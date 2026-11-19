Un ecuatoriano y dos bolivianos fueron interceptados en el terminal aéreo con DNI y pasaportes originales que pertenecían a otras personas

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La Superintendencia Nacional de Migraciones detectó tres casos de presunta suplantación de identidad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante acciones de control migratorio. Los intervenidos, un ciudadano ecuatoriano y dos bolivianos, portaban documentos peruanos originales pertenecientes a terceras personas con la intención de viajar a España.

El primer caso involucró a Bryan David Santana Castro, ciudadano ecuatoriano de 31 años, que fue interceptado por personal de campo y de la Sala APIs. Durante la intervención se comprobó que portaba un Documento de Identidad (DNI) y un pasaporte peruano originales, ambos correspondientes a un ciudadano peruano distinto. El hombre manifestó haber obtenido dichos documentos en la ciudad de Piura, con el objetivo de utilizarlos para abordar un vuelo con destino a España.

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Las autoridades de Migraciones incautaron pasaportes y un documento de identidad peruanos utilizados en presuntos casos de suplantación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Infobae Perú/Migraciones)

Dos pasaportes peruanos en equipaje de ciudadanos bolivianos

En un segundo procedimiento, personal de Migraciones identificó a dos ciudadanos bolivianos durante el control migratorio de salida. Las inconsistencias detectadas en la entrevista llevaron a las autoridades a realizar una verificación adicional de sus equipajes, donde hallaron dos pasaportes peruanos pertenecientes a otras personas.

Los intervenidos fueron identificados como Edwin Cabrera Sandoval, de 35 años, y Deisy Rodríguez Mamani, de 29, quienes presuntamente pretendían utilizar esa documentación para abordar el vuelo UX 176 de Air Europa, con destino a Madrid.

“La documentación incautada y las personas intervenidas fueron puestas a disposición de la Comisaría del Aeropuerto para las diligencias e investigaciones correspondientes”, informó la entidad. En el primer caso, las autoridades procedieron de la misma manera: decomisaron los documentos y pusieron al ciudadano ecuatoriano a disposición de la comisaría del aeropuerto.

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Deisy Rodríguez Mamani y Edwin Cabrera Sandoval permanecen bajo custodia tras ser intervenidos en el aeropuerto Jorge Chávez con pasaportes peruanos ajenos. (Infobae Perú/Migraciones)

Unidad especializada vigila el aeropuerto las 24 horas

La detección de los tres casos estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria, que realiza labores de vigilancia y seguimiento las 24 horas, los 365 días del año, incluidos feriados. Esta unidad trabaja en articulación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y ha identificado de forma sostenida casos similares en el Jorge Chávez.

Según Migraciones, estas acciones se enmarcan en la estrategia del Comando Unificado que enfrenta el crimen organizado y contribuyen al orden interno y la seguridad nacional del país.

Migraciones reafirmó su compromiso de fortalecer los controles migratorios y la verificación de identidad en el aeropuerto, en el marco de los lineamientos del Ministerio del Interior. La entidad busca garantizar la seguridad en el terminal aéreo en coordinación con las diversas instituciones competentes, con el objetivo de prevenir el uso indebido de documentos de viaje y contribuir a la seguridad migratoria del país.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú custodian en el aeropuerto Jorge Chávez a dos ciudadanos bolivianos intervenidos por presunta suplantación de identidad para viajar a España. (Infobae Perú/Migraciones)