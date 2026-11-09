Perú

Papa León XIV: Banco Central de Reserva lanza medalla conmemorativa por su visita al Perú, ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

La medalla acuñada por el máximo ente emisor incorpora el lema pontificio “In illo uno unum”, cuya traducción al español es “En el único Cristo somos uno”

Papa León XIV
El Banco Central de Reserva del Perú anunció la venta de medallas conmemorativas por la visita oficial del papa León XIV.
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La agenda de la visita del papa León XIV al Perú suma un nuevo elemento conmemorativo. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció que pondrá a la venta medallas de plata y alpaca alusivas a la llegada del pontífice, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre.

Las piezas estarán disponibles desde este lunes 9 de noviembre en la tienda virtual de la institución y en fechas seleccionadas en el Museo del Banco Central, en Lima.

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Las medallas llevarán la imagen de León XIV y el mapa del Perú

El diseño de las medallas muestra en el anverso al papa León XIV de frente, con la mano derecha levantada en señal de saludo. La composición incorpora el mapa del Perú y la inscripción “Papa León XIV Perú 2026” en el borde superior.

El reverso contiene el escudo pontificio y el lema elegido por León XIV, “In illo uno unum”, una expresión en latín que puede traducirse como “En el único Cristo somos uno”. La leyenda “Papa León XIV visita al Perú” completa la composición de la pieza.

Papa León XIV
Las piezas elaboradas para la visita papal funcionan exclusivamente como objetos de colección y carecen de curso legal.

El BCRP precisó que las medallas tendrán dos presentaciones. Ambas piezas serán acuñadas solo en 2026:

  • Versión de plata: aleación de plata 0,925; peso fino de una onza troy; diámetro de 37 milímetros; calidad proof, destinada a piezas de colección; y canto liso.
  • Versión de alpaca: peso de 29 gramos; diámetro de 37 milímetros; acabado brillante; y canto liso.

El BCRP informó que en las próximas horas dará a conocer el precio y la cantidad de unidades disponibles de cada versión.

¿Dónde encontrar la medalla del papa León XIV en Perú?

Los interesados podrán adquirir las medallas desde el 9 de noviembre a través del portal de ventas del Banco Central de Reserva del Perú.

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También habrá venta presencial en el Museo del Banco Central, ubicado en el jirón Ucayali 271, en el centro histórico de Lima. La atención se realizará los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, entre las 09:15 y las 15:00 horas.

La institución ya había acuñado una pieza vinculada a una visita papal. En 2018 elaboró una medalla de plata por la llegada del papa Francisco al Perú, que aún figura en el catálogo de su tienda virtual.

A diferencia de las monedas conmemorativas de curso legal, aquella fue una pieza de colección. Las nuevas medallas dedicadas a León XIV tendrán la misma condición.

El papa León XIV ejerció como obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y posee la nacionalidad peruana. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV ejerció como obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y posee la nacionalidad peruana. REUTERS/Yara Nardi

El papa León XIV vuelve al Perú

La acuñación coincide con la expectativa por el regreso de León XIV a un país con el que mantiene una relación personal y pastoral. Antes de ser elegido papa, Robert Prevost fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Ese mismo año obtuvo la nacionalidad peruana.

La etapa peruana de su primer viaje apostólico por América Latina comenzará el miércoles 11 de noviembre por la tarde, con su llegada a Lima. El programa oficial contempla actividades en la capital, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de misas y encuentros con autoridades, jóvenes, religiosos y comunidades de la Amazonía.

La llegada del pontífice a Chiclayo, prevista para el 13 de noviembre, concentrará parte de la atención de la visita. Allí celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y se reunirá con miembros de la Iglesia y de la comunidad universitaria. Dos días después viajará a Cusco y Pucallpa, antes de retornar a Lima para la misa de despedida, programada para el 16 de noviembre.

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