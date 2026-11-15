Efemérides hoy 15 en Perú: A nueve años de la clasificación de Perú a Rusia 2018

Un grupo de futbolistas con la camiseta de la selección peruana celebra en el campo de juego la clasificación del equipo nacional a una Copa Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 15 de noviembre reúne episodios de la historia peruana que van desde la irrupción española en los Andes hasta el regreso de la selección nacional a una Copa del Mundo. La jornada remite a Francisco Pizarro, a la persecución religiosa en el virreinato, a figuras de la música y la lucha campesina, y a la protección de la vicuña.

La llegada de Pizarro a Cajamarca ocurrió el 15 de noviembre de 1532, cuando Atahualpa acababa de imponerse en la guerra civil que dividió al Imperio Inca. Al día siguiente, el 16 de noviembre, las fuerzas españolas tendieron una emboscada en la plaza de la ciudad y capturaron al gobernante inca, en un hecho que alteró el equilibrio político de la región.

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Atahualpa ofreció llenar una habitación de oro y dos de plata a cambio de recuperar su libertad. El rescate fue reunido, pero el inca enfrentó acusaciones de idolatría, rebelión y otros cargos formulados por los conquistadores. Tras aceptar el bautismo para evitar la hoguera, murió por garrote el 26 de julio de 1533. La captura de Atahualpa abrió la etapa decisiva de la conquista española del Perú.

Una composición de objetos patrimoniales, deportivos y textiles sobre mapas andinos reúne distintos momentos de la memoria histórica peruana asociados al 15 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada a Cajamarca precedió a la captura que cambió el curso del Imperio Inca

La caída de Atahualpa no supuso una desaparición inmediata de las estructuras andinas. Sin embargo, dejó sin su principal autoridad al imperio y facilitó el avance de las tropas españolas hacia el Cusco. Las alianzas con pueblos enfrentados a los incas también resultaron determinantes en ese proceso de ocupación y disputa territorial.

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La ejecución de Atahualpa, tras su condena por los conquistadores, simbolizó la caída del imperio inca bajo el dominio español. (Greene, A. B.)

La fecha tiene otra referencia vinculada con el control religioso durante el virreinato. El 15 de noviembre de 1573, Mateo Salado fue ejecutado en Lima durante el primer auto de fe organizado por la Inquisición en el Perú. El francés había sido acusado de luteranismo y de sostener creencias consideradas contrarias a la doctrina católica.

Salado había vivido cerca de una huaca prehispánica situada en el actual distrito limeño de Pueblo Libre. Los registros de la época lo describen como un hombre marginal, de conducta religiosa heterodoxa y crítico de prácticas católicas. Fue declarado hereje y murió en la hoguera. Su caso suele ser identificado como el primer ajusticiamiento de la Inquisición en el virreinato peruano.

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El Qorikancha fue el principal templo dedicado al Sol en el Imperio Inca. Facebook

Mateo Salado murió en el primer auto de fe realizado por la Inquisición en Lima

También el 15 de noviembre nació, en 1569, Álvaro Alonso Barba, sacerdote y metalúrgico español cuya obra quedó asociada con el desarrollo de las técnicas extractivas en los territorios coloniales. Su trayectoria combinó la actividad religiosa con el estudio de los minerales y los procedimientos empleados para obtener metales.

En 1640 publicó Arte de los metales, un tratado dedicado a la extracción, fundición y refinación de oro y plata. El texto recogió conocimientos sobre la minería de su tiempo y difundió el método de los cazos, utilizado para el beneficio de la plata. La obra tuvo circulación fuera de América y fue traducida a otros idiomas.

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El calendario del 15 de noviembre incluye, además, los nacimientos de músicos ligados a distintas etapas de la cultura peruana. Polito Bedoya, nacido en el Callao en 1911, inició su actividad artística durante la niñez. Fue tenor lírico, pianista, director de orquesta y docente, con presencia en escenarios, radios y colegios.

