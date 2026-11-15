Mario Irivarren sufre accidente en el mar y enciende las alarmas tras mostrar su lesión: “Muy extremo”

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El conductor e influencer Mario Irivarren sufrió un accidente mientras practicaba foil en la playa Barranquito, en Barranco. La jornada deportiva terminó con un corte en el dedo índice de su mano izquierda, lesión que decidió exponer en sus redes sociales junto con una advertencia para quienes deseen intentar esa actividad en la misma zona.

Irivarren había acudido al balneario para probar el foil drive, una disciplina acuática que utiliza una tabla equipada con una hidroala motorizada. La experiencia comenzó con entusiasmo y con imágenes que compartió frente al paisaje del atardecer, pero tuvo un desenlace inesperado cuando intentaba salir del mar.

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El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ publicó una fotografía de su equipo deportivo antes de ingresar al agua. “Hoy tocó Foil Session @foildrive. Primera vez en Barranquito”, escribió en una de sus historias de Instagram, donde mostró parte de la tabla que utilizó durante la sesión.

La publicación permitió ver que Mario Irivarren se encontraba entusiasmado por practicar esta modalidad por primera vez en esa playa de Barranco. Sin embargo, el recorrido sobre el agua no fue el único desafío de la tarde, ya que el regreso a la orilla resultó ser el momento más complicado de la experiencia.

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El influencer advirtió sobre la salida por las piedras luego de su primera sesión de foil en Barranco.

El accidente de Mario Irivarren al salir del mar

La lesión ocurrió cuando el influencer intentaba volver a tierra firme tras culminar su recorrido. Para salir del mar, tuvo que atravesar un sector de la orilla cubierto de piedras, un tramo que terminó provocando el incidente que empañó su debut en foil en Barranquito.

A través de otra historia de Instagram, Mario Irivarren mostró un primer plano de su mano izquierda. En la imagen se apreciaba un corte profundo, con sangre, a la altura del dedo índice. La fotografía generó preocupación entre sus seguidores, quienes reaccionaron al ver el estado de la herida.

El conductor de ‘La Manada’ no ocultó el percance y decidió compartirlo con los internautas que siguen sus actividades. La imagen expuso las consecuencias de la caída o el golpe sufrido en la zona rocosa, luego de una tarde que había comenzado como una aventura deportiva frente al mar.

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El accidente ocurrió fuera del agua, durante el trayecto para abandonar la playa. La presencia de piedras en la orilla se convirtió en un obstáculo para Irivarren, quien terminó con una lesión en la mano después de completar su recorrido sobre la tabla con hidroala motorizada.

Pese a lo aparatoso de la herida, el también empresario textil recurrió al humor para referirse al episodio. Junto a la imagen de su dedo lesionado, dejó un mensaje dirigido a quienes consideren practicar foil en esa zona de Barranco.

“Esto de salir con el foil por las piedras no lo recomiendo pecas, está muy extremo”, escribió el influencer en Instagram. La frase estuvo acompañada por un emoticón que reflejaba su reacción ante el doloroso momento que vivió al regresar a la orilla.

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Mario Irivarren compartió la lesión que sufrió tras practicar foil en la playa Barranquito.

La advertencia tras su primera sesión en Barranquito

La publicación de Mario Irivarren encendió las alarmas entre sus fanáticos por el aspecto de la lesión. El corte ensangrentado en el dedo índice llamó la atención de los usuarios, especialmente porque el influencer había mostrado previamente la actividad con entusiasmo y sin señales de que la jornada terminaría de esa manera.

La experiencia en Barranquito había sido presentada por Irivarren como una nueva sesión de foil. El conductor compartió su llegada a la playa y el equipo que emplearía para desplazarse sobre el mar, en una actividad que combina una tabla adaptada y una hidroala motorizada.

El foil drive permite que la tabla se eleve sobre el agua durante el recorrido. Mario Irivarren eligió esta disciplina para su visita a Barranquito, pero el accidente al atravesar las piedras dejó en segundo plano las imágenes de la aventura marina y centró la atención en la herida que mostró después.

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El influencer explicó, mediante su mensaje, que la dificultad estuvo en la salida del mar. Su advertencia no se enfocó en el recorrido dentro del agua, sino en el tramo de piedras que tuvo que cruzar para volver a tierra firme con el equipo deportivo.

La lesión en la mano izquierda terminó por transformar una tarde de deporte extremo en un momento de tensión para sus seguidores. Irivarren compartió el incidente sin ocultar el corte, una decisión que permitió conocer cómo terminó su primera experiencia practicando foil en esa playa de Barranco.

El episodio se produjo durante una jornada en la que Mario Irivarren buscaba probar una actividad acuática distinta. Aunque el conductor comenzó el día celebrando su primera sesión en Barranquito, el accidente en la orilla lo llevó a emitir una recomendación clara a sus seguidores.

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Su mensaje también dejó ver que el influencer consideró exigente el recorrido final fuera del agua. La frase “muy extremo” resumió su percepción sobre la salida por las piedras, luego de sufrir la lesión que mostró en redes sociales.

Mario Irivarren probó foil drive por primera vez en Barranco, pero el regreso a la orilla terminó con una lesión y una advertencia para sus seguidores.