Perú

Perú y el camino a Rusia 2018: Cómo Perú pasó de los últimos puestos al Mundial de Rusia 2018

La apuesta por Tapia, Flores, Trauco y otros futbolistas permitió consolidar una estructura que resistió las primeras derrotas y alcanzó el último cupo sudamericano

El jugador peruano Jefferson Farfán chuta a la portería en el partido disputado contra Francia en el Ekaterinburg Arena, Rusia. 21 jun 2018. REUTERS/Jason Cairnduff
El jugador peruano Jefferson Farfán chuta a la portería en el partido disputado contra Francia en el Ekaterinburg Arena, Rusia. 21 jun 2018. REUTERS/Jason Cairnduff
Guardar

Perú regresará a una Copa del Mundo después de 36 años cuando enfrente a Dinamarca el 16 de junio de 2018 en Saransk, por el Grupo C de Rusia. La selección había disputado por última vez el torneo en España 1982 y cerró una ausencia que atravesó a varias generaciones de hinchas.

El retorno fue el resultado de un proceso que comenzó en 2015 con la contratación del argentino Ricardo Gareca. El entrenador asumió en un contexto de resultados adversos, renovó la base del plantel y consolidó una propuesta apoyada en la circulación de la pelota, la presión y la confianza en futbolistas que hasta entonces tenían poca experiencia internacional.

PUBLICIDAD

Gareca llegó con una referencia difícil de separar de su historia personal. El 23 de junio de 1985, como delantero de Argentina, marcó el segundo gol del empate 2-2 ante Perú en el estadio Monumental, un resultado que dejó a la selección peruana sin posibilidades de clasificar al Mundial de México 1986. Tres décadas más tarde, fue el técnico que condujo su regreso al máximo torneo.

Christian Cueva con la selección peruana en un partido de las Eliminatorias Rusia 2018. | Foto: AFP
Christian Cueva con la selección peruana en un partido de las Eliminatorias Rusia 2018. | Foto: AFP

La contratación de Gareca coincidió con una etapa de cambios en la Federación Peruana de Fútbol

La Federación Peruana de Fútbol presentó al entrenador a comienzos de marzo de 2015. Edwin Oviedo acababa de asumir la presidencia de la entidad y Juan Carlos Oblitas ocupó la gerencia deportiva. Desde ese puesto, el exseleccionador promovió la llegada de Gareca, quien ya conocía el fútbol peruano por su paso como técnico de Universitario.

PUBLICIDAD

El inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018 no anticipó una recuperación rápida. Perú perdió 2-0 ante Colombia en Barranquilla, cayó 4-3 frente a Chile en Lima y apenas logró una victoria en las primeras seis fechas. El triunfo 1-0 contra Paraguay ofreció un alivio, aunque después llegaron la derrota 3-0 ante Brasil, el empate 2-2 con Venezuela y la caída 1-0 frente a Uruguay.

Perú obtuvo cuatro puntos de los primeros 18 en juego, una campaña que lo dejó lejos de los puestos de clasificación. El equipo todavía buscaba una formación estable y sufría dificultades para sostener los partidos. La presión sobre el cuerpo técnico aumentó, pero la dirigencia mantuvo el respaldo al entrenador y evitó un cambio de rumbo en pleno torneo.

El uniforme alterno (camiseta y short rojos) fue utilizado para el único triunfo de Perú en Rusia 2018. Coincidentemente, fue contra Australia
El uniforme alterno (camiseta y short rojos) fue utilizado para el único triunfo de Perú en Rusia 2018. Coincidentemente, fue contra Australia

La Copa América Centenario aceleró la renovación del seleccionado

La Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos en 2016, permitió a Gareca profundizar modificaciones en el plantel. Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Carlos Zambrano dejaron de ser convocados de forma regular, mientras que futbolistas como Renato Tapia, Miguel Trauco y Edison Flores ganaron espacio dentro de la estructura del equipo.

Perú terminó primero del Grupo B con siete puntos y dejó eliminado a Brasil. El recorrido concluyó en los cuartos de final, tras una derrota por penales ante Colombia, pero el equipo mostró una organización distinta. La selección encontró una base con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Trauco en defensa; Tapia y Yoshimar Yotún en el mediocampo.

La campaña también tuvo un efecto reglamentario que resultó decisivo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la sanción a Bolivia por la alineación irregular de Nelson Cabrera y Perú recibió los tres puntos del partido que había perdido 2-0 en La Paz. Aquella resolución se combinó con un triunfo frente a Ecuador y un empate ante Argentina en Lima, resultados que mantuvieron al equipo dentro de la disputa.

