Perú

Fonavi: Reintegro 6 se pagaría este diciembre a beneficiarios de este rango de edad

El MEF transfirió dinero que servirá para retomar con la devolución de aportes y el siguiente grupo cobraría pronto en el Banco de la Nación

Fonavistas luchan en el centro de Lima
Se confirmará pronto el nuevo pago para los fonavistas. - Crédito Fenaf Perú
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Se retoman las devoluciones de aportes al Fonavi, el extinto fondo de vivienda al que miles de trabajadores peruanos aportaron en la década de los 80 y 90 en Perú.

Como se recuerda, para julio se programaba originalmente el siguiente paso, el del grupo de Reintegro 6. Pero dada la falta de recursos y demora en que se defina el tema de los deudores de conexiones de electricidad y saneamiento, y la transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas del dinero, ahora se pagaría en diciembre.

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¿A quiénes se pagaría? Luis Luzuriaga, representante de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) reveló a Infobae Perú que hasta la fecha, se había decidido que el rango sea de exfonavistas hasta los 66 años (cumplidos hasta el 31 de diciembre) para los vivos, y desde los 86 años a más (que se hubieran cumplido al 31 de diciembre) para los fallecidos (donde cobran sus herederos).

Mano que señala el documento de pago del Fonavi del Reintegro
El nuevo pago del Fonavi ahora se pagaría en diciembre. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

MEF transfirió recursos

Se viene el Reintegro 6, casi medio año luego de que se planteará pagarse. ¿Por qué se dio la demora?

Para entender esto, se debe explicar que “el año 2025 la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625 y Ley N° 31604 presentó a la Presidencia del Consejo de Ministros la propuesta para que se incorpore el artículo que dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proceda a cancelar el capital, conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley 29231 ‘Ley de Saneamiento Financiero de los prestatarios del Banco de Materiales’, en el Proyecto de Ley de endeudamiento público 2026″.

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“La Ley N° 32515 en su Artículo 14° dispone que el monto del capital a que se refiere el artículo 6° de la Ley 29231, es registrado y pagado por la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), para cuyo efecto celebrara un convenio con el Banco de Materiales S.A.C. en Liquidación (Banmat), en el cual se establecen las condiciones, plazos y demás disposiciones pertinentes el cual es ratificado por el Ministerio de Economía mediante una Resolución Ministerial", señala Luzuriaga.

El último pago fue el quinto: un programa informativo en vivo de Exitosa presenta al director AD Hoc para el pago de FONAVI. El segmento aborda el inicio del pago del quinto grupo de reintegro de FONAVI, con imágenes que muestran a personas formadas en filas en el exterior y el interior de una oficina con logotipos de FONAVI.

Es así que la Comisión Liquidadora del Banmat y la DGTP habían determinado que el capital a cancelar por el MEF asciendía a S/384 millones 458 mil 616, monto total cancelado por 235 mil 468 fonavistas que se acogieron a la Ley 29231 que estableció la cancelación de las deudas por contingencias.

“Este monto debió ser transferido en el mes de junio a la Comisión Ad Hoc para la programación del Sexto Grupo de Reintegro (proyectado para julio) y del 23° Grupo de Pago, previsto para diciembre", recuerda Luzuriaga. Pero ahora las fechas han cambiado.

¿Cuándo se pagan las devoluciones?

Sin embargo, el MEF al transferir el dinero en la nueva fecha, mediante la Resolución Ministerial N° 514-2026-EF/52, obliga a la Comisión Ad Hoc a reprogramar el sexto grupo de pago de reintegro para el mes de diciembre y el 23 grupo de pago para enero o febrero de 2027 (Reintegro 6 y Lista 23).

adultos mayores esperando el pago del Fonavi
El pago de la Lista 23 ahora se haría entre enero y febrero. ¿Eres un fonavista que nunca recibió devolución? Tendrás todos estos meses para acreditarte. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Esto, considera Luzuriaga, perjudica el proceso de devolución para cerca de 160 mil fonavistas adultos mayores, que están a la espera de la devolución de su dinero en los dos grupos que se debían efectivizar para este año 2026.

Hasta el momento, según lo que estaba vigente, el pago para el Reintegro 6 irá para los titulares vivos de 66 años a más cumplidos hasta el 31 de diciembre. Mientras, para los titulares fonavistas fallecidos (cuyos herederos cobran) se pagaría a los de 86 años a más cumplido hasta el 31 de diciembre. “Hasta hoy es el acuerdo vigente. El jueves 18 procesaremos los criterios definitivos y la fecha de pago”, añade Luzuriaga.

Asimismo, los exfonavistas o herederos que necesiten más información, la sede de la asociación se encuentra en jiron Chancay N° 753, Cercado de Lima.

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