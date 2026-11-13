Perú

¿Aún quedan entradas para la misa en la Base Aérea Las Palmas de este 16 de noviembre? Esto se sabe

Según la web de Ticketmaster, aún hay aforo disponible en 16 de los 37 bloques diseñados para albergar fieles durante el último evento que celebrará el papa León XIV en el Perú

Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster
Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster
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A solo tres días para la celebración de la misa en la Base Aérea Las Palmas presidida por el papa León XIV, los fieles que desean ser parte de la celebración aún pueden recibir sus entradas de forma completamente gratuita.

Según la plataforma web de Ticketmaster, el recinto aún cuenta con aforo disponible en 16 bloques de los 37 que fueron diseñados para el evento, que buscará reunir en el mismo lugar a mas de 1.2 millones de fieles católicos que podrán vivir de cerca la última misa del papa León XIV antes de dejar el Perúal final de su visita apostólica en Sudamérica.

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La web indica que las entradas disponibles se encuentran en los bloques del 15 al 28, además del bloque 36 y bloque 37, que también cuenta con entradas gratuitas que aún no fueron entregadas.

Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster
Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster

¿Dónde está cada puerta de ingreso a la misa del papa León XIV?

El mapa de la Base Aérea Las Palmas establece accesos por los distritos de Surco y Chorrillos. Cada asistente deberá ingresar únicamente por el acceso que aparezca en su entrada digital.

Puertas del lado de Surco

  • Puerta 2: está en la avenida Surco, cuadra 1, en Surco. Este acceso para las personas con discapacidad o movilidad reducida y sus acompañantes, siempre que ambos tengan entradas registradas.
  • Puerta 3: se encuentra en el jirón San Juan 54, en Surco. Está ubicada cerca del extremo noreste del recinto.
  • Puerta 4: el acceso está en el cruce de la avenida Paseo de la República con la calle El Cohete, en Surco. Es la puerta situada más hacia el lado este de la Base Aérea Las Palmas.
  • Puerta 6: está en la intersección de la avenida Jorge Chamot Biggs y el jirón General Pedro Silva, en Surco.
  • Puerta 7: se ubica en la avenida Jorge Chamot Biggs con la calle Rodrigo Franco, en Surco.
  • Puerta 8: el ingreso se realizará por la avenida Jorge Chamot Biggs y el jirón Nicolás Copérnico, en Surco.
  • Puerta 9: está en el cruce de la avenida Jorge Chamot Biggs con la calle Las Alondras, en Surco.
  • Puerta 10: se localiza en la avenida Jorge Chamot Biggs y la calle Los Jilgueros, en Surco.
  • Puerta 11: el acceso está en la esquina del jirón Tambo Real y el jirón Tambo Grande, en Surco.
  • Puerta 12: se ubica a la altura del jirón Tambo Real 770, en Surco.
Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster
Entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: mapa, sectores y puertas de ingreso| Foto: Ticketmaster

Puertas del lado de Chorrillos

  • Puertas 13 y 14: ambas figuran en el mapa en el cruce de la avenida El Sol con la avenida Las Gaviotas, en Chorrillos. Aunque comparten la misma referencia vial, son accesos diferenciados y los asistentes deberán verificar el número de puerta que indique su entrada.
  • Puerta 15: está en la intersección de la avenida El Sol y la calle Los Galenos, en Chorrillos.
  • Puerta 16: se encuentra en la avenida El Sol con la calle Los Alarifes, en Chorrillos. Es el acceso situado más hacia el extremo oeste del mapa.

Misa en Las Palmas tendrá brillo solar desde la mañana del lunes 16

La misa de clausura será el punto de la agenda con mayor asistencia prevista: cerca de 1,2 millones de personas podrían acudir a la Base Aérea Las Palmas.

El pronóstico de referencia para el lunes contempla brillo solar entre la mañana y el mediodía. José Mesía, meteorólogo del Senamhi, no descartó que Surco alcance los 30 °C, dentro de un rango de máximas entre 29 y 31 °C para Lima Metropolitana.

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