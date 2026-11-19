Miles de fieles se congregaron en la plaza principal de Chiclayo con motivo de la llegada del papa León XIV. (Infobae/Paula Elizalde)

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El XXVI Congreso Nacional e Internacional de Guías de Turismo del Perú elige Chiclayo como sede y pone el turismo religioso en el centro de su agenda, impulsado por la reciente visita papal a la ciudad norteña

Del 23 al 27 de noviembre, la Sala de Conferencias de ENSA reunirá a arqueólogos, investigadores y guías de todo el país y el extranjero en torno al patrimonio cultural y espiritual de Lambayeque. El encuentro incluirá la exposición “La Ruta del León” y una ponencia sobre el milagro eucarístico de Ciudad Eten registrado en 1649.

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La Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Lambayeque (AGOTUR) y la Federación Nacional de Guías de Turismo del Perú (FENAGUITURP) son las organizadoras del XXVI CONAGUITURP, que tendrá lugar en la capital regional del departamento de Lambayeque entre el 23 y el 27 de noviembre. El evento fue presentado esta semana en conferencia de prensa por los referentes del sector.

Pope Leo performs the coronation rite of the Immaculate Virgin at Saint Mary's Cathedral during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY

Manuel Acuña Miranda, presidente de AGOTUR, contextualizó el congreso en un momento particular para la ciudad: pocos días después de que el Papa León XIV visitara Chiclayo, donde ejerció su ministerio pastoral antes de ser elevado al pontificado. “¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”, expresó el Santo Padre durante su paso por la región, con un llamado a cultivar “un corazón lleno de amor a Dios y al prójimo”. Recogiendo ese impulso, Acuña Miranda subrayó que el turismo religioso será uno de los ejes más convocantes del programa.

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La sede oficial del congreso será la Sala de Conferencias de ENSA. La elección de Chiclayo no es casual: la ciudad, conocida popularmente como la “Capital de la Amistad”, concentra un patrimonio arqueológico y espiritual que la posiciona como uno de los destinos culturales más relevantes del norte del Perú.

El paso del Papa León XIV reactiva el interés por la espiritualidad chiclayíana

El vínculo entre el congreso y la visita pontificia marca el tono de buena parte de la programación religiosa. El sacerdote David Farfán Guerrero dictará la conferencia “La Ruta de León XIV”, que trazará el itinerario pastoral del papa por la región y su legado espiritual en la comunidad local.

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Un eclesiástico presenta la corona de la Virgen Inmaculada de Chiclayo ante el papa León XIV durante una ceremonia litúrgica.

Paralelamente, la exposición “La Ruta del León” podrá visitarse en dos puntos emblemáticos de la ciudad: la Catedral de Chiclayo y la Municipalidad Provincial. La muestra busca articular el recorrido espiritual del pontífice con los atractivos patrimoniales del centro histórico, en una propuesta que combina fe, historia y recorrido urbano.

El milagro de Eten, en 1649, como producto de turismo religioso y cultural

Uno de los momentos académicos más aguardados del congreso será la ponencia a cargo de la Mag. Jesús León Ángeles, investigadora y autora del libro Eten y el milagro eucarístico de 1649. Su presentación, titulada “El milagro de Eten como experiencia de turismo religioso y cultural”, abordará el fenómeno ocurrido en Ciudad Eten hace casi cuatro siglos y su potencial como atractivo turístico vigente.

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El milagro eucarístico de Ciudad Eten forma parte de la identidad religiosa de Lambayeque y ha sido objeto de estudio histórico y teológico durante generaciones. Su inclusión en la agenda del congreso responde a la creciente valorización del turismo de fe como segmento con proyección económica y cultural en el norte del país.

Pope Leo presides over the coronation rite of the Immaculate Virgin at Saint Mary's Cathedral during his return to Chiclayo, where he served as bishop from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Figuras de la arqueología peruana se suman al programa académico

El componente científico del encuentro reúne a un grupo de destacados especialistas en patrimonio y arqueología. Carlos Elera, Régulo Franco, Luis Chero Zurita, Ignacio Alva, Bernarda Delgado, Carlos Wester, César Pérez, José Maeda y Rafael Aita figuran entre los expositores confirmados, con ponencias que abordarán los principales sitios y culturas prehispánicas de la región.

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La presencia de estos nombres garantiza un nivel académico de referencia nacional. Varios de ellos han liderado excavaciones en sitios como Huaca Rajada, el complejo de Túcume y el Museo de Sitio Sicán, lo que aporta al congreso una perspectiva de primera línea sobre la gestión y divulgación del patrimonio arqueológico lambayecano.

Aviturismo, gastronomía y turismo inclusivo amplían el alcance del encuentro

Más allá del eje religioso y arqueológico, el XXVI CONAGUITURP incorpora temáticas de alta demanda en el mercado turístico actual. Igor Lazo, Héctor Solís y Nilo Orduña abordarán el aviturismo y la gastronomía regional, mientras que Patrick Mendoza y la guía brasileña Ana Lucía Cunha expondrán sobre turismo inclusivo y la aplicación de la Ley N.º 28529, que regula la actividad de los guías oficiales en el Perú.

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La Ley N.º 28529 es un marco normativo central para el gremio y su análisis dentro del congreso refuerza el carácter técnico y gremial del evento, que no se limita a la reflexión cultural sino que también atiende la dimensión legal y profesional del oficio. La participación de una especialista extranjera subraya la vocación internacional del encuentro.

Un Encuentro de Saberes y Culturas abre el diálogo con Brasil

El congreso reserva un espacio para el intercambio regional con el “Encuentro de Saberes y Culturas”, en el que participará Jackson Viana de Paula Dos Santos, director de Turismo del estado de Acre (Brasil). La sesión propone un diálogo sobre las experiencias turísticas de la Amazonía brasileña y su relación con los circuitos del norte peruano.

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La jornada también contará con la actuación del decimista Alfredo Pérez Samamé, cuya presencia introduce una dimensión artística y de tradición oral al programa, en línea con la valorización de las culturas vivas como componente del turismo experiencial.

La ruta vivencial “Nuestro Pueblo y Nuestra Tierra” cierra el congreso

El último día del XXVI CONAGUITURP incluirá un recorrido por cuatro de los sitios más representativos del patrimonio lambayecano. Los participantes visitarán el Museo Nacional Sicán, el Santuario Histórico Bosque de Pómac, el Museo Tumbas Reales de Sipán y la Fábrica San Roque, en una ruta que combina arqueología, ecología e historia productiva regional.

Pope Leo waves as he arrives at the archbishopric of Chiclayo, during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Chiclayo, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

La ruta vivencial “Nuestro Pueblo y Nuestra Tierra” cierra el congreso con una experiencia de campo que les permite a los guías recorrer en persona los atractivos sobre los que ejercen su labor, con lo que se consolida Chiclayo como destino de referencia para el turismo cultural y religioso del norte peruano.

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