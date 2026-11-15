Perú Deportes

Nayeli Yábar vuelve a responder con carácter en Alianza Lima: ingresó como revulsiva frente a San Martín con sustancial aporte

Pese a que el conjunto de Alejandro Scheneider cayó ante las ‘santas’, la atacante nacional ingresó al campo para darle un nuevo aire al equipo en lugar de la rumana Ioana Baciu

Nayeli Yábar vuelve a demostrar que está para rendir a la altura en Alianza Lima.
Nayeli Yábar vuelve a demostrar que está para rendir a la altura en Alianza Lima. Crédito: Difusión.
Guardar

Alianza Lima perdió 3-1 ante San Martín en la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, un resultado que terminó con su invicto. Pese al tropiezo, Nayeli Yábar volvió a dejar una actuación relevante al ingresar desde el banco y aportar soluciones en un partido que se había complicado desde el inicio. Yábar respondió desde el banco en Villa El Salvador.

El técnico Alejandro Schneider recurrió a la punta peruana después de que las ‘blanquiazules’ cedieran el primer set por 25-19. San Martín impuso regularidad en ataque y aprovechó los errores de Alianza, que no logró sostener su habitual eficacia en los fundamentos. La modificación buscó darle mayor movilidad a la ofensiva y recuperar presencia en la cancha. Alianza necesitaba una reacción.

PUBLICIDAD

Yábar tomó el lugar de la rumana Ioana Baciu, quien no tuvo la incidencia que había mostrado en fechas anteriores. La atacante nacional ofreció mayor frescura en el juego exterior y se convirtió en una alternativa para distribuir las responsabilidades ofensivas, en una noche en la que el cuadro de Santa Anita sostuvo el control durante amplios pasajes.

La voleibolista de 26 años cerró el encuentro con 12 puntos y también colaboró en defensa. Su aporte permitió que Alianza Lima mostrara una mejor versión en el tercer parcial, que ganó por 25-18, luego de perder los dos primeros sets. Aunque San Martín recuperó la iniciativa en el cuarto, el desempeño de Yábar dejó una señal positiva para Schneider.

PUBLICIDAD

El cuadro 'santo' se impuso 25-22 sobre las 'blanquiazules' y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.

La actuación ante las ‘santas’ se sumó a la que tuvo frente a Regatas Lima, cuando aportó 13 unidades. En ambos encuentros, Yábar ingresó para modificar el desarrollo del juego y sostuvo un rendimiento que amplía las opciones del comando técnico en un plantel que afronta una temporada con exigencias constantes. Una variante para Schneider.

Su presencia permitió equilibrar el ataque de Alianza y reducir la dependencia de algunas de sus principales anotadoras. La nacional respondió en un escenario de exigencia, frente a un rival que llegaba como uno de los líderes del campeonato y que confirmó su fortaleza con un triunfo de cuatro sets.

Así fue la primera derrota de Alianza Lima en la temporada

San Martín tomó ventaja desde el primer set, que ganó por 25-19. Las ‘santas’ encontraron puntos a través de sus ataques por las bandas y se beneficiaron de los errores no forzados de Alianza Lima, que no pudo sostener la paridad del arranque.

El segundo set tuvo un desarrollo similar. El elenco de Santa Anita mantuvo la concentración, ajustó su bloqueo y se impuso 25-21 para quedar a un paso de la victoria. Alianza intentó reaccionar con el ingreso de Yábar y encontró una mejor respuesta colectiva en el tercer capítulo.

San Martín.
San Martín ganó 3-1 a Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley 2026-27 - Crédito: X.

Las ‘blanquiazules’ descontaron con un 25-18 que reabrió el partido. Sin embargo, no lograron sostener la intensidad en el cuarto set. San Martín remontó una desventaja inicial, administró la diferencia en la recta final y cerró el encuentro con un 25-22.

La caída dejó a Alianza sin invicto en el curso, mientras que San Martín reforzó su posición en la parte alta de la tabla. El resultado también representó una prueba para el cuadro de La Victoria, que deberá corregir sus desajustes para sostenerse en la lucha por los primeros lugares.

¿Cuál será el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a la cancha el domingo 22 de noviembre, cuando enfrente a Atlético Atenea desde las 18:30, por la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. El compromiso volverá a disputarse en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El equipo de Alejandro Schneider buscará recuperarse después de la derrota y retomar el camino de la victoria. Yábar aparece como una de las opciones que pueden ganar mayor protagonismo, a partir de sus recientes ingresos y del aporte que sostuvo frente a Regatas Lima y San Martín.

Temas Relacionados

Nayeli YábarAlianza Lima VóleySan Martín VóleyLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs San Martín 1-3: resumen del triunfo ‘santo’ en partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

El cuadro de Santa Anita se impuso con categoría y logró su quinta victoria consecutiva en el certamen. Las ‘blanquiazules’, por su lado, sufrieron su primera caída y ante un rival directo por el título

Alianza Lima vs San Martín 1-3: resumen del triunfo ‘santo’ en partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Yanlis Féliz fue pifiada en su ingreso en el Alianza Lima vs San Martín: la reacción de los hinchas ‘blanquiazules’ en Liga Peruana de Vóley 2026/27

La voleibolista dominicana, además, anotó un punto y realizó un gesto que fue advertido por los panelistas de la transmisión de Latina Televisión

Yanlis Féliz fue pifiada en su ingreso en el Alianza Lima vs San Martín: la reacción de los hinchas ‘blanquiazules’ en Liga Peruana de Vóley 2026/27

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 5 del torneo

Este sábado 14, Alianza Lima y San Martín protagonizaron un partidazo en el Polideportivo Lucha Fuentes. El domingo 15 continuarán los encuentros con el Universitario vs Regatas Lima

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 5 del torneo

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1

La quinta jornada tendrá dos duelos de alto voltaje: San Martín se midió con Alianza Lima y Universitario hará lo propio con Regatas Lima. Revisa cómo se mueven las ubicaciones en la etapa inicial del campeonato

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1

Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada contó con encuentros muy atractivos: Brasil sucumbió ante Japón, Portugal se estrelló con Dinamarca, dando inicio a la era post-Cristiano

Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Qué lujo poder conocerte”

Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Qué lujo poder conocerte”

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno

Diana Sánchez revive su emoción en la vigilia juvenil con el papa León XIV: “Me fui a casa con el corazón llenito de amor”

Mario Irivarren sufre accidente en el mar y enciende las alarmas tras mostrar su lesión: “Muy extremo”

Tania Libertad deleitó con su voz al papa Léon XIV en los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín 1-3: resumen del triunfo ‘santo’ en partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima vs San Martín 1-3: resumen del triunfo ‘santo’ en partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Yanlis Féliz fue pifiada en su ingreso en el Alianza Lima vs San Martín: la reacción de los hinchas ‘blanquiazules’ en Liga Peruana de Vóley 2026/27

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 5 del torneo

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1

Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo