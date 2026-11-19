Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

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La captura de Erick Moreno Hernández, criminal conocido como ‘El Monstruo’, y su posterior internamiento en la Base Naval del Callao no han detenido a los integrantes de los ‘Injertos del Cono Norte’ de seguir operando. Los remanentes de esta organización criminal se han reorganizado y migraron para continuar con sus actividades ilícitas.

Según Panamericana, los remanentes criminales de la red de ‘El Monstruo’ habrían comenzado a operar en Lima Centro y zonas cercanas. Tras la captura de un joven con grillete electrónico, el coronel Holger Obando, jefe de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional del Perú, sostuvo que esos investigados “no pueden estar en libertad, porque son altamente peligrosos”.

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El caso cobró atención por la detención de alias Eli, de 20 años, acusado de realizar disparos junto a alias “Juancho” contra un menor de 14 años. Ambos estaban procesados por una intervención vinculada con la estructura atribuida al Monstruo.

Luciano Díaz, alias Bocón, fue identificado como el adolescente de 16 años que quedó fuera del proceso abierto en septiembre de 2024. Meses después, fue detenido tras un robo frustrado en el mercado de frutas, también en Lima Centro.

Caen remanentes de 'Los Injertos del Cono Norte', banda de 'El Monstruo', por los delitos de extorsión, secuestro y homicidio en distritos como San Martín de Porres y Comas| Foto: PNP

El operativo en Comas y los detenidos con armas y granadas

La investigación se originó con un operativo de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte en una vivienda de Comas, donde la Policía capturó a cuatro presuntos delincuentes y halló armas y granadas. Obando explicó que los intervenidos “se encontraban vinculados a cierta facción del ‘Monstruo’”.

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Tres de los detenidos recibieron prisión preventiva por presunto tráfico ilegal de drogas y tenencia ilegal de armas, municiones y granadas: Juan Abraham Verástegui, Eliel Adriano Candiotti y Jean Carlos Torres. Alias Juancho obtuvo comparecencia con restricciones, a la espera de la instalación del dispositivo electrónico.

Sobre ese mecanismo de control, Obando pidió que las autoridades revisen sus condiciones de aplicación: “El uso del grillete electrónico debe ser más estricto”.

El crimen que condenó a 35 años de cárcel a ‘El Monstruo’

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte condenó a 35 años de prisión a Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, al hallarlo responsable por el secuestro de los empresarios Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres, un caso ocurrido en marzo de 2020 que incluyó el cobro de un millonario rescate, una operación policial y la muerte de un agente de la Policía Nacional.

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Poder Judicial condena al Monstruo a 35 años de prisión. (Foto: Fiscalía)

De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno Hernández dirigía la organización criminal Los Injertos de Lima Norte, desde donde coordinó el secuestro de ambas víctimas en el distrito de Comas. Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el ahora sentenciado participó directamente en las llamadas extorsivas dirigidas a los familiares de los empresarios y en el envío de videos para presionar el pago del rescate.

La sentencia fue emitida luego de que el tribunal concluyera que los medios probatorios y las declaraciones testimoniales acreditaban la responsabilidad penal de alias ‘El Monstruo’ en los hechos. La pena corresponde al máximo previsto para esta modalidad de secuestro temporal.

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La investigación fiscal señala que Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres fueron secuestrados en marzo de 2020 mientras se desplazaban por el distrito de Comas. Tras su captura, los delincuentes trasladaron a ambos empresarios a un inmueble donde permanecieron retenidos bajo vigilancia armada.

Control de identidad contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, investigado por el delito de secuestro . Foto: CSJ LIMA NORTE

Durante los días de cautiverio, los integrantes de la organización criminal establecieron contacto permanente con los familiares de las víctimas para exigir un rescate. Según la Fiscalía, inicialmente exigieron 300 mil dólares a cambio de liberar con vida a los empresarios. Para incrementar la presión, enviaron grabaciones en las que los secuestrados aparecían rodeados por sujetos armados suplicando que se reuniera el dinero solicitado.

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Las negociaciones fueron asumidas por los familiares de las víctimas, quienes mantuvieron comunicación con los secuestradores mientras la Policía seguía el caso. La investigación sostiene que las conversaciones y las exigencias económicas eran dirigidas por Erick Moreno, identificado como el cabecilla de la organización criminal.