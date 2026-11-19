El papa León XIV visitó Perú y movió a diferentes instituciones, organizaciones y ciudadanos de forma parte de la ‘fiebre’ papal. El Banco Central de Reserva del Perú no fue ajeno y lanzó dos medallas conmemorativas, una de aleación de plata y otra de alpaca, para celebrar el acontecimiento, sobre todo siendo Robert Prevost una figura tan recordada por su trabajo en Chiclayo como obispo.
Tanta fue la demanda que la medalla de plata se agotó. La pieza costaba S/282. Sobre su disponibilidad, en la tienda virtual del BCRP se señalaba que se está “esperando reposición de stock”.
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Y ahora no solo ya hay un nuevo stock de las dos piezas (una de aleación plata y otra de alpaca), sino que el precio es menor al que salió (por la variación del valor de la plata). La medalla de plata está a S/262, la de alpaca se mantiene en S/37.
Medallas conmemorativas por el papa
Desde el 9 de noviembre de 2026, el Banco Central de Reserva del Perú puso a la venta medallas de plata y alpaca alusivas a la visita del Papa León XIV al Perú.
“La visita de su santidad el Papa León XIV al Perú este año tiene un significado especial por su estrecha vinculación con el país en el que desarrolló una importante labor pastoral. Fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015″, aclara el BCRP.
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Estas son características de las medallas son:
- Una de las medallas es de aleación plata 0,925, tiene peso de 1 onza troy (peso fino), tiene diámetro de 37 mm, calidad proof, canto liso y figura con un año de acuñación el 2026. Cuesta S/262
- La otra medalla, es de aleación alpaca, peso 29 gr, diámetro 37 mm, de calidad brillante, canto listo, y con 2026 como año de acuñación. Costaba S/37.
Como se resaltó, actualmente ambas monedas ya tienen stock en la página oficial del BCRP, por lo que podrán ser adquiridas por medio de la tienda del banco.
Asimismo, Infobae Perú ha podido comprobar que estas también se venden en el mercado informal en páginas de internet, como en Marketplace de Facebook, pero se recomienda revisar bien antes de comprar, sobre todo para diferenciar si la moneda vendida es la de aleación plata o la de alpaca, cuya diferencia en precios es de más de S/200.
¿Cómo son las medallas?
Las medallas son bien similares entre sí, pero tienen detalles que las diferencian, como la calidad, en la de plata es proof, y la de alpaca es brillante. Por lo demás, los diseños son el mismo.
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En el anverso de la medalla se aprecia, como motivo principal, al Papa León XIV. Se muestra de frente, con la mano derecha levantada en gesto de saludo, y el país que lo recibe representado por el mapa del Perú. En el borde superior el texto “PAPA LEÓN XIV” “PERÚ 2026”.
El reverso muestra al centro el escudo del Papa León XIV con el lema: IN ILLO UNO UNUM, expresión latina que se puede traducir “En el único Cristo somos uno” lema que enfatiza la unidad de los creyentes. En la parte superior figura la leyenda “PAPA LEÓN XIV VISITA AL PERÚ”.
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“Las medallas se podrán adquirir desde el 9 de noviembre de 2026 en el Portal de Ventas del Banco: https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/. También podrán comprarse de manera presencial en el local del Museo del Banco Central, ubicado en jirón Ucayali 271, los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, de 09:15 a 15:00 horas”, señalaba el BCRP.
Así, se debe aclarar que las medallas se podrán comprar presencialmente, como se ha señalado, pero solo los días informados, lo que sugiere que luego del 17 de noviembre no se podrían conseguir, al menos presencialmente. Como se sabe, el papa dejó el país el pasado lunes 16 de noviembre.
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