Perú

Más de 62 mil empresas salen del mercado cada trimestre: qué preocupa al sector privado

Un estudio identifica el estancamiento comercial, el temor a la quiebra y la falta de herramientas de gestión como las principales inquietudes de los empresarios peruanos

Un análisis de Insight Hunting SEO, desarrollado por Impulso para BNI Perú, reveló las principales preocupaciones del sector empresarial tras evaluar una audiencia de 716.811 personas.
Un análisis de Insight Hunting SEO, desarrollado por Impulso para BNI Perú, reveló las principales preocupaciones del sector empresarial tras evaluar una audiencia de 716.811 personas. Foto: Oficinas Centenario
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El sector empresarial peruano afronta un escenario en el que aumentar las ventas o ampliar las operaciones no necesariamente asegura la continuidad de un negocio. La volatilidad económica y las dificultades para establecer mecanismos de gestión dentro de las pequeñas y medianas empresas han puesto el foco en la forma en que se toman decisiones y se administran los riesgos.

Un estudio de Insight Hunting SEO, elaborado por Impulso para la red empresarial BNI Perú, identificó las principales inquietudes de los empresarios a partir de una audiencia de 716.811 personas. El 40,2% considera que el estancamiento comercial es su principal problema, mientras que un 33,9% manifiesta temor ante una eventual quiebra y un 12,3% apunta a la falta de herramientas prácticas para gestionar sus compañías.

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Más empresas salen del mercado pese a la creación de nuevos negocios

Los registros oficiales muestran una elevada rotación dentro del tejido empresarial peruano. Durante el segundo trimestre del año se crearon o reactivaron 89.846 empresas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). No obstante, en ese mismo periodo, 62.835 negocios salieron del mercado, dentro de un universo superior a 3,3 millones de empresas activas en el país.

La preocupación por la permanencia de los negocios también se refleja en las prioridades identificadas por el estudio. Aunque la búsqueda de alianzas y contactos B2B concentra el interés del 31,5% de los empresarios, el análisis señala una demanda por mecanismos que permitan fortalecer la gestión interna y sostener las operaciones en el largo plazo.

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En el segundo trimestre se crearon o reactivaron 89.846 empresas, mientras que 62.835 dejaron de operar, según el INEI, en un país con más de 3,3 millones de negocios activos.
En el segundo trimestre se crearon o reactivaron 89.846 empresas, mientras que 62.835 dejaron de operar, según el INEI, en un país con más de 3,3 millones de negocios activos. Foto: SCA Arquitectos

La gobernanza busca llegar a las pequeñas y medianas empresas

Frente a la rotación de negocios, especialistas vienen planteando que las pymes y las empresas en expansión incorporen prácticas de gobierno corporativo, un esquema que durante años estuvo principalmente vinculado con las grandes compañías. La finalidad es establecer estructuras que ayuden a ordenar las decisiones y enfrentar los riesgos asociados con la actividad empresarial.

“La sostenibilidad de una empresa no depende únicamente de sus resultados económicos, sino de cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los riesgos y cómo se construyen estructuras para que el negocio continúe más allá de sus fundadores”, señala Francisco Pujol, especialista en gestión empresarial.

Herramientas para aplicar la gobernanza en la gestión diaria

En ese contexto, la iniciativa Gobernanza 360, desarrollada por BNI en alianza con la Asociación de Secretarios Corporativos de América Latina (ASCLA), plantea llevar estos principios a las actividades cotidianas de las compañías mediante planes de acción. En su última edición, el programa congregó a más de 200 participantes.

Entre los temas abordados se encuentran el control interno, la estructuración de directorios, la sostenibilidad y las finanzas estratégicas. “La gobernanza deja de ser un concepto corporativo cuando se traduce en decisiones concretas. El reto de las empresas es contar con herramientas que les permitan anticiparse a los riesgos y sostener su crecimiento en el tiempo”, indica Ivanna Loncharich, directora de ASCLA.

Ante esta rotación, especialistas plantean que pymes y empresas en expansión adopten prácticas de gobierno corporativo, antes asociadas principalmente a grandes compañías.
Ante esta rotación, especialistas plantean que pymes y empresas en expansión adopten prácticas de gobierno corporativo, antes asociadas principalmente a grandes compañías. Foto: Sinergia Perú

La incorporación de mecanismos de gestión profesional aparece así como una de las alternativas planteadas para que las empresas fortalezcan su capacidad de permanencia. El enfoque busca no solo atender los problemas comerciales, sino también establecer estructuras que permitan afrontar riesgos y mantener las operaciones en el tiempo.

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