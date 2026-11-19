El cierre parcial de la avenida Elmer Faucett por obras del Metro de Lima genera intenso tráfico y demoras de hasta una hora en un acceso principal al Callao. (Foto: Perú 21)

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La avenida Elmer Faucett tendrá desvíos nocturnos desde el 23 de noviembre por las labores de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela, empleada en la excavación del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. La restricción afectará el tránsito en sentido norte-sur, en un tramo cercano al by-pass con la avenida Óscar R. Benavides, en el Callao.

El cierre se aplicará de lunes a viernes, entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente, hasta el 20 de diciembre. La medida alcanzará el tramo comprendido entre la calle Agua Santa y la calle Las Violetas, según informó la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

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Durante las horas de restricción, el ingreso al área intervenida quedará habilitado solo para los residentes. Los conductores de vehículos particulares y unidades de transporte público deberán tomar rutas alternas para continuar sus desplazamientos hacia el sur.

Detalle de la rueda de corte de 10.27 metros de diámetro, pieza central de la tuneladora. - Crédito: MTC

Conductores deberán tomar tres vías para retomar la avenida Faucett

El plan de desvío, aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao, establece que los vehículos que circulen por la avenida Elmer Faucett en dirección norte-sur deberán desviarse por la avenida Argentina.

Luego, deberán continuar por la avenida Juan Velasco Alvarado, conocida como Insurgentes, y seguir por la avenida Venezuela. Desde ese punto podrán retomar su recorrido habitual por Faucett.

La concesionaria recomendó a los conductores revisar sus rutas antes de iniciar el trayecto nocturno y respetar la señalización instalada en los alrededores del cierre. La medida busca permitir las maniobras de retiro de los equipos sin exponer a los usuarios ni al personal que participa en la obra.

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Un plano de la concesionaria del Metro de Lima detalla las rutas de desvío vehicular en la avenida Elmer Faucett del Callao por el retiro de la tuneladora Micaela. (Foto: Línea 2 del Metro de Lima y Callao)

Micaela culminó 11,3 kilómetros de excavación hasta Carmen de la Legua

Los trabajos se realizarán a través del Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, ubicado a la altura del by-pass de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides. Por este punto será desmontada y extraída la tuneladora Micaela, una de las máquinas que avanzó bajo tierra para la construcción de la red ferroviaria.

La intervención forma parte de la siguiente etapa de las obras del ramal de la Línea 4, luego de que la máquina culminó su recorrido de excavación. La tuneladora llegó el 22 de octubre a la estación Carmen de la Legua tras completar 11,3 kilómetros de túnel subterráneo.

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Durante su trayecto por el ramal de la Línea 4, Micaela atravesó las estaciones Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca y Morales Duárez, hasta alcanzar Carmen de la Legua. La máquina inició esta fase de excavación en febrero de 2025.

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El ramal permitirá el transbordo entre el Callao y Ate

La estación Carmen de la Legua se ubicará en el cruce de las avenidas Óscar R. Benavides y Faucett, y funcionará como uno de los puntos de conexión entre el ramal de la Línea 4 y la Línea 2. La infraestructura permitirá que los pasajeros realicen el transbordo dentro del sistema, sin salir de las instalaciones.

Según la concesionaria, la futura operación de este tramo facilitará el viaje desde el Callao hasta Ate en alrededor de 40 minutos. El ramal de la Línea 4 tendrá capacidad para movilizar a más de 24.000 pasajeros por hora punta.

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Tras la llegada de Micaela a Carmen de la Legua, las obras continuarán con trabajos civiles, acabados en las estaciones e instalación de equipos electromecánicos y sistemas ferroviarios. Antes de ingresar al ramal de la Línea 4, la tuneladora excavó por las estaciones Insurgentes, Juan Pablo II, Buenos Aires y Puerto del Callao, correspondientes a la Línea 2.