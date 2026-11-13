Perú

Medallas conmemorativas por visita del papa León XVI del BCRP se agotaron

En la tienda virtual del BCRP sale el mensaje de ‘esperando reposición de stock’. La pieza de plata costaba S/282

Papa León XIV
Las piezas elaboradas para la visita papal funcionan exclusivamente como objetos de colección y carecen de curso legal.
Guardar

El papa León XIV llegó al Perú y ha movido a diferentes instituciones, organizaciones y ciudadanos de forma parte de la ‘fiebre’ papal.

El Banco Central de Reserva del Perú no fue ajeno y lanzó dos medallas conmemorativas, una de aleación de plata y otra de alpaca, para celebrar el acontecimiento, sobre todo siendo Robert Prevost una figura tan recordada por su trabajo en Chiclayo como obispo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tanta fue la demanda que la medalla de plata se agotó. La pieza costaba S/282. Sobre su disponibilidad, en la tienda virtual del BCRP se señala que se está “esperando reposición de stock”. La medalla de aleación alpaca no se encuentra registrada ya en el portal del BCRP.

El papa León XIV ejerció como obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y posee la nacionalidad peruana. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV ejerció como obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y posee la nacionalidad peruana. REUTERS/Yara Nardi

Medallas conmemorativas por el papa

Desde el 9 de noviembre de 2026, el Banco Central de Reserva del Perú puso a la venta medallas de plata y alpaca alusivas a la visita del Papa León XIV al Perú.

“La visita de su santidad el Papa León XIV al Perú este año tiene un significado especial por su estrecha vinculación con el país en el que desarrolló una importante labor pastoral. Fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015″, aclara el BCRP.

PUBLICIDAD

Estas son características de las medallas son:

  • Una de las medallas es de aleación plata 0,925, tiene peso de 1 onza troy (peso fino), tiene diámetro de 37 mm, calidad proof, canto liso y figura con un año de acuñación el 2026. Costaba S/282
  • La otra medalla, es de aleación alpaca, peso 29 gr, diámetro 37 mm, de calidad brillante, canto listo, y con 2026 como año de acuñación. Costaba S/37.
Cobertura televisiva en vivo emitida por TV Perú del recorrido del papa León XIV a bordo del papamóvil previo a una misa en Pampas de Pimentel, Chiclayo. Las imágenes registran al pontífice saludando a una multitud de feligreses congregados en el lugar, mientras la reportera a cargo de la narración comparte sus impresiones y la congregación ondea banderas.

Como se resaltó, actualmente ambas monedas no tienen stock en la página oficial del BCRP, pero se espera que se pueda reponer las unidades.

Asimismo, Infobae Perú ha podido comprobar que estas se venden en el mercado informa en páginas de internet, como en Marketplace de Facebook, pero se recomienda revisar bien antes de comprar, sobre todo para diferenciar si la moneda vendida es la de aleación plata o la de alpaca, cuya diferencia en precios es de más de S/200.

¿Cómo son las monedas?

Las medallas son bien similares entre sí, pero tienen detalles que las diferencian, como la calidad, en la de plata es proof, y la de alpaca es brillante. Por lo demás, los diseños son el mismo.

Papa León XIV
El Banco Central de Reserva del Perú anunció la venta de medallas conmemorativas por la visita oficial del papa León XIV.

En el anverso de la medalla se aprecia, como motivo principal, al Papa León XIV. Se muestra de frente, con la mano derecha levantada en gesto de saludo, y el país que lo recibe representado por el mapa del Perú. En el borde superior el texto “PAPA LEÓN XIV” “PERÚ 2026”.

El reverso muestra al centro el escudo del Papa León XIV con el lema: IN ILLO UNO UNUM, expresión latina que se puede traducir “En el único Cristo somos uno” lema que enfatiza la unidad de los creyentes. En la parte superior figura la leyenda “PAPA LEÓN XIV VISITA AL PERÚ”.

“Las medallas se podrán adquirir desde el 9 de noviembre de 2026 en el Portal de Ventas del Banco: https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/. También podrán comprarse de manera presencial en el local del Museo del Banco Central, ubicado en jirón Ucayali 271, los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, de 09:15 a 15:00 horas”, señalaba el BCRP.

Así, se debe aclarar que las medallas se podrán comprar presencialmente, como se ha señalado, pero solo los días informados, lo que sugiere que luego del 17 de noviembre no se podrían conseguir, al menos presencialmente. Como se sabe, el papa deja el país el próximo lunes 16 de noviembre.

Temas Relacionados

BCRPPapa León XIVPapa León XIV en PerúMonedas y Billetesperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Mano Menezes alista un once inédito con cambios en todas las líneas para asegurar el triunfo en Matute. Mientras que Óscar Villegas hará lo suyo para dar la sorpresa de visita. Entérate de las novedades

Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

De la plaza a la eternidad: murió ‘Mondonguito’ y se suma a la dolorosa lista de cómicos ambulantes que hicieron reír al Perú

José Lorenzo Zubiate Zegarra falleció a los 67 años, después de luchar contra una fibrosis pulmonar severa. Su partida vuelve a enlutar a una generación de artistas populares que conquistó la televisión en los años 90. ‘Pompinchú’, ‘La Bibi’, ‘Tripita’, ‘Tornillo’ y ‘Loncherita’ son algunos de los nombres que permanecen en la memoria de quienes crecieron con su humor

De la plaza a la eternidad: murió ‘Mondonguito’ y se suma a la dolorosa lista de cómicos ambulantes que hicieron reír al Perú

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

El recordado humorista enfrentó una enfermedad que comprometió gran parte de sus pulmones y lo obligó a depender de soporte de oxígeno durante sus últimos días

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice llega a la Capilla San Óscar Romero para una reunión con representantes de la Iglesia local

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Miles de fieles lo reciben en Lambayeque, en una visita marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su labor pastoral. Sigue aquí todas las incidencias del Santo Padre en el norte del Perú

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice llega a la Capilla San Óscar Romero para una reunión con representantes de la Iglesia local

Falleció ‘Mondonguito’ a los 67 años tras luchar contra una fibrosis pulmonar severa

Lorenzo Zubiate, recordado cómico ambulante, atravesó un delicado cuadro respiratorio que preocupó a su familia y colegas. Kike Suero contó que el artista lo llamó para despedirse antes de su partida

Falleció ‘Mondonguito’ a los 67 años tras luchar contra una fibrosis pulmonar severa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

Carlos Espá defiende ausencia de Keiko Fujimori en despedida de León XIV: “No hay que ser más papistas que el papa”

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

Falleció ‘Mondonguito’ a los 67 años tras luchar contra una fibrosis pulmonar severa

Murió ‘Mondonguito’: de las calles de Lima a la televisión, la historia del cómico ambulante que dedicó más de 40 años a hacer reír al Perú

Grupo Niche ganó el Latin Grammy 2026 por ‘Realidad-Es’ y lo dedicó a Perú

‘Si me quitaran totalmente todo’: el poema de Alejandro Romualdo que Susana Baca interpretó ante el papa León XIV y reivindica el poder de la palabra

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026