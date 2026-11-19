El técnico argentino brindó declaraciones luego de la victoria de Alianza Lima sobre Deportivo Wanka. Créditos: Inka Digital.

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Alianza Lima volvió al triunfo el miércoles 18 de noviembre tras vencer 3-0 a Deportivo Wanka, en un partido adelantado de la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El encuentro se disputó antes del inicio de su participación en el Mundial de Clubes.

El entrenador Alejandro Schneider valoró la posibilidad de darles minutos a jugadoras que no habían tenido tanta participación en el torneo. “Bien, de a poco vamos encontrándonos, pero bien, bien. Por suerte, hoy pudieron jugar mucho las chicas que habitualmente no han tenido tantos minutos, así que nos vamos preparando”, declaró en zona mixta.

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El técnico también habló sobre el regreso de Clarivett Yllescas, quien se recupera de una lesión y sumó sus primeros minutos de la temporada. “Bien, a Clari la veo bien. De a poco está volviendo y la vamos llevando de a poco. La idea es que cada vez pueda sumar un poquito más”, expresó.

Alejandro Schneider habló del regreso de Clarivett Yllescas y de la preparación mental en Alianza Lima tras sufrir derrota ante San Martín.

Schneider destacó el valor de la victoria, aunque remarcó que el plantel debe enfocarse de inmediato en su próximo rival, Atenea. “Está bueno poder tener una victoria así. Así que, bueno, nada, sobre todo también para pasar rápido de página. Así que nada, prepararnos ahora a pensar en Atenea”, señaló.

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Además, el entrenador se refirió a la planificación física del equipo ante un calendario con mayor exigencia, debido a los compromisos de la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes. “Lo vamos manejando, vamos ajustando las cargas de acuerdo a la necesidad que tenemos, de acuerdo al calendario, ya sea acá o cuando nos toca ir afuera también”, afirmó.

Las 'blanquiazules' se impusieron 25-13 y se llevaron el partido por 3 sets a 0 - Crédito: Latina.

Preparación mental tras derrota ante San Martín

Por otro lado, Alejandro Schneider explicó cómo trabajó con el plantel después de la derrota 3-1 ante Universidad San Martín, el sábado pasado. El entrenador argentino aseguró que la preparación para el duelo frente a Deportivo Wanka habría sido la misma incluso si Alianza Lima hubiese vencido a las ‘santas’.

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“No, trabajamos las dos cosas. O sea, siempre trabajamos la parte técnica y, bueno, después, en cuanto a lo mental, siempre trabajamos también. Después, una derrota que no nos había tocado hasta ahora, nos tocó. Bueno, es que si hubiésemos ganado hubiese sido igual: hubiésemos ido a trabajar después del descanso”, sentenció.

El cuadro 'santo' se impuso 25-22 sobre las 'blanquiazules' y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo desafío de Alianza Lima será ante Atlético Atenea, en uno de los partidos más esperados de la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Las ‘blanquiazules’ buscarán mantenerse en los primeros puestos frente a las ‘diosas’, que también pelean en la parte alta de la tabla.

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El encuentro tendrá un condimento especial: Julieta Lazcano enfrentará a Alianza Lima por primera vez desde su salida del club de La Victoria.

Alianza y Atenea se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador. El partido comenzará a las 18:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; a las 19:30 en Bolivia y Venezuela; y a las 20:30 en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Alianza Lima enfrentará a Atlético Atenea por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Latina TV transmitirá el cotejo por señal abierta en el canal 2 y en la frecuencia 702 en alta definición. También estará disponible en la página web y la aplicación oficial del canal, sin necesidad de suscripción.

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Infobae Perú ofrecerá la previa y el relato punto a punto del compromiso, además de las principales acciones, los resultados de la jornada y la tabla de posiciones actualizada.