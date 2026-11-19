La imagen muestra la reconstrucción del atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano, junto a una captura de Adrián Villar, mientras la Fiscalía revisa pruebas para determinar responsabilidades. (Composición: Infobae Perú)

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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa de Adrián Villar, acusado por el homicidio culposo de Lizeth Katherine Marzano Noguera, ocurrido en febrero de 2026 en el distrito de Miraflores. En la resolución a la que accedió Infobae, la jueza Liliana Chávez Berríos desestimó el argumento central de la defensa, respecto a que el hijastro de Marisel Linares habría sufrido una “pérdida de conciencia” producto de un malestar estomacal previo al accidente.

Para sustentar esa teoría, la defensa de Villar Chirinos presentó pericias para tratar de demostrar que había perdido el control del vehículo debido a un cuadro agudo de fiebre, deshidratación y ansiedad, vinculado a una infección estomacal que, según su versión, padecía ese día. Con base en esos informes, se solicitó que se sustituya la prisión preventiva por comparecencia con restricciones y vigilancia electrónica.

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Sin embargo, esta versión no logró convencer a la magistrada.

La jueza penal Chávez Berríos sostuvo que ninguno de los informes presentados por la defensa cuenta con respaldo documental previo al accidente. Es decir, más allá de su versión, no está documentado que Adrián Villar efectivamente haya padecido algún malestar ese día.

“No existe ningún documento que acredite que el señor Villar Chirinos, previo al accidente de tránsito, se encontraba sufriendo de algún mal estomacal o alguna infección estomacal, como podría ser un informe médico, recetas médicas o algún descanso médico que acredite que efectivamente él se encontraba sufriendo ese mal estomacal”, cuestionó la magistrada.

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Un extracto de resolución judicial evalúa la falta de sustento documental sobre el estado de salud del señor Villar Chirinos durante un accidente de tránsito.

Y agregó: “En segundo término, se puede apreciar que dichos informes médicos psiquiátricos han tomado como base el dicho del señor Villar Chirinos, mas no ningún documento que acredite que efectivamente el señor padecía dicha enfermedad al momento en que se produjo el accidente de tránsito”.

La jueza agregó que, incluso si se aceptara la existencia del malestar alegado, el propio Reglamento Nacional de Tránsito establece que el conductor debe abstenerse de manejar si presenta síntomas de cansancio, una obligación que, según la resolución, Villar Chirinos no respetó pese a continuar con sus actividades durante toda esa jornada.

“Sin embargo, se advierte que el señor, por su propia narrativa, ese día no solamente condujo, sino que también fue a cenar con los abuelos de su enamorada en ese entonces y no hizo descansar a su cuerpo”, se lee en el documento.

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Videos contradicen defensa de Villar

El Juzgado de Investigación Preparatoria también analizó el video del accidente para rebatir la teoría de una supuesta pérdida de conciencia de Adrián Villar. Según consta en el acta de deslacrado y transcripción del video, el vehículo conducido por el hijastro de Marisel Linares atropelló a Lizeth Marzano, salió parcialmente de la calzada y de inmediato reingresó a esta para continuar su desplazamiento.

Un extracto judicial declara infundado el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa de Adrián Alonso Villar Chirinos por el delito de homicidio culposo.

“No se encuentra acreditado que, al momento en que se produjo el accidente de tránsito, el señor hubiera perdido la conciencia o hubiera sufrido un trastorno mental de conciencia en base a un trastorno somático que estaba sufriendo con motivo de un mal y que hubiera permitido que no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Más aún, si conforme al video se ve que, luego de salir de la porción circulable, es decir, de producirse un despiste parcial, reingresa a la calzada inmediatamente y continúa su desplazamiento, guiando su vehículo”, dijo la jueza.

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Los videos recabados por la Fiscalía también desestiman, dice la magistrada, preliminarmente una eventual suspensión de la pena. La jueza recordó que la Sala de Apelaciones, al confirmar la prisión preventiva, indicó que la conducta posterior de Adrián Villar impide proyectar un pronóstico favorable, requisito para suspender una eventual condena superior a los 5 años.

La defensa de Villar apeló la decisión.