Perú y el camino a Rusia 2018: Cómo Perú pasó de los últimos puestos al Mundial de Rusia 2018

El jugador peruano Jefferson Farfán chuta a la portería en el partido disputado contra Francia en el Ekaterinburg Arena, Rusia. 21 jun 2018. REUTERS/Jason Cairnduff

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Perú regresará a una Copa del Mundo después de 36 años cuando enfrente a Dinamarca el 16 de junio de 2018 en Saransk, por el Grupo C de Rusia. La selección había disputado por última vez el torneo en España 1982 y cerró una ausencia que atravesó a varias generaciones de hinchas.

El retorno fue el resultado de un proceso que comenzó en 2015 con la contratación del argentino Ricardo Gareca. El entrenador asumió en un contexto de resultados adversos, renovó la base del plantel y consolidó una propuesta apoyada en la circulación de la pelota, la presión y la confianza en futbolistas que hasta entonces tenían poca experiencia internacional.

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Gareca llegó con una referencia difícil de separar de su historia personal. El 23 de junio de 1985, como delantero de Argentina, marcó el segundo gol del empate 2-2 ante Perú en el estadio Monumental, un resultado que dejó a la selección peruana sin posibilidades de clasificar al Mundial de México 1986. Tres décadas más tarde, fue el técnico que condujo su regreso al máximo torneo.

Christian Cueva con la selección peruana en un partido de las Eliminatorias Rusia 2018. | Foto: AFP

La contratación de Gareca coincidió con una etapa de cambios en la Federación Peruana de Fútbol

La Federación Peruana de Fútbol presentó al entrenador a comienzos de marzo de 2015. Edwin Oviedo acababa de asumir la presidencia de la entidad y Juan Carlos Oblitas ocupó la gerencia deportiva. Desde ese puesto, el exseleccionador promovió la llegada de Gareca, quien ya conocía el fútbol peruano por su paso como técnico de Universitario.

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El inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018 no anticipó una recuperación rápida. Perú perdió 2-0 ante Colombia en Barranquilla, cayó 4-3 frente a Chile en Lima y apenas logró una victoria en las primeras seis fechas. El triunfo 1-0 contra Paraguay ofreció un alivio, aunque después llegaron la derrota 3-0 ante Brasil, el empate 2-2 con Venezuela y la caída 1-0 frente a Uruguay.

Perú obtuvo cuatro puntos de los primeros 18 en juego, una campaña que lo dejó lejos de los puestos de clasificación. El equipo todavía buscaba una formación estable y sufría dificultades para sostener los partidos. La presión sobre el cuerpo técnico aumentó, pero la dirigencia mantuvo el respaldo al entrenador y evitó un cambio de rumbo en pleno torneo.

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El uniforme alterno (camiseta y short rojos) fue utilizado para el único triunfo de Perú en Rusia 2018. Coincidentemente, fue contra Australia

La Copa América Centenario aceleró la renovación del seleccionado

La Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos en 2016, permitió a Gareca profundizar modificaciones en el plantel. Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Carlos Zambrano dejaron de ser convocados de forma regular, mientras que futbolistas como Renato Tapia, Miguel Trauco y Edison Flores ganaron espacio dentro de la estructura del equipo.

Perú terminó primero del Grupo B con siete puntos y dejó eliminado a Brasil. El recorrido concluyó en los cuartos de final, tras una derrota por penales ante Colombia, pero el equipo mostró una organización distinta. La selección encontró una base con Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Trauco en defensa; Tapia y Yoshimar Yotún en el mediocampo.

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La campaña también tuvo un efecto reglamentario que resultó decisivo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la sanción a Bolivia por la alineación irregular de Nelson Cabrera y Perú recibió los tres puntos del partido que había perdido 2-0 en La Paz. Aquella resolución se combinó con un triunfo frente a Ecuador y un empate ante Argentina en Lima, resultados que mantuvieron al equipo dentro de la disputa.

Christian Cueva exhorta a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a no alterar el orden de la sede de la selección nacional. - Crédito: AFP

La derrota ante Brasil abrió una racha que llevó a Perú al repechaje

El 15 de noviembre de 2016, Perú perdió 2-0 ante Brasil en Lima. Desde esa noche, el equipo inició una secuencia sin derrotas que modificó su posición en la tabla. Empató 2-2 con Venezuela, venció 2-1 a Uruguay y Bolivia, y consiguió un triunfo 2-1 sobre Ecuador en Quito, una plaza donde nunca había ganado por Eliminatorias.

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La selección llegó a las dos últimas jornadas en zona de clasificación, aunque todavía debía enfrentar a Argentina y Colombia. El empate 0-0 en la Bombonera sostuvo las opciones peruanas. La última fecha, en Lima, tuvo un desarrollo cambiante: Colombia se puso en ventaja y Paolo Guerrero igualó con un tiro libre indirecto que David Ospina tocó antes de que la pelota ingresara al arco.

