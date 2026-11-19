Ronny Shapiama queda detenido tras ser vinculado con crimen de suboficial en San Juan de Miraflores

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Ronny Rivan Shapiama Wickam, conocido por interpretar a Paolo Guerrero en una película biográfica, fue detenido en Villa María del Triunfo por una investigación vinculada a la presunta venta de drogas y al asesinato de un suboficial de la Policía Nacional del Perú. El joven, de 20 años, quedó a disposición de la División de Investigación Criminal para las diligencias correspondientes.

La intervención ocurrió en el límite entre Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, luego de que agentes policiales recibieran denuncias sobre la aparente comercialización de estupefacientes desde un mototaxi y la presencia de varias personas en actitud sospechosa.

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De acuerdo con el comandante PNP Robert Parra, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo, la información fue corroborada por unidades de inteligencia antes de que se desplegara el operativo.

“Mandamos a verificar con nuestros órganos de inteligencia y efectivamente corroboramos esa información. Fuimos, armamos un operativo y procedimos con la intervención de los sujetos”, declaró el oficial sobre las acciones que derivaron en la captura.

Durante el operativo, los agentes intervinieron a Shapiama junto con otras personas. Según la versión policial, en el lugar encontraron dos armas de fuego y sustancias ilícitas, elementos que serán materia de peritajes y de las investigaciones fiscales.

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La situación legal del exactor deberá determinarse en las diligencias posteriores. La Policía atribuye a Shapiama presuntos delitos que aún deben ser evaluados por el Ministerio Público y, de corresponder, por el Poder Judicial.

La Policía lo vincula con el asesinato del suboficial Miguel Ángel Huincha

En el proceso de identificación de los intervenidos, la Policía estableció que Ronny Shapiama estaría vinculado con el asesinato del suboficial Miguel Ángel Huincha, ocurrido el 2 de noviembre en el distrito de San Juan de Miraflores.

El agente murió durante el robo de su camioneta, según la información proporcionada por la institución policial. La investigación sobre ese crimen también involucra a otro sujeto conocido con el alias de “Pierito”.

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El comandante Parra sostuvo que Shapiama sería el presunto autor directo del homicidio. Esa hipótesis forma parte de la investigación en curso y deberá ser contrastada con los elementos recogidos durante las pesquisas, las pericias balísticas, los registros de cámaras de seguridad y otras pruebas que incorporen las autoridades.

Antecedentes del actor que interpretó a Paolo Guerrero: videos revelan su participación en un asalto |América Noticias

La detención no equivale a una condena, y será la Fiscalía la que defina los cargos que correspondan tras las diligencias preliminares. En caso de formalizarse una investigación preparatoria, un juez deberá evaluar cualquier pedido de medida restrictiva que presente el Ministerio Público.

El joven se hizo conocido por interpretar a Paolo Guerrero en una película

Ronny Shapiama alcanzó notoriedad pública en 2016 tras encarnar al futbolista peruano Paolo Guerrero en una producción cinematográfica inspirada en su infancia y en sus primeros años vinculados al fútbol.

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Su participación en el filme le permitió ser identificado por el público como el niño que dio vida al delantero peruano en la pantalla. Con el paso de los años, su nombre volvió a aparecer en noticias judiciales por investigaciones relacionadas con hechos de violencia.

Actor que dio vida a Paolo Guerrero en su adolescencia, fue detenido tras ser acusado de disparar a barrista de Universitario. (Foto: Captura de IG)

La nueva detención ocurre después de que Shapiama fuera investigado por otro hecho violento ocurrido en Villa El Salvador. En julio de 2024, las autoridades lo vincularon con la muerte de un adolescente de 17 años en medio de una gresca entre presuntos integrantes de barras bravas.

Por ese caso, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva el 25 de abril de 2025. El plazo de esa medida vencía en enero de 2026, de acuerdo con la información disponible sobre el proceso.

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La Policía investiga ahora si existen conexiones entre los antecedentes atribuidos a Shapiama, el hallazgo de armas y drogas reportado en el último operativo y el homicidio del suboficial Huincha.