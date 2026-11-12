Perú

Viaja gratis en la Línea 1 del Metro de Lima este lunes 16 de noviembre por misa del papa León XIV

¿Viajarás en el tren este lunes? El tren de la Línea 1 no solo implementará más viajes, sino que no cobrará este día, hasta las 10:00 p. m.

Línea 1 del Metro de Lima con motivo del papa León XIV
Milagros del papa León XIV. La Línea 1 del Metro de Lima operará gratis el lunes 16 de noviembre. - Crédito Línea 1
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¿Vas a la misa del papa León XIV? La Línea 1 del Metro de Lima 1 ofrecerá servicio gratuito el lunes 16 de noviembre y serán las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez los principales puntos de acceso para llegar a la Base Aérea Las Palmas.

¿Quiere decir esto que los peruanos ese día podrán viajar en el tren sin pagar? Sí. Pero igual necesitarán llevar sus tarjetas para ingresar por los controles. Sin embargo, no se les cobrará el pasaje.

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Así, esta medida se aplica para que los peruanos que obtuvieran sus entradas gratis puedan movilizarse más fácilmente a ver al papa en la misa de cierre, antes de que se vaya del país.

Visita del papa León XIV a Peru
Los asistentes levantaron carteles con mensajes de bienvenida durante el recorrido del pontífice por Lima y Callao. (AFP)

Metro de Lima gratis este lunes

Miles de fieles se preparan para participar en la misa que ofrecerá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco.

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, LÍNEA 1 del Metro de Lima brindará servicio gratuito durante toda esa jornada, desde las 00:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los pasajeros podrán realizar sus viajes sin costo.

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Si bien el servicio será gratuito, el ingreso a las estaciones se realizará utilizando las tarjetas de LÍNEA 1, como parte del procedimiento habitual de acceso. En caso de que algún pasajero no cuente con una tarjeta, deberá solicitar orientación y asistencia al personal de la estación para facilitar su ingreso.

Familias, jóvenes y comunidades religiosas esperan durante horas el paso del pontífice (Reuters)
Familias, jóvenes y comunidades religiosas esperan durante horas el paso del pontífice (Reuters)

Como parte de su plan especial de operaciones, LÍNEA 1 incrementará la frecuencia de sus trenes y realizará un total de 656 carreras, lo que representa un aumento de más del 20% respecto de una jornada habitual. Esta medida busca facilitar el traslado de los pasajeros y atender la mayor demanda prevista durante esta importante celebración religiosa.

Asimismo, los pasajeros que asistan a la misa podrán utilizar las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez como puntos de llegada para dirigirse a las puertas de acceso N.° 2, 3 y 4 de la Base Aérea Las Palmas. De esta manera, LÍNEA 1 contribuirá a facilitar la movilidad de miles de personas que participarán en este encuentro religioso, poniendo a disposición de los ciudadanos un servicio gratuito y una operación especial para esta fecha.

El papa León XIV canta el himno nacional del Perú en Palacio de Gobierno junta a Keiko Fujimori - TV Perú

Recomendaciones para viajar seguro

Ante la mayor afluencia de pasajeros, LÍNEA 1 compartió algunas recomendaciones para realizar un viaje seguro y ordenado, tanto de ida como de regreso:

  • Planifica tu viaje: sal con anticipación y considera los tiempos de traslado a pie desde las estaciones hasta la Base Aérea Las Palmas
  • Ten lista tu tarjeta: si bien no habrá un cobro, el pasajero debe mostrar su tarjeta para acceder
  • Respeta el orden de ingreso: deja salir a los pasajeros antes de abordar y espera detrás de la línea amarilla en el andén
  • Evita correr o empujar: mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de LÍNEA 1 durante el ingreso, la salida y el desplazamiento por las estaciones
  • Cuida tus pertenencias: mantén tus objetos personales contigo y presta atención a tu entorno, especialmente en espacios de alta concentración de personas
  • Facilita la movilidad de todos: cede el asiento a quienes más lo necesitan y evita obstruir las puertas de los trenes
  • Organiza tu retorno: al finalizar la misa, sigue las indicaciones del personal de LÍNEA 1 y respeta el orden de abordaje para evitar aglomeraciones.

Como se sabe, el Metro de Lima se autodenomina como “el sistema de transporte más confiable, moderno y seguro del país, con más de 15 años de operación ininterrumpida”. Opera 26 estaciones que abarcan 11 distritos de Lima, recorriendo 34.6 km en menos de una hora, ofreciendo una alternativa, rápida, eficiente y sostenible a la congestión vehicular.

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