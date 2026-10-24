Días no laborales para trabajadores privados: Empresas deben decidir si los aplicarán

El gobierno de Keiko Fujimori ha aprobado los días no laborables por la visita del papa León XIV y, a pesar de que se conoce que estos pueden ser pactados en el sector privado, ha resaltado este carácter al aprobarlos expresamente para el sector privado.
La norma legal aprueba los días no laborables para el sector público y para el privado en dos artículos distintos, sugiriendo que promueve que las empresas sí pacten dar libre esos días para que sean pagados luego, a diferencia de dejarlos pasar nada más.
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Para la firma legal Vinatea & Toyama, ahora toca que las empresas privadas decidan pronto si “aplicará la medida en cada sede ubicada en las zonas indicadas”. Esto incluye Lima, Callao, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali.
Días no laborables en la ‘cancha’ de los privado
El Gobierno está motivando a que, a pesar de no haber obligado a dar feriado, las empresas privadas apliquen los días no laborables por la llegada del papa León XIV para sus trabajadores.
¿Cómo se ve esto? No solo han aprobado en dos artículos diferentes los días no laborables por la llegada del Sumo Pontífice, sino que han dado una fecha exclusiva para el sector privado para las regiones de Cusco y Ucayali, donde no se aplica el día no laborable al sector público por caer domingo.
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Así, para Vinatea & Toyama, ahora está en la ‘cancha’ de las empresas el aplicar esta medida. Podrían no hacerlo, como es usual con los días no laborables comunes, pero por la visita del papa podrían sentirse motivados a pactarlo con sus trabajadores.
Ante eso, Vinatea & Toyama plantea, además de que decidan esto con anticipación, lo siguiente:
- Dejar por escrito el acuerdo con los trabajadores o, en su defecto, la decisión del empleador
- El documento que acuerde el descanso, en caso se de, debe indicar el régimen de recuperación (horas diarias adicionales, días de descanso o sábados, plazo)
- En actividades esenciales, se debe identificar desde ahora qué puestos quedan fuera de la medida y comunicarlo a los trabajadores afectados.
Salir temprano: una posibilidad
Como se puede leer en la norma legal de los días no laborables por la visita del papa León XIV, en Lima y Callao, el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, el descanso inicia a la 1:00 p. m.
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Esto se toma más que un día no laborable, un cese de actividades más temprano, para quienes tengan turnos matutinos.
Esto significa que en el sector público se saldrá más temprano esos días. Pero también se podría aplicar en el privado si se pacta con los trabajadores.
Para empresas con turnos tarde o nocturnos, eso implicaría sí no trabajar, si las jornadas empiezan luego de la 1:00 p. m.
Días no laborables por el papa
- Para Lima (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).
- Para la Provincia Constitucional del Callao (sector público y privado) serán días no laborables el miércoles 11 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas, el jueves 12 de noviembre, de 13:00 a 24:00 horas y el lunes 16 de noviembre (día completo).
- Para Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura (sector público y privado) serán días no laborables el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre (días completos).
- Para Cusco (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).
- Para Ucayali (solo sector privado) será día no laborable el domingo 15 de noviembre (día completo).
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