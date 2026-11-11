Itinerario oficial de la visita del papa León XIV en Perú del 11 al 16 de noviembre

El pontífice llegará al Callao la tarde del miércoles 11 de noviembre, procedente de Argentina. Luego cumplirá actividades en Lima y viajará al norte y sur del país. Foto: EFE

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El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el lunes 16. Durante seis días, el sumo pontífice recorrerá Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde cumplirá una agenda que incluye celebraciones religiosas, reuniones institucionales y encuentros con diferentes sectores de la población.

El programa oficial contempla actividades con autoridades del Gobierno, representantes de la sociedad civil, obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y universitarios. También están previstos encuentros con comunidades católicas, misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de varias misas en distintas regiones del país.

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¿Cuál es el itinerario del papa León XIV en Perú?

La primera actividad en territorio peruano está programada para la tarde del miércoles 11 de noviembre, cuando el pontífice llegue al Callao procedente de Argentina. Su recorrido continuará en Lima, antes de trasladarse al norte y al sur del país.

Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima

La jornada comenzará en Buenos Aires, donde el papa León XIV participará en una ceremonia de despedida antes de abordar el avión que lo trasladará al Perú. Su llegada está prevista para las 17:30 horas en la Base Aeronaval del Callao.

Posteriormente, el santo padre se dirigirá al Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia oficial de bienvenida y visitar a la presidenta de la República. La agenda concluirá con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

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El avión que transporta al Papa León XIV ha despegado de Argentina, iniciando su viaje apostólico hacia Perú. Sigue la cobertura exclusiva de su partida y el inicio de su gira por Sudamérica.

13:30 horas: ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires, Ministro Pistarini.

14:00 horas: salida en avión desde el aeropuerto internacional.

17:30 horas: llegada a la Base Aeronaval del Callao.

18:15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18:45 horas: visita a la presidenta de la República.

19:45 horas: encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: actividades en Lima

El segundo día estará dedicado principalmente a reuniones con representantes de la Iglesia católica y actividades con la población. Por la mañana, el pontífice recibirá a los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal y participará en una celebración religiosa en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

La programación también incluye un encuentro público sobre los retos y expectativas del país, en la plaza de la Catedral. Por la noche, los jóvenes y universitarios participarán en una vigilia de oración en el Estadio Nacional. La jornada terminará con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica.

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09:30 horas: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20 horas: celebración de la Hora Media con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

18:00 horas: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

20:00 horas: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: Lima, Chiclayo y Pimentel

El papa León XIV viajará a Chiclayo durante la mañana del viernes 13 de noviembre. Su primera actividad será una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, donde ofrecerá una homilía. Más tarde, realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

La jornada incluirá reuniones con obispos peruanos y una celebración religiosa en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Foto: TV Perú

Por la tarde, el programa contempla reuniones con integrantes de la Iglesia y representantes del ámbito académico. El último compromiso será una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

07:40 horas: salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Chiclayo.

09:10 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10:30 horas: santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, con homilía del santo padre.

12:40 horas: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

16:30 horas: encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:45 horas: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19:00 horas: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre: visita a Cajamarca y regreso a Chiclayo

La agenda del sábado comenzará con un acto religioso en la Catedral de Santa María, donde se realizará el rito de Coronación de la Virgen Inmaculada. Después, el pontífice viajará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para celebrar una misa en una explanada de la localidad.

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Tras regresar a Chiclayo por la tarde, participará en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. La actividad tendrá lugar en el santuario dedicado a esta figura religiosa.

08:00 horas: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

09:10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba.

09:50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

11:00 horas: santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.

13:15 horas: salida en helicóptero hacia Chiclayo.

14:00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

17:30 horas: encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del mismo nombre.

La tripulación de Aerolíneas Argentinas comparte su profunda gratitud y emoción por haber transportado al Papa León XIV a su país natal, destacando el impacto de su visita.

Domingo 15 de noviembre: Cusco, Pucallpa y Lima

El domingo será una de las jornadas con mayor número de desplazamientos. El papa partirá de Chiclayo hacia Cusco, donde se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. También dirigirá la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

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Posteriormente, continuará su recorrido hacia Pucallpa, donde tendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Su última actividad en esta región será una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, antes de regresar a Lima por la noche.

07:50 horas: salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

10:00 horas: llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete.

10:30 horas: encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman.

11:45 horas: oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

13:05 horas: salida en avión desde Cusco hacia Pucallpa.

14:30 horas: llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo.

15:00 horas: encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

16:45 horas: santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre.

19:05 horas: salida en avión desde Pucallpa hacia Lima.

20:20 horas: llegada a la Base Aeronaval del Callao.

Lunes 16 de noviembre: despedida del Perú

El último día de la visita apostólica se desarrollará entre Lima y el Callao. Durante la mañana, León XIV acudirá a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para visitar a sus trabajadores y a las personas que reciben atención en el establecimiento.

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Luego, presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas, antes de participar en la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. Desde este último punto partirá rumbo a Roma, con lo que concluirá su permanencia en territorio peruano.

La Señora Blanca comparte su inmensa felicidad y el honor que siente por la próxima visita del Papa León XIV a su pequeño y querido pueblo. Describe la emotiva experiencia y la bendición que esto representará para su comunidad.

08:30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

10:30 horas: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.

13:15 horas: ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

13:45 horas: salida en avión desde la Base Aeronaval del Callao hacia Roma.

Conferencia Episcopal Peruana invita a prepararse para la visita papal

Tras difundirse el programa oficial, la Conferencia Episcopal Peruana convocó a las familias, parroquias, comunidades y movimientos eclesiales a prepararse para recibir al papa León XIV. El llamado contempla actividades de oración y una disposición de fe y esperanza ante la llegada del pontífice.

La institución también anunció que próximamente ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar la información sobre la visita apostólica y las actividades previstas durante los seis días que permanecerá el santo padre en el país.

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