Nayeli Yábar vuelve a responder con carácter en Alianza Lima: ingresó como revulsiva frente a San Martín con sustancial aporte

Nayeli Yábar vuelve a demostrar que está para rendir a la altura en Alianza Lima. Crédito: Difusión.

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Alianza Lima perdió 3-1 ante San Martín en la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, un resultado que terminó con su invicto. Pese al tropiezo, Nayeli Yábar volvió a dejar una actuación relevante al ingresar desde el banco y aportar soluciones en un partido que se había complicado desde el inicio. Yábar respondió desde el banco en Villa El Salvador.

El técnico Alejandro Schneider recurrió a la punta peruana después de que las ‘blanquiazules’ cedieran el primer set por 25-19. San Martín impuso regularidad en ataque y aprovechó los errores de Alianza, que no logró sostener su habitual eficacia en los fundamentos. La modificación buscó darle mayor movilidad a la ofensiva y recuperar presencia en la cancha. Alianza necesitaba una reacción.

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Yábar tomó el lugar de la rumana Ioana Baciu, quien no tuvo la incidencia que había mostrado en fechas anteriores. La atacante nacional ofreció mayor frescura en el juego exterior y se convirtió en una alternativa para distribuir las responsabilidades ofensivas, en una noche en la que el cuadro de Santa Anita sostuvo el control durante amplios pasajes.

La voleibolista de 26 años cerró el encuentro con 12 puntos y también colaboró en defensa. Su aporte permitió que Alianza Lima mostrara una mejor versión en el tercer parcial, que ganó por 25-18, luego de perder los dos primeros sets. Aunque San Martín recuperó la iniciativa en el cuarto, el desempeño de Yábar dejó una señal positiva para Schneider.

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El cuadro 'santo' se impuso 25-22 sobre las 'blanquiazules' y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.

La actuación ante las ‘santas’ se sumó a la que tuvo frente a Regatas Lima, cuando aportó 13 unidades. En ambos encuentros, Yábar ingresó para modificar el desarrollo del juego y sostuvo un rendimiento que amplía las opciones del comando técnico en un plantel que afronta una temporada con exigencias constantes. Una variante para Schneider.

Su presencia permitió equilibrar el ataque de Alianza y reducir la dependencia de algunas de sus principales anotadoras. La nacional respondió en un escenario de exigencia, frente a un rival que llegaba como uno de los líderes del campeonato y que confirmó su fortaleza con un triunfo de cuatro sets.

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Así fue la primera derrota de Alianza Lima en la temporada

San Martín tomó ventaja desde el primer set, que ganó por 25-19. Las ‘santas’ encontraron puntos a través de sus ataques por las bandas y se beneficiaron de los errores no forzados de Alianza Lima, que no pudo sostener la paridad del arranque.

El segundo set tuvo un desarrollo similar. El elenco de Santa Anita mantuvo la concentración, ajustó su bloqueo y se impuso 25-21 para quedar a un paso de la victoria. Alianza intentó reaccionar con el ingreso de Yábar y encontró una mejor respuesta colectiva en el tercer capítulo.

San Martín ganó 3-1 a Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2026-27 - Crédito: X.

Las ‘blanquiazules’ descontaron con un 25-18 que reabrió el partido. Sin embargo, no lograron sostener la intensidad en el cuarto set. San Martín remontó una desventaja inicial, administró la diferencia en la recta final y cerró el encuentro con un 25-22.

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La caída dejó a Alianza sin invicto en el curso, mientras que San Martín reforzó su posición en la parte alta de la tabla. El resultado también representó una prueba para el cuadro de La Victoria, que deberá corregir sus desajustes para sostenerse en la lucha por los primeros lugares.

¿Cuál será el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a la cancha el domingo 22 de noviembre, cuando enfrente a Atlético Atenea desde las 18:30, por la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. El compromiso volverá a disputarse en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El equipo de Alejandro Schneider buscará recuperarse después de la derrota y retomar el camino de la victoria. Yábar aparece como una de las opciones que pueden ganar mayor protagonismo, a partir de sus recientes ingresos y del aporte que sostuvo frente a Regatas Lima y San Martín.

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