de María Pía Copello. Allí habló sobre aspectos de su vida personal y sobre el tratamiento que sigue para recuperar el tono que tenía antes.

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Toledo señaló que su voz cambió tras consumir anabólicos con el objetivo de modificar su figura. De acuerdo con su relato, recibió una recomendación inadecuada sobre el uso de esas sustancias y luego enfrentó consecuencias que también quedaron expuestas en redes sociales.

Jossmery Toledo conversa con los presentadores durante la emisión del programa en línea No aclares que oscureces.

El cambio físico derivó en comentarios y burlas de usuarios, una situación que reconoció que le generó incomodidad. Con el paso del tiempo, decidió iniciar un proceso para regular su organismo y atender los efectos que percibía.

La modelo afirmó que nota avances y que los episodios en los que la confundían con un hombre son ahora menos frecuentes. “Me siento mejor en el sentido de que ha mejorado”, expresó en el espacio digital.

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Como ejemplo, recordó las conversaciones que mantenía para pedir distintos servicios. “Cuando yo hago un pedido o llamo a Uber, ya no me dicen señor”, comentó Jossmery Toledo.

La exintegrante de programas de competencia sostuvo que ese detalle le permite advertir una evolución en su tratamiento. Aunque indicó que el proceso continúa, consideró que existen señales de recuperación en el registro de su voz.

Jossmery Toledo interviene ante el micrófono durante una emisión del programa digital No aclares que oscureces.

A sus 34 años, Toledo también vinculó esta etapa con uno de sus proyectos personales: la posibilidad de convertirse en madre. La modelo explicó que su decisión de seguir un tratamiento hormonal responde tanto a su bienestar como a los planes que mantiene para el futuro.

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Jossmery Toledo se prepara para congelar sus óvulos

Durante la entrevista, Jossmery Toledo reafirmó que desea tener un hijo. Según contó, actualmente consume hormonas femeninas para regular su organismo antes de avanzar con el proceso de congelación de óvulos.

“Sí quiero ser mamá. Me estoy regulando y estoy tomando hormonas femeninas”, dijo la modelo. Luego relacionó esa medicación con los cambios que ha advertido en su voz durante los últimos meses.

Toledo manifestó que la mejora no ha sido total, aunque percibe diferencias frente a los primeros momentos posteriores al consumo de anabólicos. Su tratamiento apunta a estabilizar los niveles hormonales antes de tomar decisiones vinculadas a la maternidad.

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Jossmery Toledo relató la discriminación en la PNP tras usar vestido. | Composición/Infobae/TikTok

En el podcast, también contó que convirtió algunas reacciones sobre su voz en contenido para sus redes sociales. “A veces en mi TikTok me hago pasar como una mujer trans”, señaló al referirse a los videos que comparte con sus seguidores.

La modelo no profundizó sobre los plazos para iniciar el procedimiento de congelación de óvulos ni sobre una eventual maternidad. Sí dejó claro que tener un hijo permanece entre sus principales deseos personales.

Sus declaraciones volvieron a poner el foco en un episodio que había comentado antes: el impacto que tuvo en su voz el consumo de anabólicos. Esta vez, Toledo expuso los cambios que advierte tras recibir tratamiento y explicó cómo relaciona ese proceso con su deseo de ser madre.

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