Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 15 de noviembre de 2026

Un conductor consulta tarifas en su teléfono móvil junto a un surtidor con avisos de Osinergmin y Facilito en una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores que planean cargar combustible este domingo 15 de noviembre encontrarán diferencias de hasta S/ 7,60 por galón entre estaciones de servicio de Lima, según los valores declarados en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La brecha se observó en el gasohol premium, aunque otros productos también mostraron variaciones relevantes entre distritos.

La consulta de precios permite revisar las tarifas de GNV, GLP vehicular, diésel y gasoholes de las estaciones registradas en el sistema. La plataforma incluye filtros por departamento, provincia y distrito, además de información sobre la disponibilidad de cada producto en los establecimientos.

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Los valores son referenciales y pueden cambiar durante el día. Por esa razón, antes de efectuar el pago, los usuarios deben verificar la hora de la última actualización en Facilito y confirmar que el monto indicado en el surtidor coincida con el precio informado por el grifo. La disponibilidad también puede modificarse en pocas horas, en especial en estaciones con alta demanda.

Un usuario consulta las tarifas de gasolina, diésel y GLP en un teléfono móvil frente a una estación de servicio supervisada por Osinergmin en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho registraron algunas de las tarifas más bajas de gasohol regular

El gasohol regular se vendió por debajo de S/ 20 por galón en varios puntos de Lima. Comas, Lurigancho, Breña y San Juan de Lurigancho concentraron algunas de las referencias más bajas de la jornada, aunque los precios también variaron dentro de un mismo distrito.

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En Comas, el valor declarado osciló entre S/ 18,56 y S/ 23,49 por galón. En Lurigancho, los precios partieron de S/ 18,79 y llegaron a S/ 22,76. Breña registró montos desde S/ 19,15 hasta S/ 21,99, mientras que en San Juan de Lurigancho el rango fue de S/ 19,39 a S/ 23,99.

Ancón también presentó una oferta por debajo de S/ 21, con precios desde S/ 20 hasta S/ 22,99 por galón. Entre el menor monto encontrado en Comas y el precio máximo informado en San Juan de Lurigancho hubo una diferencia de S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con una carga de 12 galones, la brecha puede representar S/ 65,16.

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Una señal del sistema Facilito de Osinergmin indica las distancias hacia estaciones de combustible en una avenida de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium alcanzó S/ 27,99 por galón en La Molina

La mayor diferencia de precios entre los combustibles consultados correspondió al gasohol premium. El valor más bajo se ubicó en Ate, con S/ 20,39 por galón, mientras que el más alto llegó a S/ 27,99 en La Molina. La distancia entre ambos extremos fue de S/ 7,60.

En Ate, las estaciones declararon precios de entre S/ 20,39 y S/ 26,99. Villa El Salvador registró montos desde S/ 20,79 hasta S/ 24,25, mientras que en Jesús María los valores partieron de S/ 20,79 y llegaron a S/ 24,99 por galón.

Chorrillos ofreció este combustible desde S/ 21,48 hasta S/ 26,99, y El Agustino tuvo referencias de entre S/ 21,49 y S/ 26,99. En La Molina, los precios comenzaron en S/ 21,99 y alcanzaron el máximo de S/ 27,99 por galón. Una carga de 12 galones puede implicar una diferencia de S/ 91,20, según el establecimiento elegido.

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Un mapa de Lima y una tableta con la aplicación Facilito de Osinergmin presentan la ubicación de estaciones de servicio para distintos tipos de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV superó los S/ 30 por galón en Ancón

El diésel B5 S-50 UV presentó precios desde S/ 23,09 por galón en las referencias generales de la plataforma. Sin embargo, la consulta por distritos mostró valores por encima de S/ 30 en Ancón. Este combustible incide de forma directa en los costos de operación de camionetas, taxis, vehículos de reparto y unidades de carga.

En Ancón, las tarifas fueron de S/ 24,19 a S/ 30,36 por galón. Cieneguilla registró valores desde S/ 23,90 hasta S/ 26,50, mientras que San Juan de Lurigancho reportó precios de entre S/ 23,89 y S/ 27,99. En Independencia, el rango se ubicó entre S/ 24,30 y S/ 27,99.

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San Miguel tuvo montos desde S/ 25,69 hasta S/ 28,09 por galón. La diferencia entre el menor precio declarado en San Juan de Lurigancho y el máximo de Ancón fue de S/ 6,47 por galón. Para una unidad que necesita 15 galones, esa brecha equivale a S/ 97,05. Antes de desplazarse hacia una estación más económica, conviene evaluar el recorrido, el tráfico y el consumo que demandará el traslado.

Varios surtidores de una estación de servicio en Lima exhiben diferentes opciones de combustible para los vehículos en espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP se comercializan con unidades de medida distintas

El Gas Natural Vehicular (GNV) se comercializa por metro cúbico, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se vende por galón. Esa diferencia impide una comparación directa con las tarifas del diésel o de los gasoholes, que se expresan por galón.

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Facilito permite ubicar las estaciones que ofrecen GNV o GLP, además de revisar la disponibilidad declarada. Esta información resulta útil para los propietarios de vehículos convertidos, ya que no todos los grifos comercializan ambos productos y las existencias pueden cambiar a lo largo de la jornada.

El precio final de los combustibles depende de los costos de transporte, el abastecimiento de cada zona, la demanda local, la competencia entre estaciones y los gastos operativos. Estos factores explican que dos establecimientos cercanos puedan exhibir diferencias de varios soles por galón o por metro cúbico.

Un mapa urbano de Lima compara los precios de referencia de los combustibles en siete distritos de la capital peruana junto con el logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar tarifas y planificar recorridos puede reducir el gasto mensual

La comparación previa de precios puede ayudar a ordenar el presupuesto destinado al vehículo. Los conductores pueden revisar los establecimientos próximos, confirmar que tengan existencias y verificar la hora de actualización antes de decidir dónde abastecerse.

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El mantenimiento también influye en el consumo. Mantener la presión adecuada de los neumáticos, revisar filtros e inyectores y evitar transportar carga innecesaria permite reducir el gasto de combustible. La planificación de rutas con menos desvíos, congestión y tiempo de espera también puede mejorar el rendimiento.

Un surtidor de combustible en Lima exhibe en su pantalla digital las tarifas de gasohol, diésel y gas supervisadas por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aceleraciones bruscas, las frenadas frecuentes y mantener el motor encendido durante largos periodos sin avanzar elevan el consumo. La consulta de precios en la plataforma de Osinergmin, junto con la verificación de la disponibilidad y el cuidado del vehículo, permite calcular con mayor precisión el costo de cada recorrido.