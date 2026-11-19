Marisel Linares revela por qué entregó su camioneta a Adrián Villar, implicado en la muerte de Lizeth Marzano. Captura: Domingo al día.

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La Fiscalía ha pedido archivar la investigación preparatoria contra la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento a su hijastro Adrián Villar, acusado de atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano. El motivo principal para requerir el sobreseimiento, que implicaría que la periodista no sea procesada ni condenada, es el estrecho vínculo que une a ambos.

Pero, ¿cómo acredita el Ministerio Público el estrecho vínculo entre Linares y Villar? A partir de las declaraciones de familiares —cuñados, tíos, primos y la misma madre de Villar, según el requerimiento de sobreseimiento al que accedió Infobae. Entre los elementos de convicción también se encuentra la declaración del propio Adrián.

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“Señala que la relación con Marisel es muy bonita, es como una figura paternal, la conoce desde los 6 o 7 años, le tienen mucho cariño, es una relación muy bonita y estable, cuando están en familia siempre le cocina, le pide consejos sobre cosas personales, para el declarante es su familia, conoce incluso a sus padres y hermanos”, consignó la Fiscalía en el requerimiento.

Un extracto documental resume la declaración de Adrián Alonso Villar Chirinos sobre su vínculo familiar con Marisel Linares Chávez.

Es a partir de las declaraciones que dieron los familiares que para el Ministerio Público queda demostrado que existe una relación de madre e hijo entre Marisel Linares y Adrián Villar.

“Incluso la persona de Adrián Villar Chirinos tiene un cuarto en la casa de Marisel Linares y Rubén Villar, que siempre participan en reuniones importantes, conforme se puede apreciar en las tomas fotográficas que han sido remitidas a este despacho fiscal, en la cual se evidencia que la relación entre Marisel Linares y Adrián Alonso Villar se dio desde que Adrián era un niño - adolescente; verificándose con ello, que existe una relación estrecha entre ambos, Marisel y Adrián”, se lee en el requerimiento fiscal.

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A la periodista se le imputa haber conocido el accidente de tránsito protagonizado por Villar y no haber entregado el nombre de su hijastro a las autoridades, lo que lo sustrajo de la persecución penal durante el período de flagrancia delictiva.

Sin embargo, la fiscal del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince concluyó que en este caso opera una excusa absolutoria. Y es que, si bien la conducta de Linares corresponde al delito de encubrimiento personal, “también es cierto que concurre una causa de exculpación”, por lo que su accionar “no es sancionable”. Esto implica que no procede solicitar ni imponer una pena de prisión.

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Un documento del Ministerio Público de Lima expone la decisión fiscal de solicitar el sobreseimiento de la investigación preparatoria contra Marisel Linares Chávez por encubrimiento personal.

Excusa absolutoria

El requerimiento de sobreseimiento a favor de Marisel Linares se sustenta en el artículo 406 del Código Penal, que exime de pena a quienes cometen actos de encubrimiento cuando su relación con la persona favorecida es “tan estrecha como para excusar su conducta”. Para Roller, ese es exactamente el escenario que atraviesan Linares y Villar, pese a que no existe entre ambos un vínculo de consanguinidad.

Así, la fiscalía elevó su pedido de archivo a favor de Linares Chávez por “el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal, previsto en el artículo 404 del Código Penal, en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. El requerimiento se ampara en el artículo 344, inciso 2, literal “b” del Código Procesal Penal, que contempla el archivo cuando concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad". La decisión final sobre el pedido de sobreseimiento corresponde ahora al juzgado a cargo del caso.

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En prisión preventiva

El Poder Judicial rechazó el pedido de cese de prisión preventiva presentado por la defensa de Adrián Villar, investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano el 17 de febrero en San Isidro.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima declaró infundado el requerimiento y, en una segunda audiencia, aceptó el pedido del Ministerio Público de ampliar la medida por nueve meses. Con esta decisión, la prisión preventiva de Villar vencerá el 24 de agosto de 2027.