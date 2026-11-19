19/11/2026 Recurso de Grand Theft Auto VI POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ROCKSTAR GAMES

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Grand Theft Auto VI lleva a los jugadores de regreso a Vice City, dentro del estado ficticio de Leonida, con Jason y Lucia como protagonistas de una trama de robos, fugas y conflictos criminales. El título de Rockstar Games se lanzó el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que la empresa no comunicó una fecha para computadoras personales

La nueva entrega de la saga retoma una de sus ciudades más conocidas, ahora integrada en un escenario más amplio inspirado en Florida. Los usuarios peruanos pueden adquirir el juego en formato digital o comprar una caja física que, pese a su presentación, no contiene un disco.

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La edición física de GTA 6 cuesta S/ 369,90 en Perú

La edición estándar física de Grand Theft Auto VI figura a S/ 369,90 en Phantom para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Ese valor puede cambiar de acuerdo con el comercio, el stock, las promociones y el costo de envío.

La referencia oficial para la edición estándar digital es de USD 79,99, mientras que la Ultimate Edition cuesta USD 99,99. En el caso de Perú, PlayStation Store muestra los importes en dólares, por lo que el total en soles depende del tipo de cambio y de los cargos que aplique el banco o la tarjeta utilizada.

La edición física de GTA 6 cuesta S/ 369,90 en Perú

La caja no incluye disco y requiere descargar 212 GB

La edición física utiliza el formato code-in-box. Esto significa que dentro del empaque hay un código para canjear el título en la tienda digital de PlayStation o Xbox, pero no un disco.

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Según el soporte oficial de Rockstar Games, la versión física incluye el juego base y el paquete Vintage Vice City. Ese contenido suma un Vapid Stanier Sedan de 1955 con garaje, prendas y peinados para Jason y Lucia, además de un diseño exclusivo para armas.

El usuario necesitará conexión a internet y cerca de 212 GB de espacio libre en la consola para completar la instalación. Por ello, la compra de la caja no evita la descarga del videojuego.

Cómo comprar GTA 6 en formato digital desde Perú

Los usuarios de PlayStation 5 pueden ingresar a PlayStation Store desde la consola, buscar “Grand Theft Auto VI” y seleccionar la edición estándar o la Ultimate Edition. Tras elegir la versión, deben añadirla al carrito, revisar el importe final y completar el pago con un método asociado a su cuenta.

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Después de la compra, el juego queda vinculado a la biblioteca de PlayStation. Desde allí se puede iniciar la descarga o la precarga, si esa opción está habilitada. Antes de confirmar la operación, conviene comprobar el espacio disponible en la consola y verificar los cargos por compras en dólares.

En Xbox Series X|S, el procedimiento es similar. El usuario debe acceder a Microsoft Store, buscar el juego, elegir la edición deseada y finalizar el pago mediante la cuenta de Microsoft vinculada a la consola. La descarga aparecerá luego en la sección de juegos y aplicaciones.

GTA 6 ya está disponible. REUTERS/Issei Kato

Para ambas plataformas, es recomendable revisar que la región configurada en la cuenta coincida con el mercado desde el cual se realiza la compra. También se debe verificar que el medio de pago permita transacciones internacionales, en caso de que la tienda cobre en dólares.

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La Ultimate Edition solo se vende de forma digital

La Ultimate Edition no cuenta con una versión física. Incluye el contenido de la edición estándar y elementos adicionales dentro del juego, como vehículos, armas, prendas, tatuajes y modificaciones para propiedades y automóviles.

Quienes opten por la edición estándar, tanto física como digital, podrán comprar después la mejora a la Ultimate Edition desde PlayStation Store o Microsoft Store. El costo de esa actualización y su disponibilidad pueden variar según la región.