Perú

SBS contra nuevo retiro de AFP: Más de 4 millones de afiliados retirarían fondos si se aprueba

Tú, afiliado, podría ser uno de esos que con un nuevo retiro de AFP retiraría sus fondos, pero que afectaría su pensión a futuro. Y no podrías acceder a la pensión mínima de S/600

Sergio Espinosa, superintendente de la SBS
Sergio Espinosa es el Superintendente de la SBS y ya anteriormente ha ido al Congreso a alertar de las medidas de retiro AFP anteriores. - Crédito Congreso
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Antes de que empiece la sustentación y el debate del noveno retiro de AFP (hay un proyecto de ley nada más en el Congreso), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya ha emitido su opinión técnica a la Comisión de Economía, Banca, finanzas e Inteligencia financiera.

Como es de esperarse, la SBS tiene el interés en cuidar el ahorro previsional de los afiliados y el futuro de millones de familias peruanas, y ha alertado las consecuencias de un nuevo retiro de AFP.

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“De aprobarse un noveno retiro, se estima que 4 millones 466 mil 198 afiliados retirarían S/19.330 millones adicionales. Estos recursos dejarían, además, de generar rentabilidad hasta la jubilación, por lo que la reducción de la pensión sería mayor que el monto retirado”, advierte la SBS.

Comisión de Economía del Congreso con presidente José Salazar
Aún el retiro de AFP no se agenda para sustentarse en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso. - Crédito Congreso

SBS se pronuncia en contra del retiro de AFP

La SBS se une a las otras voces técnicas en contra del retiro, como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva del Perú, que a pesar de que no han enviado sus opiniones oficialmente a la Comisión de Economía del Congreso, sí se han pronunciado públicamente en contra de la medida.

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A diferencia de otros años, el retiro de AFP tiene solo un proyecto de ley presentado ante el Congreso actual (presentado por Catherin Palomino de Juntos por el Perú), el cual ha sido suficiente para mover a la Comisión de Economía para pedir opiniones técnicas sobre este y, posiblemente, sustentar y realizar un dictamen de la medida (ya se de recomendación de aprobación o archivo).

¿Qué piensa la SBS de la medida? “Los retiros reducen la pensión futura de los afiliados y aumentan el riesgo de pobreza en la vejez. Al 31 de mayo de 2026, como resultado de los ocho retiros extraordinarios, 7,8 millones de afiliados retiraron S/140 mil millones de sus fondos, monto equivalente al 11,5% del PBI de 2025″, alerta la entidad.

Ante la inminente crisis económica y los efectos del Fenómeno del Niño, se ha presentado un proyecto de ley para permitir el retiro voluntario y progresivo de los fondos de la AFP. La propuesta busca priorizar los derechos de los afiliados sobre las ganancias de las administradoras de pensiones. - X @CatherinPalomin

Como consecuencia de esto, actualmente, 2 millones 194 mil 329 afiliados (20,8% de los afiliados activos, una quinta parte de los del sistema previsional privado) ya no cuentan con recursos para su jubilación.

Y a eso se sumarían las cifras anteriores. Si se aprueba el noveno retiro, la SBS estima que 4 millones 466 mil 198 afiliados retirarían S/19 mil 330 millones adicionales. La falta de estos recursos haría que se afecta la rentabilidad hasta la jubilación. Es decir, la reducción de la pensión sería mayor que el monto retirado. Los afiliados estarían perdiendo dinero a futuro.

Como se sabe, en el otro frente, crece la presión por aprobar el retiro AFP, ya tres sindicatos han mandado cartas a la Comisión de Economía del Congreso para pedir que se apruebe la medida que, como se sabe, les daría un alivio económico justificado en el impacto extraordinario del fenómeno El Niño. Estos son:

  • El Sindicato de Trabajadores del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - Instituto Nacional de Defensa Civil (SINTRAINDECI)
  • El Sindicato Único de Trabajadores del OSITRAN (SIUNTRA)
  • Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP).
Mano con billetes de 100 soles
Retiro AFP: Se entregaría 1 UIT (S/5.500) cada 30 días calendario, justo como los anteriores accesos de hasta 4 UIT. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Así sería el nuevo retiro AFP

Al igual que retiros anteriores, el acceso sería del siguiente modo, según señala el texto del proyecto de ley:

  1. Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los noventa (90) días calendario posteriores a la entrada en vigencia del Reglamento del Procedimiento Operativo de la presente ley
  2. Se abona un monto de hasta una unidad impositiva tributaria (1UIT) cada treinta (30) días calendario. El primer desembolso se realiza dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado
  3. El afiliado puede desistir de continuar con el retiro de los fondos de su cuenta individual de capitalización, comunicándolo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones, diez días calendario antes del siguiente desembolso.

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