El extremo de Sporting Cristal contó que comenzó su proceso de nacionalización. Créditos: L1 Radio.

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Santiago González se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares de Sporting Cristal en las últimas temporadas. La reciente consagración en la Copa de la Liga volvió a ponerlo en el centro de la atención. El futbolista argentino brindó declaraciones en un programa deportivo y expresó su deseo de obtener la nacionalidad peruana, con la posibilidad de integrar la selección en el futuro.

En conversación con L1 Radio, González contó que inició los trámites para nacionalizarse peruano. Explicó que su vínculo con el país también está marcado por el nacimiento de su hijo en territorio nacional.

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“Ya lo dije a finales de 2024, cuando me preguntaron. Me interesa bastante. Como dije en ese momento, tengo un hijo peruano. La verdad es que, con mi familia, estamos muy contentos acá en Perú. Ya estamos en trámite, así que ojalá se pueda dar esa situación”, expresó.

‘Santi’ estimó que el proceso podría concretarse en 2027. “Si Dios quiere, el próximo año se puede dar. Ya estoy haciendo el tema de los papeles y ahora hay que esperar a ver cuándo se puede concretar”.

El atacante también se refirió a una eventual convocatoria a la selección peruana. Aunque dejó en claro que su prioridad actual es Sporting Cristal, consideró que una oportunidad con la ‘bicolor’ sería positiva para su carrera.

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“Obvio que se puede dar, pero hay que estar tranquilo y trabajar. Primero que nada, me debo a Sporting Cristal, así que tengo que trabajar para el club. Creo que lo estoy haciendo bien y tengo que estar tranquilo. Si me nacionalizo y se da lo de la selección, bienvenido sea. Sería buenísimo: ayudaría mucho a mi carrera”.

González llegó al Perú en 2024, por lo que podría quedar habilitado para jugar por la selección peruana en 2028, cuando cumpla cinco años de residencia en el país. Antes, podría ser inscrito como peruano a partir de la próxima temporada, una situación que liberaría un cupo de extranjero en Sporting Cristal.

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Santiago González reveló que inició trámite de nacionalización y reafirmó su deseo de jugar por la selección peruana.

Santiago González se juega el Torneo Clausura con Sporting Cristal

Santiago González y Sporting Cristal tuvieron poco tiempo para celebrar la obtención de la Copa de la Liga, tras vencer a Alianza Atlético en la final. El equipo dirigido por Roberto Mosquera ya prepara el duelo decisivo ante Cienciano, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

Los ‘celestes’ tienen la posibilidad de ganar el Clausura y mantenerse en la lucha por el título nacional. Para lograrlo, deberán vencer al ‘papá’ y esperar el resultado del partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes.

Un empate o una derrota del cuadro huancaíno le daría el título de esta segunda fase a Cristal. En cambio, una victoria del ‘rojo matador’ impediría la consagración de los rimenses y los dejaría sin opciones de ser campeones peruanos un año más.

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La conquista del Clausura también resulta clave para Sporting Cristal, ya que le aseguraría, como mínimo, un lugar en las fases previas de la Copa Libertadores 2027. Por ahora, el club tiene prácticamente garantizada su clasificación a la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal vs Cienciano: ¿Cuándo se jugará el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal recibirá a Cienciano este domingo 22 de noviembre, desde las 15:00 horas, en el estadio Alberto Gallardo. En simultáneo, Universitario enfrentará a Sport Huancayo en condición de visitante.

L1 Max transmitirá ambos encuentros por televisión y mediante la aplicación Liga 1 Play. Infobae Perú realizará la cobertura completa a través de su sitio web.

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