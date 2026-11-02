Misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas: ¿Se podrá ingresar alimentos y bebidas?

El Director General de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, Dr. Julio Mitcich Lich Loli, comparte recomendaciones esenciales para protegerse de las altas temperaturas y evitar problemas de salud. Aprende sobre hidratación, vestimenta adecuada y protección solar.| Video: Conferencia Episcopal de Lima

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Los fieles que asistan a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas podrán ingresar con bebidas embotelladas, alimentos empaquetados y snacks pequeños. La recomendación de las autoridades es llevar únicamente lo necesario para afrontar la espera y seguir las medidas de prevención ante el calor y las aglomeraciones.

En entrevista con Infobae Perú, Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, indicó que la autorización responde al amplio rango de ingreso previsto antes de la ceremonia. Los accesos comenzarán desde las 22:00 del domingo 15 de noviembre, aunque cada entrada digital indicará una puerta y una hora específica para acceder.

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Una composición visual representa la proyección de la asistencia de fieles a la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las personas, las familias, pueden ingresar con sus bebidas embotelladas, alimentos empaquetados, quizás algunos snacks”, afirmó Dioses. El vocero pidió evitar excesos: los productos deben ser pequeños y estar empaquetados.

El ingreso culminará a las 8:00 del lunes 16 de noviembre

El hecho de que las puertas se abran desde la noche anterior no significa que todos los asistentes ingresarán a esa hora. El Arzobispado precisó que cada ticket consignará el acceso y el turno correspondiente.

Después de las 8:00 no se permitirá el ingreso a la Base Aérea Las Palmas. Dioses explicó que el cierre responde al protocolo para la llegada del Santo Padre y al recorrido en papamóvil que se prevé dentro del recinto.

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El representante del Arzobispado señaló que esta medida permitirá tener el espacio preparado antes de la llegada del pontífice. También indicó que todavía se afinan detalles sobre la ruta que seguirá León XIV, tanto en Lima como en otras zonas del país.

Misa del papa León XIV en Las Palmas: cómo prepararse para una jornada de varias horas en la base aérea| Foto: Vatican News

Salud recomienda llevar medicinas y evitar asistir ante síntomas de enfermedad

El director general de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, Julio Mijichich Loli, exhortó a las personas con enfermedades o tratamientos médicos a llevar sus medicamentos y respetar los horarios de administración durante la jornada.

El funcionario también pidió que quienes presenten fiebre, malestar u otros síntomas evalúen no asistir. “Si el día que le tocó venir se siente mal, tiene fiebre, malestar, trate de meditar que tal vez no sea posible su participación”, expresó durante una intervención.

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El papa León saluda a los fieles desde su papamóvil mientras se dirige a celebrar la misa dominical en la pradera del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el marco de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, en Lourdes (Francia), el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Stephane Mahe

Mijichich recomendó tomar agua de forma gradual, consumir alimentos ligeros y evitar prendas oscuras, como negras, rojas o azules, ante la exposición al sol. Sugirió usar ropa ligera de manga larga con tela que limite el paso de la radiación ultravioleta, además de lentes de sol y bloqueador con factor de protección superior a 50.

En el caso de los bebés menores de seis meses, indicó que no deben usar bloqueador solar y que requieren protección mediante ropa y cobertura física. Para el resto de asistentes, señaló que la aplicación del protector debe renovarse cada dos horas.

Adultos mayores y gestantes podrán llevar sillas plegables pequeñas

Los adultos mayores y las mujeres embarazadas podrán ingresar con sillas plegables pequeñas para esperar sentados.

Dioses informó que habrá puntos de hidratación, puestos de atención médica y centros ambulatorios. Además, recomendó a los asistentes llevar gorra y bloqueador solar ante las altas temperaturas previstas durante la jornada.

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No habrá estacionamientos habilitados en la Base Aérea Las Palmas. La organización pidió usar transporte público para reducir la congestión vehicular en los alrededores del recinto, donde se espera la presencia de más de un millón de personas.