León XIV llega a Lima: ¿A qué hora llega el sumo pontífice y cuáles son los motivos para su retorno a la capital?

El papa León XIV saluda a los asistentes desde un vehículo abierto durante las actividades oficiales de su visita apostólica en la ciudad de Lima. (Municipalidad de Lima)

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El papa León XIV llegará a Lima este domingo 15 de noviembre a las 20:20, tras completar su visita a Pucallpa. El avión papal aterrizará en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao, desde donde el pontífice iniciará el traslado hacia la Nunciatura Apostólica, su residencia durante la estadía en la capital peruana.

La llegada concentrará la atención en los alrededores del terminal aéreo y en las principales avenidas que conectan el Callao con el distrito de Jesús María. El recorrido previsto se realizará en un vehículo cerrado, por lo que el desplazamiento tendrá un esquema distinto al de las actividades públicas que pueda cumplir León XIV en los siguientes días.

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El horario de arribo sitúa el operativo de traslado en una franja nocturna. Las personas que prevean movilizarse por la zona deben considerar que el paso de la comitiva puede afectar el tránsito de manera temporal en los puntos incluidos en la ruta principal y en el trayecto alterno previsto para el desplazamiento.

El Ángelus no está limitado a la Plaza de San Pedro: los papas también lo han dirigido desde residencias pontificias, santuarios y ciudades incluidas en sus viajes. León XIV llevará esa tradición este domingo a Cusco. (Vatican Media)

¿Cuáles son los motivos para su retorno a la capital?

El papa León XIV volverá a Lima este domingo 15 de noviembre luego de cumplir actividades en Pucallpa. Su vuelo aterrizará a las 20:20 en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, desde donde partirá hacia la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María.

El retorno a la capital forma parte de la continuidad de su agenda en Perú. Tras la visita a la ciudad amazónica, el pontífice se instalará en la sede diplomática de la Santa Sede para continuar con las actividades previstas en Lima. Hasta el momento, el traslado anunciado no contempla paradas públicas entre el aeropuerto y la Nunciatura Apostólica.

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Una ilustración en acuarela sitúa a Robert Prevost con hábito episcopal junto a una recreación con vestidura papal acompañada por el texto «Obispo Prevost a Papa». (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comitiva papal avanzará por la avenida Elmer Faucett rumbo a Jesús María

La ruta principal contempla la salida desde el Grupo Aéreo N.° 8 por la avenida Elmer Faucett. Desde allí, el vehículo que trasladará al papa continuará por la avenida La Marina, una de las vías que articula el Callao con los distritos del oeste y el centro de Lima.

Luego, el recorrido seguirá por la avenida Faustino Sánchez Carrión, conocida también como Pershing. Esta vía conecta el distrito de Magdalena del Mar con Jesús María y permite el acceso hacia la avenida Salaverry, el último tramo anunciado antes del ingreso a la Nunciatura Apostólica.

La residencia diplomática de la Santa Sede se encuentra en Jesús María, en un sector próximo a la avenida Salaverry. Allí se prevé que León XIV concluya su jornada tras el viaje desde Pucallpa. La llegada a Lima pondrá fin a una actividad que comenzó fuera de la capital y abrirá la siguiente etapa de su agenda en el país.

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Robert Prevost habla ante los asistentes a una ceremonia litúrgica en Santa Cruz de Succhabamba durante su visita a Perú.

La avenida Salaverry será el último tramo del recorrido anunciado

El trayecto por la avenida Salaverry tiene un valor central en el recorrido, ya que conduce hacia el distrito donde se ubica la Nunciatura Apostólica. La comitiva ingresará a esta vía después de avanzar por la avenida Faustino Sánchez Carrión, de acuerdo con la planificación principal para el traslado nocturno.

La elección de un vehículo cerrado implica que el papa no tendrá contacto directo con las personas que se ubiquen en las avenidas incluidas en la ruta. El objetivo del desplazamiento será llevarlo desde el Callao hasta su lugar de alojamiento, sin paradas públicas anunciadas entre el aeropuerto y la sede diplomática.

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Quienes deseen seguir el paso de la comitiva deberán tener en cuenta que el horario informado corresponde al aterrizaje en el Grupo Aéreo N.° 8. El inicio efectivo del traslado dependerá de las actividades posteriores al arribo y de la organización de la caravana que acompañará al pontífice rumbo a Jesús María.

Robert Prevost recorre un patio exterior junto a autoridades religiosas y personal de seguridad durante una actividad oficial en Santa Cruz de Succhabamba, en Perú.

La ruta alterna contempla el paso por la avenida Colonial y Alfonso Ugarte

El plan de desplazamiento también incluye una ruta alterna. En ese caso, el vehículo papal partiría igualmente por la avenida Elmer Faucett, pero luego avanzaría por la avenida Dueñas y la avenida Óscar R. Benavides, conocida de forma habitual como Colonial.

Después de ese tramo, la comitiva circularía por la avenida Alfonso Ugarte y la avenida Guzmán Blanco antes de tomar la avenida Salaverry. Esta alternativa mantiene como punto final la Nunciatura Apostólica y ofrece otra conexión entre el Callao y Jesús María en caso de que se requiera modificar el trayecto principal.

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La inclusión de dos recorridos permite ajustar el traslado según las condiciones operativas de la noche. La decisión final sobre el camino dependerá de la organización dispuesta para la llegada del papa y del estado de la circulación en las vías previstas para el paso de la caravana.

Un eclesiástico presenta la corona de la Virgen Inmaculada de Chiclayo ante el papa León XIV durante una ceremonia litúrgica.

El arribo pondrá fin a la jornada del papa tras su visita a Pucallpa

León XIV llegará a Lima procedente de Pucallpa, ciudad desde la que partirá rumbo al Callao. El desplazamiento aéreo marcará el cierre de sus actividades fuera de la capital antes de la llegada a la Nunciatura Apostólica, donde permanecerá tras aterrizar a las 20:20.

La visita del pontífice genera expectativa entre fieles y residentes de Lima, en especial en las zonas cercanas a las vías incluidas en el recorrido. El horario nocturno limitará la posibilidad de observar el traslado, debido a que el desplazamiento se realizará en un vehículo cerrado y sin actividades públicas previstas durante el trayecto.

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La información disponible fija el Grupo Aéreo N.° 8 como punto de llegada y la Nunciatura Apostólica como destino final. La avenida Elmer Faucett, la avenida La Marina, la avenida Faustino Sánchez Carrión y la avenida Salaverry integran la ruta principal; la alternativa incorpora las avenidas Dueñas, Óscar R. Benavides, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco.