Perú

Mañana 16 de noviembre será el último día no laborable por la visita del papa León XIV

El papa León XIV regresa a Lima esta noche del 15 de noviembre para despedirse del Perú este lunes con una misa que promete ser multitudinaria

¡Qué bendición! El Gobierno declaró oficialmente los días no laborables que aplicarán para la llegada del papa León XIV - Crédito EFE/EPA/ANGELO CARCONI
¡Qué bendición! El Gobierno declaró oficialmente los días no laborables que aplicarán para la llegada del papa León XIV - Crédito EFE/EPA/ANGELO CARCONI
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El papa León XIV regresa a Lima este 15 de noviembre, todo para su última gran actividad en Perú, que tendrá lugar el lunes 16 de noviembre, la misa que dará en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, antes de terminar su visita a Latinoamérica.

Por eso, como se recuerda, el gobierno decidió promulgar fechas libres para estos días de su visita, algunos de los cuales aplicaron a diversas regiones. Así, para este lunes 16 de noviembre aplicará la última de estas fechas especiales.

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Este lunes 16 será día no laborable, luego de que el gobierno desistiera del plan de aplicar un feriado para esta última fecha del papa León XIV en Lima. ¿Qué implica esto? Básicamente que los trabajadores públicos descansarán este día y lo podrán recuperar luego, y que el sector privado podría seguir el mismo camino solo si lo pactan con sus trabajadores.

Durante un acto litúrgico frente a cortinas blancas y amarillas, el papa León XIV lee un mensaje desde un atril con micrófono. En su homilía en Zaña, hace referencia a las familias afectadas por la extorsión y la delincuencia, exhortando a la comunidad a no mostrar indiferencia ante estas situaciones.

Los días no laborables que se aprobaron

Fueron seis días no laborables los que el gobierno aprobó por la visita del papa León XIV. Pero la aplicación de estos varió: algunos aplicaron a unas regiones, en solo unos horarios, y solo a un sector de trabajadores.

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Así, se viene la última de estas fechas, el día no laborable del 16 de noviembre, que se aplicará en Lima y Callao, y solo para el sector público obligatoriamente (comúnmente, no se logra acuerdo y, por decisión del empleador, el día no laborable no se aplica).

Por lo demás, esto fueron las fechas especiales que se aprobaron por la visita del papa León XIV:

En la región Lima:

  • Días no laborales para miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche
  • Día no laboral para lunes 16 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).
Juan Sheput, ministro de Trabajo de Perú
El Gobierno decidió no aprobar feriado en Lima, solo un día no laborable. - Crédito MTPE

En la Provincia Constitucional del Callao:

  • Días no laborales para miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche
  • Día no laboral para lunes 16 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Cajamarca:

  • Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En La Libertad:

  • Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Lambayeque:

  • Días no laborales para jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Piura:

  • Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).
Calendario con fechas
El calendario de días libres crece con nuevas fechas no laborables que solo aplicarán en noviembre de este año. - Crédito Andina

En Cusco:

  • Día no laboral para domingo 15 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende al sector privado, con previo acuerdo.

En Ucayali:

  • Día no laboral para domingo 15 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende al sector privado, con previo acuerdo.

Habrá un día no laborable más en noviembre

Sin embargo, en noviembre habrá un día no laborable más, pero solo será de aplicación a una región: el miércoles 25 de noviembre será feriado regional por el aniversario de Moquegua.

Como se sabe, un feriado regional (así se le llama al día no laborable que aplica en solo una región) solo es obligatorio para los trabajadores públicos, y también es facultativo para los privados. En todos los casos, se deberá compensar la jornada no trabajada.

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