Christian Cueva exhorta a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a no alterar el orden de la sede de la selección nacional. - Crédito: AFP
Christian Cueva exhorta a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a no alterar el orden de la sede de la selección nacional. - Crédito: AFP

La derrota ante Brasil abrió una racha que llevó a Perú al repechaje

El 15 de noviembre de 2016, Perú perdió 2-0 ante Brasil en Lima. Desde esa noche, el equipo inició una secuencia sin derrotas que modificó su posición en la tabla. Empató 2-2 con Venezuela, venció 2-1 a Uruguay y Bolivia, y consiguió un triunfo 2-1 sobre Ecuador en Quito, una plaza donde nunca había ganado por Eliminatorias.

La selección llegó a las dos últimas jornadas en zona de clasificación, aunque todavía debía enfrentar a Argentina y Colombia. El empate 0-0 en la Bombonera sostuvo las opciones peruanas. La última fecha, en Lima, tuvo un desarrollo cambiante: Colombia se puso en ventaja y Paolo Guerrero igualó con un tiro libre indirecto que David Ospina tocó antes de que la pelota ingresara al arco.

El 1-1 dejó a Perú en el quinto puesto y lo envió al repechaje intercontinental contra Nueva Zelanda. Guerrero, capitán y máximo referente ofensivo, no pudo disputar esa serie por una suspensión provisional derivada de un resultado analítico adverso en un control antidopaje realizado después del partido ante Argentina, el 5 de octubre de 2017.

Sergio Peña - Segunda División de Turquía – Sakaryaspor – André Carrillo – Perú – deportes – 11 marzo
El futuro de los futbolistas involucrados permanece incierto. Peña juega en Turquía, Trauco negocia con clubes del Perú y Zambrano aún no confirma su próximo destino. (Facebook / Selección Peruana de Fútbol)

Jefferson Farfán y Christian Ramos sellaron el pasaje a Rusia

Sin Guerrero, Jefferson Farfán asumió un papel central en el ataque. Perú empató 0-0 en Wellington el 11 de noviembre y resolvió la clasificación cuatro días más tarde en el Estadio Nacional de Lima. Farfán abrió el marcador y Christian Ramos convirtió el segundo gol para el 2-0 que aseguró el quinto cupo sudamericano rumbo a Rusia.

El resultado completó una espera de 36 años. Perú había participado en los Mundiales de Uruguay 1930, México 1970, Argentina 1978 y España 1982. La clasificación para Rusia representó su quinta presencia en el torneo y devolvió al seleccionado a una competencia que gran parte de su plantel solo conocía por registros televisivos.

El equipo llegó al Mundial con 15 partidos sin derrotas, entre compromisos oficiales y amistosos, con 10 victorias y cinco empates. La situación de Guerrero también cambió antes del debut: la Justicia suiza suspendió de manera temporal la sanción que pesaba sobre el delantero, lo que le permitió integrar la convocatoria. El capitán reapareció con dos goles en el 3-0 ante Arabia Saudita y quedó disponible para acompañar a una generación que recuperó el lugar de Perú en una Copa del Mundo.

Jefferson Farfán y Ricardo Gareca clasificaron a la Copa del Mundo Rusia 2018 y fueron subcampeones en la Copa América 2019 juntos.
Jefferson Farfán y Ricardo Gareca clasificaron a la Copa del Mundo Rusia 2018 y fueron subcampeones en la Copa América 2019 juntos - Créditos: Getty Images.

La cronología que llevó a Perú al repechaje y a la clasificación en Lima

Perú inició las Eliminatorias Sudamericanas con derrotas ante Colombia y Chile, y sumó su primer triunfo contra Paraguay en la tercera fecha. El equipo de Ricardo Gareca cerró 2015 con una caída frente a Brasil y retomó la competencia en marzo de 2016 con un empate ante Venezuela y una derrota ante Uruguay. Tras seis jornadas, acumulaba cuatro puntos y ocupaba los últimos puestos.

(EFE)
(EFE)

La Copa América Centenario y la incorporación de futbolistas como Renato Tapia, Miguel Trauco y Edison Flores precedieron a la recuperación. Perú volvió a ganar en septiembre de 2016 ante Bolivia y Ecuador, aunque luego perdió frente a Argentina y Brasil. Desde el 2-0 ante el seleccionado brasileño, el 15 de noviembre de 2016, no volvió a caer en la competencia clasificatoria.