El 1-1 dejó a Perú en el quinto puesto y lo envió al repechaje intercontinental contra Nueva Zelanda. Guerrero, capitán y máximo referente ofensivo, no pudo disputar esa serie por una suspensión provisional derivada de un resultado analítico adverso en un control antidopaje realizado después del partido ante Argentina, el 5 de octubre de 2017.

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El futuro de los futbolistas involucrados permanece incierto. Peña juega en Turquía, Trauco negocia con clubes del Perú y Zambrano aún no confirma su próximo destino. (Facebook / Selección Peruana de Fútbol)

Jefferson Farfán y Christian Ramos sellaron el pasaje a Rusia

Sin Guerrero, Jefferson Farfán asumió un papel central en el ataque. Perú empató 0-0 en Wellington el 11 de noviembre y resolvió la clasificación cuatro días más tarde en el Estadio Nacional de Lima. Farfán abrió el marcador y Christian Ramos convirtió el segundo gol para el 2-0 que aseguró el quinto cupo sudamericano rumbo a Rusia.

El resultado completó una espera de 36 años. Perú había participado en los Mundiales de Uruguay 1930, México 1970, Argentina 1978 y España 1982. La clasificación para Rusia representó su quinta presencia en el torneo y devolvió al seleccionado a una competencia que gran parte de su plantel solo conocía por registros televisivos.

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El equipo llegó al Mundial con 15 partidos sin derrotas, entre compromisos oficiales y amistosos, con 10 victorias y cinco empates. La situación de Guerrero también cambió antes del debut: la Justicia suiza suspendió de manera temporal la sanción que pesaba sobre el delantero, lo que le permitió integrar la convocatoria. El capitán reapareció con dos goles en el 3-0 ante Arabia Saudita y quedó disponible para acompañar a una generación que recuperó el lugar de Perú en una Copa del Mundo.

Jefferson Farfán y Ricardo Gareca clasificaron a la Copa del Mundo Rusia 2018 y fueron subcampeones en la Copa América 2019 juntos - Créditos: Getty Images.

La cronología que llevó a Perú al repechaje y a la clasificación en Lima

Perú inició las Eliminatorias Sudamericanas con derrotas ante Colombia y Chile, y sumó su primer triunfo contra Paraguay en la tercera fecha. El equipo de Ricardo Gareca cerró 2015 con una caída frente a Brasil y retomó la competencia en marzo de 2016 con un empate ante Venezuela y una derrota ante Uruguay. Tras seis jornadas, acumulaba cuatro puntos y ocupaba los últimos puestos.

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(EFE)

La Copa América Centenario y la incorporación de futbolistas como Renato Tapia, Miguel Trauco y Edison Flores precedieron a la recuperación. Perú volvió a ganar en septiembre de 2016 ante Bolivia y Ecuador, aunque luego perdió frente a Argentina y Brasil. Desde el 2-0 ante el seleccionado brasileño, el 15 de noviembre de 2016, no volvió a caer en la competencia clasificatoria.

En 2017, la selección empató con Venezuela, derrotó a Uruguay, Bolivia y Ecuador, igualó sin goles ante Argentina en Buenos Aires y cerró las Eliminatorias con un 1-1 frente a Colombia en Lima. El gol de Paolo Guerrero en la última fecha aseguró el quinto puesto y el repechaje ante Nueva Zelanda. Perú empató 0-0 en Wellington y, el 15 de noviembre, venció 2-0 en el Estadio Nacional con tantos de Jefferson Farfán y Christian Ramos para clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Partidos y resultados de Perú en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018

8 de octubre de 2015: Colombia 2-0 Perú

13 de octubre de 2015: Perú 3-4 Chile

13 de noviembre de 2015: Perú 1-0 Paraguay

17 de noviembre de 2015: Brasil 3-0 Perú

24 de marzo de 2016: Perú 2-2 Venezuela

29 de marzo de 2016: Uruguay 1-0 Perú

1 de septiembre de 2016: Bolivia 0-3 Perú El resultado en cancha fue 2-0 para Bolivia. El Tribunal de Arbitraje Deportivo otorgó después el 3-0 a Perú por la inclusión irregular de Nelson Cabrera.

6 de septiembre de 2016: Perú 2-1 Ecuador

6 de octubre de 2016: Perú 2-2 Argentina

11 de octubre de 2016: Chile 2-1 Perú

15 de noviembre de 2016: Perú 0-2 Brasil

23 de marzo de 2017: Venezuela 2-2 Perú

28 de marzo de 2017: Perú 2-1 Uruguay

31 de agosto de 2017: Perú 2-1 Bolivia

5 de septiembre de 2017: Ecuador 1-2 Perú

5 de octubre de 2017: Argentina 0-0 Perú

10 de octubre de 2017: Perú 1-1 Colombia

11 de noviembre de 2017: Nueva Zelanda 0-0 Perú, repechaje de ida

15 de noviembre de 2017: Perú 2-0 Nueva Zelanda, repechaje de vuelta