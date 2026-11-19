Christina Aguilera se presentará por primera vez en Perú este sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional.

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Christina Aguilera se presentará por primera vez en Perú con un espectáculo de 70 minutos en el Sound Music Fest “Golden Years Edition”, programado para este sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. La cantante estadounidense subirá al escenario a las 21:30 y será una de las figuras centrales de una jornada que también contará con Flo Rida, Marshmello y la banda peruana Adammo.

La organización informó que las puertas del recinto abrirán desde las 16:00, con el objetivo de facilitar el ingreso anticipado del público. El festival reunirá propuestas de pop, hip-hop, música electrónica y pop rock en una sola fecha.

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La venta de entradas continúa disponible mediante Joinnus. Los asistentes pueden acceder a un descuento de 50% con tarjetas Interbank y de 20% con otros medios de pago, de acuerdo con las condiciones comunicadas por la producción.

El cartel tendrá como principal novedad la llegada de Christina Aguilera a Lima. La artista, ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, ofrecerá en Perú su única fecha sudamericana de 2026, según informó el festival.

El festival Sound Music Fest en Lima anuncia las presentaciones de Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y el grupo Ádammo.

Adammo abrirá la jornada a las 19:00

La programación musical empezará a las 19:00 con Adammo, grupo peruano que volverá a encontrarse con su público en el Estadio Nacional. La banda interpretará canciones que marcaron su recorrido dentro del pop rock local, como “Sin Miedo” y “En Tus Sueños”.

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El horario de apertura permitirá que el público peruano vea a uno de los grupos que tuvo presencia en la escena juvenil durante la década de 2000. La presentación de Adammo dará inicio a una agenda que se extenderá hasta la madrugada.

Flo Rida, Marshmello y Adammo completan el cartel del festival, que abrirá sus puertas desde las 16:00.

A las 20:00 será el turno de Flo Rida, rapero estadounidense conocido por temas como “Low”, “Right Round” y “My House”. El artista llegará a Lima con un repertorio asociado a éxitos que acumularon reproducciones en plataformas digitales y presencia en radios internacionales.

Flo Rida se presentará antes de Christina Aguilera, en una franja que reunirá canciones de rap, pop y música electrónica. Su participación forma parte de una cartelera que combina artistas de distintos géneros y trayectorias.

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Flo Rida llega a Lima para festival.

Christina Aguilera subirá al escenario a las 21:30

El momento principal de la noche está previsto para las 21:30, cuando Christina Aguilera inicie un show de 70 minutos. La cantante recorrerá parte de una discografía que incluye canciones como “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter”.

La visita marcará el primer concierto de Aguilera en Perú. La intérprete estadounidense ha desarrollado una carrera que abarca álbumes en inglés y español, además de colaboraciones con artistas de distintos géneros musicales.

Entre sus producciones figuran Christina Aguilera, Stripped, Back to Basics, Bionic, Lotus, Liberation y Aguilera. Su repertorio incluye temas que tuvieron amplia circulación en América Latina y que consolidaron su presencia en las listas de popularidad desde finales de la década de 1990.

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La cantante también obtuvo reconocimiento con su producción en español Mi reflejo y con el álbum Aguilera, lanzado en 2022. Ese trabajo le valió un Latin Grammy y reunió canciones como “Pa’ mis muchachas”, “Santo” y “Suéltame”.

Set Time de los artostas que estarán en el Sound Music Fest

Marshmello cerrará el festival desde las 23:15

Luego del show de Christina Aguilera, Marshmello tomará el escenario a las 23:15. El DJ y productor estadounidense tendrá a su cargo el cierre del Sound Music Fest “Golden Years Edition”.

El músico es conocido por canciones como “Alone” y “Happier”, esta última en colaboración con Bastille. Su repertorio combina electrónica, pop y colaboraciones con figuras de otros estilos, una característica que le permitió consolidar una audiencia internacional.

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La participación de Marshmello extenderá el festival hasta después de la medianoche. Con su presentación, el encuentro completará una programación de cuatro artistas con propuestas musicales diferenciadas.

La producción señaló que las zonas Platinum, Occidente y Norte ya se encuentran agotadas. Las localidades restantes se mantienen a la venta en Joinnus, donde también se detallan las condiciones para aplicar los descuentos anunciados.

Marshmello llega a Lima. (Foto AP/Alejandro Godínez)