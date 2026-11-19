Guardar

Este viernes 20 de noviembre, varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán cortes de luz programados durante la jornada. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y podrían extenderse hasta por diez horas, según la ubicación.

La lista comprende calles, avenidas, urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos de San Martín de Porres, Los Olivos, Pueblo Libre, Ventanilla, Carabayllo y San Miguel. Algunas suspensiones comenzarán desde las primeras horas de la mañana, mientras que otras se realizarán durante la tarde. Los cortes serán focalizados y no necesariamente afectarán a todos los vecinos de los distritos mencionados.

PUBLICIDAD

¿Qué zonas tendrán cortes de luz?

De acuerdo con la información de Pluz, estas son las zonas comprendidas en las interrupciones del servicio eléctrico:

San Martín de Porres y Los Olivos: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Jr. Acobamba: cuadra 14.

Jr. Aquia: cuadras 48 y 49.

Av. El Naranjal: cuadra 14.

Av. Huandoy: cuadra 49.

Av. Huaylas: cuadra 48.

Av. Los Jazmines: cuadra 2.

Av. Los Próceres: cuadra 49.

Calle Buin: cuadra 48.

Calle Llumpa: cuadra 14.

Calle Raquia: cuadra 48.

Jr. Huacllán: cuadra 48.

Jr. Huals: cuadra 48.

Jr. Huandoy: cuadra 49.

Jr. Quinuabamba: cuadra 48.

A.H. Los Jazmines de Naranjal: manzanas A, A1, A2, B, B2, C, C1, D, E, E1, F2, F2 prima, G2, H2, I2, J2, M2, N2 y Ñ2.

Calle Yungay: cuadra 48.

Centro Comercial Huandoy.

Asociación Pro Vivienda Monte Azul: manzana I.

Urbanización Virgen del Rosario: manzana K1.

Pueblo Libre: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Calle Juan Acevedo: cuadras 4, 5, 6 y 8.

Calle Santa Isabel: cuadras 5 y 6.

Calle Daniel Hernández: cuadras 10, 11 y 12.

Jr. Carlos Vidal: cuadras 2 y 3.

Parque Colmenares: cuadra 1.

Parque Santa Isabel: cuadra 1.

Parque Leyte de Ribero: cuadra 1.

Jr. Salamanca: cuadra 1.

Jr. Santa Isabel: cuadra 6.

Ventanilla: de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

A.H. Oasis, sector III Pachacútec: manzanas C, D, E, F, H, I, J, K, L, O, P, Q, R, S y T.

A.H. San Pablo Pachacútec: manzanas E, F, H, I y J.

A.H. Sector Cerro Cachito: manzanas O, S y T.

A.H. Mini Parque Industrial Cerro Cachito: manzanas A, C, E y T.

Ventanilla: de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

C.R. Playa Los Delfines: kilómetros 2, 3.5 y 3.8.

Av. La Playa: manzanas S/N y A.

Urbanización Los Delfines: manzana 4.

Carretera asfaltada al balneario: manzanas 2 y L.

Urbanización UPIS Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec: manzanas B, C y K1.

A.H. Defensores de la Patria: manzana E5.

Asociación de Agropecuarios y Productores y Posesionarios: manzana B.

P.J. Santa María Elizabeth: manzana A.

Asociación Cerrito de la Libertad: manzana A.

Junta Vecinal Fundo Santa Elizabeth Villa TampoToco: manzana B.

Carabayllo: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Urbanización Sol de Carabayllo V etapa: manzanas A, C, E, F, G y H.

Asociación de Vivienda Los Suyos El Reposo de Carabayllo: manzanas E e I.

Urbanización Las Praderas de Carabayllo: manzanas C y K.

Asociación de Vivienda Los Suyos: manzana I.

San Miguel: de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

Av. Brígida Silva de Ochoa: cuadra 1.

Av. La Libertad: cuadras 7, 8, 9, 10 y 11.

Calle Coronel Inclán: cuadra 2.

Calle Nicolás de Piérola: cuadra 3.

Calle Nueva: cuadras 1 y 2.

Calle Ricardo Palma: cuadras 1 y 2.

Calle Comandante Espinar: cuadra 3.

Jr. Libertad: cuadras 9 y 10.

Asociación de Propietarios y Vivienda Policía Municipal San Miguel: manzanas A, B, C y D.

Parque Espinar PJ. 3: cuadra 2.

Pasaje 1: cuadra 1.

Pasaje 2: cuadra 1.

Carabayllo: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Asociación Biohuerto Torre Blanca: manzanas B, C, D y E.

Asociación de Vivienda San Pedro Torre Blanca: manzanas A, B y C.

Asociación Agropecuaria Torreblanca: manzanas A, B, C, D y E.

Asociación Villa Huerto de Carabayllo: manzana Ñ.

Asociación de Posesionarios Parcela Agroindustriales Anexo Comunal 11 Torre Blanca: manzana C.

Anexo 11 Torre Blanca: manzanas A, B, C y LL.

Asociación Pro Vivienda Agropecuaria: manzana B.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una interrupción programada, se recomienda cargar con anticipación los celulares y otros dispositivos, además de desconectar los equipos eléctricos sensibles para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio. También es conveniente mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar la temperatura de los alimentos.

PUBLICIDAD

Los hogares que dependen de equipos médicos eléctricos deben prever una fuente de energía alternativa durante el horario de suspensión. Asimismo, se aconseja tener linternas disponibles y evitar el uso de velas cerca de materiales inflamables.