En 2017, la selección empató con Venezuela, derrotó a Uruguay, Bolivia y Ecuador, igualó sin goles ante Argentina en Buenos Aires y cerró las Eliminatorias con un 1-1 frente a Colombia en Lima. El gol de Paolo Guerrero en la última fecha aseguró el quinto puesto y el repechaje ante Nueva Zelanda. Perú empató 0-0 en Wellington y, el 15 de noviembre, venció 2-0 en el Estadio Nacional con tantos de Jefferson Farfán y Christian Ramos para clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Perú vs. Nueva Zelanda

Partidos y resultados de Perú en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018

  • 8 de octubre de 2015: Colombia 2-0 Perú
  • 13 de octubre de 2015: Perú 3-4 Chile
  • 13 de noviembre de 2015: Perú 1-0 Paraguay
  • 17 de noviembre de 2015: Brasil 3-0 Perú
  • 24 de marzo de 2016: Perú 2-2 Venezuela
  • 29 de marzo de 2016: Uruguay 1-0 Perú
  • 1 de septiembre de 2016: Bolivia 0-3 Perú
    • El resultado en cancha fue 2-0 para Bolivia. El Tribunal de Arbitraje Deportivo otorgó después el 3-0 a Perú por la inclusión irregular de Nelson Cabrera.
  • 6 de septiembre de 2016: Perú 2-1 Ecuador
  • 6 de octubre de 2016: Perú 2-2 Argentina
  • 11 de octubre de 2016: Chile 2-1 Perú
  • 15 de noviembre de 2016: Perú 0-2 Brasil
  • 23 de marzo de 2017: Venezuela 2-2 Perú
  • 28 de marzo de 2017: Perú 2-1 Uruguay
  • 31 de agosto de 2017: Perú 2-1 Bolivia
  • 5 de septiembre de 2017: Ecuador 1-2 Perú
  • 5 de octubre de 2017: Argentina 0-0 Perú
  • 10 de octubre de 2017: Perú 1-1 Colombia
  • 11 de noviembre de 2017: Nueva Zelanda 0-0 Perú, repechaje de ida
  • 15 de noviembre de 2017: Perú 2-0 Nueva Zelanda, repechaje de vuelta

Temas Relacionados

PerúSelección peruana de fútbolIPDRusia 2018Federación Peruana de Fútbolperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY domingo 15 de noviembre: Su Santidad visita Cusco y la Amazonía en su penúltima jornada

Sigue en vivo las actividades del Sumo Pontífice en su penúltima jornada en el país. Hoy recorrerá Cusco y Pucallpa para cerrar su visita en Lima este lunes 16 de noviembre

Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY domingo 15 de noviembre: Su Santidad visita Cusco y la Amazonía en su penúltima jornada

El papa León XIV celebrará su última misa en Perú: todo lo que debes saber para asistir mañana a Las Palmas

La ceremonia litúrgica de cierre de la visita apostólica se realizará el lunes 16 de noviembre desde las 10:30 de la mañana en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco

El papa León XIV celebrará su última misa en Perú: todo lo que debes saber para asistir mañana a Las Palmas

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy domingo 15 de noviembre

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales </p>

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy domingo 15 de noviembre

Mañana 16 de noviembre será el último día no laborable por la visita del papa León XIV

El papa León XIV regresa a Lima esta noche del 15 de noviembre para despedirse del Perú este lunes con una misa que promete ser multitudinaria

Mañana 16 de noviembre será el último día no laborable por la visita del papa León XIV

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La cartelera dominical combina el duelo definitorio entre Sporting Cristal y Alianza Atlético con cruces de Liga 1, Liga 2, Copa Perú y competencias internacionales

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Qué lujo poder conocerte”

Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Qué lujo poder conocerte”

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno

Diana Sánchez revive su emoción en la vigilia juvenil con el papa León XIV: “Me fui a casa con el corazón llenito de amor”

Mario Irivarren sufre accidente en el mar y enciende las alarmas tras mostrar su lesión: “Muy extremo”

Tania Libertad deleitó con su voz al papa Léon XIV en los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo

DEPORTES

Alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: posibles titulares del partido por final de Copa de la Liga 2026

Alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: posibles titulares del partido por final de Copa de la Liga 2026

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por final de la Copa de la Liga 2026

Nayeli Yábar vuelve a responder con carácter en Alianza Lima: ingresó como revulsiva frente a San Martín con sustancial aporte

Alianza Lima vs San Martín 1-3: resumen del triunfo ‘santo’ en partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27