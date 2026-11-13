Reniec cerrará oficinas en Lima y Callao por el último día de la visita del papa León XIV

Miles de peruanos comparten nombre con el Papa León XIV. Foto: Composición Infobae Perú

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) suspenderá el lunes 16 de noviembre la atención presencial en todas sus oficinas de Lima y Callao. La medida responde al día no laborable compensable dispuesto por el Gobierno por la visita apostólica del papa León XIV y afectará los trámites programados para esa fecha.

La decisión alcanza a quienes pensaban recoger el Documento Nacional de Identidad (DNI), iniciar una inscripción o avanzar con otros procedimientos en la capital y el primer puerto. Reniec pidió que los usuarios reorganicen sus citas y trasladen sus gestiones al martes 17 de noviembre, cuando las sedes retomarán sus horarios habituales. La entidad mantendrá activos sus canales digitales durante el feriado compensable.

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Reniec recomienda reprogramar trámites y recojo del DNI

El anuncio comprende las oficinas registrales de Lima Metropolitana y el Callao, donde no habrá atención al público durante la jornada. La institución aconsejó a las personas que requieran recoger su DNI, solicitar una rectificación de domicilio o actualizar su estado civil que revisen alternativas antes del cierre de esta semana. Para consultas, indicó que están disponibles sus redes sociales y la línea Aló Reniec, mediante el número 315 4000, anexo 1900.

Los servicios virtuales sí funcionarán el 16 de noviembre a través de la página institucional. Por esa vía, los ciudadanos podrán verificar el estado de emisión de su documento, consultar datos vinculados con el registro civil y realizar operaciones que estén habilitadas en línea.

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El comunicado no modifica los plazos ni las condiciones de los pedidos iniciados antes de la suspensión. El lunes será no laborable y compensable, por lo que cada entidad deberá aplicar sus reglas internas.

La suspensión coincide con el cierre de la agenda pública de León XIV en Perú. De acuerdo con la programación difundida, el pontífice llegará a Lima el domingo por la noche, después de actividades en Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

El lunes visitará a las 08:30 la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Más tarde, a las 10:30, presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

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El papa deja el Estadio Nacional - Fotos:. Carlos Díaz

Misa en Las Palmas marcará el cierre de la agenda pública del Papa

La eucaristía en Las Palmas será la última actividad pública prevista antes de la ceremonia de despedida, fijada para las 13:15. La partida aérea hacia Roma está programada desde la Base Aérea del Callao media hora después.

El movimiento de fieles y autoridades se concentrará durante esa mañana en distintos puntos de la capital, mientras las oficinas del Reniec permanecerán cerradas para trámites presenciales. La atención se restablecerá el martes en cada local, según precisó el organismo.

La medida se conoce después de que Reniec entregó al papa su DNI electrónico 3.0 en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en Lima. El documento contiene la anotación “no caduca” y conserva Chiclayo como dirección registrada.

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El trámite había sido gestionado en el Vaticano en mayo de 2025, mediante la campaña “Identificación sin Fronteras”. En una conversación con la periodista Elise Ann Allen, el pontífice afirmó: “El Perú es parte de quién soy”.

Quienes tengan una cita para el lunes deberán elegir otra fecha. Reniec reiteró que la suspensión abarca solo la atención presencial en Lima y Callao. Los trámites virtuales continuarán disponibles, mientras la institución responderá consultas por sus canales oficiales durante el día no laborable compensable decretado por el Ejecutivo debido a la visita del papa a territorio peruano.