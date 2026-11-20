Horacio Orzán continuará en Melgar hasta el 2028. Crédito: Melgar.

Guardar

Melgar empezó a tomar decisiones para la temporada 2027 luego de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores. El cuadro rojinegro anunció la renovación de Horacio Orzán hasta 2028, por lo que el mediocampista argentino continuará en Arequipa y acompañará el proceso que liderará Miguel Rondelli.

El club comunicó la extensión de contrato a través de sus canales oficiales y resaltó el recorrido del volante dentro del plantel. “Nos alegra anunciar la renovación de nuestro rojinegro, Horacio Orzán, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestros colores hasta la temporada 2028”, publicó Melgar. La decisión confirma la apuesta por la experiencia del futbolista de 38 años en una campaña que incluirá competencia internacional.

PUBLICIDAD

La continuidad de Orzán se produce después de su temporada con menor participación desde que llegó al club —la sexta—. En 2026 disputó 12 encuentros, sumó 632 minutos y entregó una asistencia. Las cifras contrastan con los años anteriores, en los que tuvo una presencia más frecuente en la zona central, pero la dirigencia optó por mantenerlo como parte de la estructura para el nuevo ciclo. Su menor registro anual no impidió la renovación.

El argentino arribó a Melgar en 2021 y se convirtió en una de las referencias del mediocampo rojinegro. Durante su etapa, integró planteles que participaron en torneos internacionales y peleó posiciones altas en la Liga 1. Su permanencia le dará a Rondelli una alternativa con conocimiento del vestuario y de las exigencias que representa el calendario local.

PUBLICIDAD

Horacio Orzán disputará ocho temporadas en Melgar. Crédito: X Melgar.

La renovación también abre el proceso de definición de las demás piezas del plantel. Melgar ya registró una baja confirmada con la salida de Alec Deneumostier, quien anunció que no continuará en la institución tras ocho temporadas vinculado al equipo. El defensor comunicó su despedida mediante sus redes sociales, con un mensaje dirigido al club y a la ciudad.

Melgar cerró la temporada 2026

Melgar concluyó su participación oficial en la Liga 1 2026 con un empate 1-1 ante Alianza Atlético en Sullana. El resultado cerró el calendario local del equipo dirigido por Miguel Rondelli, que ya había asegurado una plaza para la Copa Libertadores 2027. La clasificación continental será uno de los ejes de la planificación deportiva durante las próximas semanas.

PUBLICIDAD

La ubicación final de Melgar entre los representantes peruanos dependerá de la resolución del Torneo Clausura. Si Sport Huancayo conquista el certamen, el elenco arequipeño ocupará el cupo de Perú 4 y deberá superar dos rondas previas para entrar a la fase de grupos. Si el cuadro huancaíno no logra el título, Melgar conservará la plaza de Perú 3.

Esa diferencia condicionará la preparación de la pretemporada y el calendario de incorporaciones. La participación desde una fase anterior implicaría un inicio competitivo más temprano, mientras que el cupo de Perú 3 otorgaría un recorrido más corto hacia la instancia principal. Por ese motivo, la dirigencia deberá ajustar la planificación junto al comando técnico.

PUBLICIDAD

Tabla del Acumulado de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Alec Deneumostier se despidió de Melgar

La despedida de Deneumostier representó uno de los primeros movimientos oficiales tras el final de la campaña. El defensor publicó un extenso mensaje en el que recordó su llegada a Arequipa y agradeció el respaldo recibido a lo largo de su permanencia. “Quiero agradecer a Dios y a esta ciudad maravillosa que me recibió siendo poco más que un chico y me concedió el sueño de convertirme en futbolista profesional”, escribió.

El zaguero también remarcó el afecto que desarrolló por el cuadro rojinegro y por la ciudad. Su salida deja una vacante en la última línea, mientras Melgar sostiene a Orzán como una de sus piezas confirmadas para 2027. El mercado de pases definirá las próximas decisiones de una plantilla que afrontará Liga 1 y Copa Libertadores.

PUBLICIDAD