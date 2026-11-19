Un informe de Exitosa expone la situación epidemiológica en la región de Lambayeque ante el incremento de casos de dengue. Las imágenes muestran a pacientes en camillas hospitalarias bajo mosquiteros mientras reciben atención del personal médico. Asimismo, el jefe de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Víctor Torres Anaya, brinda declaraciones sobre las cifras de contagios y víctimas registradas en diversos distritos.

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El dengue sigue avanzando en el Perú, en medio del desarrollo del Fenómeno El Niño extraordinario. Según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), la región de Lambayeque acumula alrededor de 18 mil pacientes notificados y 41 fallecidos a causa de esta enfermedad. Además, las autoridades investigan seis defunciones para determinar si estuvieron relacionadas con la enfermedad.

Víctor Torres Anaya, jefe de la Oficina de Epidemiología de la Geresa Lambayeque, explicó que los casos fueron reportados por establecimientos de salud del Gobierno Regional, las Fuerzas Armadas, la Policía y clínicas privadas. “Bueno, nosotros en los establecimientos de salud, los... tanto del gobierno regional de salud, fuerzas armadas, policiales y los clínicas privadas nos han notificado alrededor de 18 mil pacientes con dengue”, señaló.

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El grupo más afectado está integrado por personas de entre 18 y 59 años, que representan el 60% de los casos notificados en la región. La enfermedad mantiene presencia en 36 distritos, que se encuentran en condición de brote o epidemia.

Entre las jurisdicciones con mayor cantidad de contagios figuran Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Cayaltí, Ferreñafe, Lambayeque, Jayanca e Íllimo. En el reporte regional previo, Chiclayo aparecía como la provincia con más casos, con 12.676 contagios acumulados.

La titular de EsSalud visita a un paciente con dengue en uno de los hospitales | Foto: EsSalud

Las muertes vinculadas al dengue se han registrado en 12 distritos de Lambayeque. Según la información difundida por la Geresa, la mayoría de las víctimas fueron mujeres y tenían entre 30 y 60 años.

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Lambayeque, entre las regiones con más casos de dengue

La situación regional se enmarca en el incremento de casos de dengue en el país. Hasta el 14 de noviembre de 2026, fecha de cierre de la semana epidemiológica 45, el Perú acumulaba 112.610 casos y 148 defunciones, según el tablero del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa).

Lambayeque se ubicaba entre los departamentos con mayor número de contagios, detrás de La Libertad y Piura. El tablero epidemiológico reportaba 18.343 casos y 39 defunciones en Lambayeque hasta ese corte, mientras que el último balance de la Geresa elevó el número de fallecidos a 41 y mantiene seis muertes adicionales bajo investigación.

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Casos continuarán en aumento a la par con el desarrollo de El Niño

El avance del Fenómeno El Niño Costero extraordinario no solo mantiene en alerta a las autoridades por el incremento de las temperaturas, sino también por las lluvias que se esperan durante los próximos meses, especialmente en las regiones del norte del país. Este escenario podría agravar los problemas de salud pública y aumentar la exposición de la población a inundaciones, desbordes de ríos y huaicos.

Según el último comunicado de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), publicado el 13 de noviembre de 2026, el evento costero conservaría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y luego se debilitaría progresivamente hasta julio de ese año. La entidad mantiene la alerta de El Niño Costero.

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Una profesional de la salud administra una dosis en el brazo de una niña durante un operativo de atención médica. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió la alerta epidemiológica N.° 008-2026 ante el riesgo de incremento de enfermedades relacionadas con las condiciones climáticas. El documento advierte que las lluvias, las inundaciones, el aumento de la humedad y las dificultades para acceder a agua segura pueden favorecer la propagación de infecciones y complicar la atención de los pacientes.

Entre las enfermedades que requieren mayor vigilancia se encuentran:

Dengue, zika y chikungunya: las lluvias y las temperaturas elevadas pueden favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti , especialmente cuando se acumula agua en recipientes, techos y otros espacios cercanos a las viviendas. El riesgo de transmisión podría aumentar en zonas donde ya existe circulación del virus.

Leptospirosis: las inundaciones y los desbordes pueden mezclar el agua con la orina de roedores infectados. Las personas que caminan o permanecen en contacto con charcos, lodo y aguas contaminadas pueden contraer esta infección.

Enfermedades diarreicas agudas (EDA): las fuentes de agua pueden contaminarse por el desborde de aguas residuales y las deficiencias en los sistemas de saneamiento, lo que eleva el riesgo de diarreas y otras infecciones gastrointestinales.

Infecciones respiratorias agudas (IRA): los cambios de temperatura, la humedad y el hacinamiento en albergues habilitados para damnificados pueden facilitar la transmisión de enfermedades respiratorias.

Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores: las alteraciones ambientales pueden modificar los espacios de reproducción de los mosquitos y favorecer la transmisión en zonas donde circulan estos agentes infecciosos.