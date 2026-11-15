Papa León XIV se despide de Perú: ¿A qué hora el sucesor de Pedro se va del país de regreso al Vaticano?

León XIV protagonizará un hecho inédito al presidir la primera misa papal en la Amazonía peruana. La ceremonia reunirá en Pucallpa a fieles y representantes de comunidades indígenas. (Andina)

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El papa León XIV cerrará este lunes 16 de noviembre su visita apostólica a Perú con una agenda concentrada en Callao y Lima, que incluirá una visita a una casa de acogida, una misa en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia oficial previa a su vuelo de regreso a Roma.

La salida del pontífice está prevista para las 13:45 horas desde la Base Aérea del Callao, sede del Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. El programa difundido por la Santa Sede indica que arribará al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre a las 10:25 horas, tras concluir su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú.

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Para quienes busquen acompañar las últimas actividades, la principal oportunidad pública será la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Las autoridades no han informado una ruta abierta al público para el traslado final entre Las Palmas y el Callao, por lo que se recomienda no acudir a vías de circulación de la comitiva ni a accesos restringidos.

Pucallpa recibirá al papa León XIV este domingo 15 de noviembre, en una visita inédita para la Amazonía peruana: el pontífice dialogará con pueblos indígenas y presidirá una misa en La Videnita. (Andina)

La despedida oficial será a las 13:15 horas en la Base Aérea del Callao

La jornada comenzará a las 08:30 horas con la visita de León XIV al personal y a las personas asistidas en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. El encuentro será de carácter institucional y forma parte de las actividades programadas antes de la misa de cierre.

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A las 10:30 horas, el Papa presidirá la celebración eucarística en Las Palmas, que será su última misa en territorio peruano. La ceremonia incluirá una homilía y concentrará el mayor número de asistentes de la jornada, bajo un dispositivo especial de seguridad, control de accesos y transporte público.

El calendario oficial fija la ceremonia de despedida para las 13:15 horas en la Base Aérea del Callao. Media hora después, a las 13:45 horas, partirá el vuelo papal rumbo a Roma. El terminal militar no estará habilitado como un espacio de concentración pública para despedir al pontífice.

La Base Aérea del Callao será escenario de la ceremonia de despedida del papa, prevista para las 13:15 horas. A las 13:45, el pontífice abordará el vuelo rumbo a Roma. El terminal militar permanecerá restringido para las actividades protocolares y no recibirá público.

No hay un recorrido público confirmado entre Surco y el Callao

Hasta la tarde del domingo 15 de noviembre, las autoridades no habían difundido las calles exactas por las que circulará León XIV tras la misa de Las Palmas, ni los horarios de paso de su comitiva por avenidas de Lima o Callao.

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Esa ausencia de información impide asegurar un punto específico desde el cual los fieles puedan ver el vehículo papal en el trayecto hacia la Base Aérea del Callao. La Policía Nacional del Perú (PNP) pidió respetar los cercos de seguridad, no ingresar a vías asignadas a la comitiva y evitar seguir los vehículos oficiales.

La recomendación oficial apunta a que el público permanezca en las áreas habilitadas para la misa y siga las instrucciones de los agentes desplegados. El operativo previsto para Las Palmas contempla cerca de 5.000 policías durante la celebración y controles en los accesos al recinto.

Un eclesiástico presenta la corona de la Virgen Inmaculada de Chiclayo ante el papa León XIV durante una ceremonia litúrgica.

Las vías cerradas rodean la Base Aérea Las Palmas

La Municipalidad Metropolitana de Lima estableció un cierre total de tránsito alrededor de Las Palmas desde las 20:00 horas del domingo 15 hasta las 20:00 horas del lunes 16 de noviembre. La medida alcanza sectores de Barranco, Santiago de Surco y Chorrillos.

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Las restricciones comprenden la Vía Expresa Sur, entre la avenida República de Panamá y la avenida Los Próceres. También estarán cerradas la avenida Los Próceres, en el tramo hacia Guardia Civil Norte; Guardia Civil Norte y Guardia Civil Sur; y la avenida Guardia Civil hasta el óvalo La Curva de Villa.

Un mapa de la ATU detalla las rutas de transporte público y los accesos peatonales hacia la Base Aérea Las Palmas en Santiago de Surco, Lima, con motivo de la misa del papa León XIV. (Foto: Municipalidad de Surco)

El perímetro continuará por la avenida Paseo de la República, entre el óvalo La Curva de Villa y la avenida Escuela Militar; la avenida Escuela Militar hasta Francisco Bolognesi; Francisco Bolognesi hasta República de Panamá; y República de Panamá hasta la Vía Expresa Sur. Las calles ubicadas dentro de ese cuadrante también tendrán restricciones durante el operativo.

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La comuna habilitó rutas alternas para mantener el tránsito. En dirección de norte a sur, los conductores podrán usar la avenida Paseo de la República, la subida de Armendáriz, el Circuito de Playas, el Malecón Grau y la avenida Prolongación Huaylas. Para el recorrido de sur a norte se aplicará el trayecto inverso. También se planteó una opción por la Panamericana Sur y la avenida Alfredo Benavides.

Metro gratuito y rutas especiales para llegar a la misa

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso que la Línea 1 del Metro de Lima opere de forma gratuita durante 24 horas, desde las 22:00 del domingo 15 hasta las 22:00 del lunes 16. La medida contempla viajes adicionales y atención ininterrumpida para facilitar el desplazamiento de los asistentes.

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitó ocho rutas especiales de buses convencionales desde distintos puntos de Lima y Callao. Los servicios iniciarán sus recorridos de ida durante la madrugada y hasta las 08:00 horas, antes del comienzo de la misa.

Un cronograma detalla los intervalos de paso y el total de 316 carreras del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima para la jornada del domingo 15 de noviembre. (Foto: Línea 1 del Metro de Lima)

Los asistentes deberán considerar que el acceso a Las Palmas estará sujeto a los filtros de seguridad instalados por la PNP. Las autoridades recomendaron no acudir en vehículos particulares a las zonas restringidas, identificar las salidas y puntos de atención médica, y prever agua, protección ante el sol y tiempo suficiente para el ingreso.

El pronóstico oficial prevé que la temperatura alcance los 30 °C durante la celebración en Surco. La última actividad pública del pontífice será la misa de las 10:30 horas; luego se trasladará bajo medidas de seguridad hacia el Callao para cumplir con la despedida protocolar y abordar el vuelo que lo llevará de regreso a Italia.

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