Ante la mirada de cientos, Mateo Salado fue quemado vivo en el primer auto de fe de Lima, un evento organizado por la Inquisición para castigar con severidad las disidencias religiosas. (Imagen Generada por IA)

La música peruana recuerda a Polito Bedoya y a Segundo Campoverde Celi

Bedoya integró la compañía Cahuide y trabajó en el Teatro Mudo antes de impulsar otros proyectos musicales. Fundó la Orquesta Palermo, dirigió la Lira Huachana y en 1972 ocupó el puesto de pianista oficial del Hotel Crillón. Su carrera reunió repertorios populares, formación académica y actividad docente.

En 1939 nació en Catacaos Segundo Campoverde Celi, compositor, pintor y gestor cultural vinculado con Piura. Aunque estudió economía y tuvo experiencia laboral en empresas privadas, mantuvo una producción artística centrada en canciones románticas y en actividades de difusión cultural dentro de su región.

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La fecha coincide asimismo con el nacimiento de Ángel Hugo Blanco Galdós, ocurrido en Cusco en 1934. Blanco desarrolló una trayectoria política de orientación trotskista y participó en organizaciones sindicales y campesinas. Sus acciones estuvieron relacionadas con las demandas de acceso a la tierra, la reforma agraria y los derechos de las comunidades indígenas. Murió en Suecia el 25 de junio de 2023, a los 88 años.

Hugo Blanco, nacido el 15 de noviembre de 1935, fue un líder incansable en la lucha por los derechos campesinos. Su lucha por la justicia social marcó la política peruana durante varias décadas. (El Peruano)

Perú volvió a un Mundial tras 36 años con un triunfo ante Nueva Zelanda

El 15 de noviembre de 2017 quedó incorporado a la memoria deportiva peruana por la clasificación a Rusia 2018. La selección había empatado 0 a 0 ante Nueva Zelanda en Wellington, durante la ida del repechaje intercontinental, y necesitaba imponerse en la revancha disputada en Lima.

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Ricardo Gareca empleará novedoso plan en el 2025 con la intención de clasificar al próximo Mundial. Crédito: AFP

El equipo dirigido por Ricardo Gareca ganó 2 a 0 en el Estadio Nacional. Jefferson Farfán marcó el primer gol y Christian Ramos amplió la diferencia en el segundo tiempo. El resultado puso fin a una ausencia de 36 años en la Copa del Mundo, ya que Perú no participaba desde España 1982.

La clasificación representó la quinta presencia peruana en un Mundial, después de Uruguay 1930, México 1970, Argentina 1978 y España 1982. Para Rusia 2018, Perú integró la delegación sudamericana junto con Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia, tras obtener el último cupo disponible en el repechaje.

La trayectoria de Guerrero con la Bicolor incluye la clasificación a Rusia 2018 y años de participación en distintos procesos. El delantero expresó su deseo de tener una despedida en Lima junto a los hinchas. (Reuters)

El Día Nacional de la Vicuña busca proteger una especie presente en los Andes peruanos

Desde 2017, el 15 de noviembre es el Día Nacional de la Vicuña en Perú. La fecha fue establecida para promover la conservación de esta especie, representada en el Escudo Nacional y reconocida por la calidad de su fibra. La conmemoración coincide con el cierre de las campañas de captura y esquila tradicional, conocidas como chaccu.

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La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo de Ecuador es el hogar de las vicuñas.

La vicuña habita zonas altoandinas de varias regiones y su manejo involucra a comunidades campesinas autorizadas. El Estado peruano la considera una especie central para la fauna silvestre y para las economías locales vinculadas con el aprovechamiento regulado de la fibra.

En el Día Nacional de la Vicuña, 15 de noviembre, se destaca el esfuerzo por conservar a este camélido sudamericano, símbolo del Perú y fuente económica crucial para las poblaciones altoandinas. (Andina)

La jornada pone el foco en amenazas como la caza furtiva, el tráfico ilegal de fibra y la degradación de los hábitats. Los programas de monitoreo, conservación y manejo comunitario buscan sostener la recuperación de una población que, según cifras oficiales recientes, supera los 350 mil ejemplares en el país.