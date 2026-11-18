Tiene 35 años, nació en Sitten, Suiza, y ocupa el cargo de vicecomandante de la Guardia Suiza Pontificia y jefe del Estado Mayor. Composición: Infobae

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La seguridad del papa León XIV durante su reciente visita a Perú estuvo a cargo de un equipo especializado que acompañó cada uno de sus desplazamientos y actividades oficiales. Entre sus integrantes destacó Loïc Marc Rossier, un oficial suizo con responsabilidad directa en la protección personal del pontífice.

Su presencia durante el viaje también tuvo un componente familiar relacionado con Perú. Según el sacerdote Padre Daniel Wachowiak, Rossier está casado con una mujer peruana, por lo que la visita papal también representó una ocasión especial para el vicecomandante de la Guardia Suiza.

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A sus 35 años, el teniente coronel ocupaba el puesto de vicecomandante de la Guardia Suiza Pontificia y ejercía como jefe del Estado Mayor. Su trayectoria profesional incluyó experiencia en el Ejército Suizo, el sector de la seguridad privada y la Policía Cantonal de Vaud, donde trabajó como inspector de Policía Criminal.

El vínculo de Rossier con León XIV también trascendió sus responsabilidades institucionales. En enero, el pontífice bautizó a su hija durante la misa por la fiesta del Bautismo del Señor, una ceremonia tradicional en la que el Papa administra el sacramento a varios niños de la diócesis de Roma.

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El oficial suizo que acompañó al Papa durante su visita a Perú

El sacerdote Padre Daniel Wachowiak explicó la relación personal de Rossier con el país y su responsabilidad dentro del equipo de seguridad pontificio. “Loic Rossier, número 2 en la Guardia Suiza. Para él, este viaje también fue personal. Tiene una esposa peruana y su profesión es la protección directa del Pontífice”, señaló.

El vínculo peruano del vicecomandante de la Guardia Suiza que protegió al papa León XIV: su esposa es peruana y su hija fue bautizada por él

Rossier nació el 23 de agosto de 1990 en Sitten, en el cantón suizo de Valais. Su primer período dentro de la Guardia Suiza ocurrió entre 2012 y 2014, cuando prestó servicio como alabardero o guardia.

Después de esa etapa, continuó su carrera en el ámbito de la seguridad. Primero se desempeñó como oficial del Ejército Suizo y luego pasó por el sector privado. Posteriormente, ingresó en la Policía Cantonal de Vaud, donde obtuvo el Certificado de Oficial de la Policía Federal y trabajó como inspector de Policía Criminal.

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Su nombramiento como vicecomandante se produjo durante el pontificado de Francisco. Desde entonces, asumió funciones de dirección dentro del cuerpo militar encargado de la protección del Papa.

Las responsabilidades de Rossier dentro de la Guardia Suiza

Está casado con una mujer peruana. El sacerdote Daniel Wachowiak destacó que el viaje apostólico también tuvo un significado personal para el oficial. Guardia Suizra Papala

De acuerdo con la información publicada por EWTN News sobre su nombramiento, el vicecomandante es el colaborador directo del comandante de la Guardia Suiza y asume el mando de la institución cuando este se encuentra ausente.

Entre sus responsabilidades también figuran la jefatura del Estado Mayor y la administración del sistema disciplinario del cuerpo militar. Además, cumple la función de protector personal del pontífice en el Vaticano, Italia y durante los viajes apostólicos.

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Estas tareas lo sitúan entre los principales responsables de la seguridad papal. Durante la visita a Perú, su función estuvo vinculada con la protección directa de León XIV en sus actividades y desplazamientos.

Gianluca Gauzzi Broccoletti, responsable de la seguridad del Vaticano

Durante el viaje apostólico también acompañó al pontífice Gianluca Gauzzi Broccoletti, comandante general de la Gendarmería Vaticana. A sus 52 años, llevaba seis al frente de la policía vaticana y estuvo a cargo de la coordinación de la seguridad de León XIV durante su recorrido por Perú.

Su presencia fue especialmente visible durante los desplazamientos en el papamóvil. Gauzzi Broccoletti permanecía de pie junto al vehículo y coordinaba las paradas para acercar a los bebés al pontífice, quien solía recibirlos y bendecirlos ante los fieles.

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La protección del Papa involucró así a dos responsables de cuerpos distintos: Rossier, desde la Guardia Suiza Pontificia, y Gauzzi Broccoletti, al frente de la Gendarmería Vaticana. Ambos acompañaron a León XIV durante sus actividades fuera del Vaticano.